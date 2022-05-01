‫ تكمل شركة Gas Entec، التابعة لشركة AG&P، تحويل ناقل الغاز الطبيعي المسال (LNG) لبناء أول وحدة معيارية لتخزين الغاز المسال وإعادته لحالته الغازية (M-FSRU) لشركة KARMOL

تم بناء الوحدة المعيارية لتخزين الغاز المسال وإعادته لحالته الغازية ( M-FSRU ) باستخدام تقنية RegasTainer ® المعيارية من Gas Entec والتي توفر الغاز إلى سفينة الطاقة العائمة لشركة Karpowership بقوة 236 ميجاوات في السنغال، بإفريقيا

إن الوحدة المعيارية لتخزين الغاز المسال وإعادته لحالته الغازية ( M-FSRU ) هي جزء حيوي من أول مشروع طاقة عائمة قائم على الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا

داكار، السنغال، 11 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — أكملت شركة GAS Entec، وهي شركة تابعة لشركة Atlantic Gulf & Pacific، تحويل ناقلة الغاز الطبيعي المسال بسعة 125000 متر مكعب لشركة KARMOL، وهي مشروع مشترك بين شركة Karpowership التركية وشركة Mitsui OSK Lines اليابانية (MOL)، إلى وحدة معيارية لتخزين الغاز المسال وإعادته لحالته الغازية ذات سعة 84 مليون قدم مكعب أي بسعة تتراوح من 15 إلى 300 مليون قدم مكعب في اليوم لكل وحدة.

تعد هذه الوحدة أول وحدة معيارية لتخزين الغاز المسال وإعادته لحالته الغازية في العالم، حيث تنقل الغاز من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة توليد الكهرباء العائمة التابعة لشركة كارباورشيب Karpowership والتي تبلغ قوتها 236 ميجاوات، وهي سفينة كارادينيز باور شيب أيسجول سلطان في راسية ميناء داكار. سيخدم هذا المجمع العائم المتكامل شبكات مهمة على الشاطئ في السنغال. استخدمت محطة الطاقة العائمة الحالية زيت الوقود الثقيل لتلبية ما يقارب 15٪ من الطلب على الطاقة في دول منطقة غرب إفريقيا. يمثل التحول إلى الغاز الطبيعي إنجازا رائعا لطموح السنغال لتكون رائدة في التحول إلى الطاقة النظيفة.

تعتبر شركة Gas Entec التابعة لشركة AG&P ، إحدى الشركات الرائدة في السوق العالمية في تحويل ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى وحدة تخزين الغاز المسال وإعادته لحالته الغازية. Gas Entec هي المسؤولة عن الهندسة وإدارة المشاريع والتحسينات والتجفيف وتركيب المعدات وتحسينات السفن والاختبار بالإضافة إلى جميع أعمال التشغيل. بالنسبة لمشروع KARMOL ، كان Gas Entec مسؤولا عن التصميم الكامل بما في ذلك FEED ، والهندسة الأساسية والتفاصيل وهندسة تصميم الإنتاج، والموافقة على الفئة والتطوير، وتوريد تقنية إعادة التحويل إلى غاز، وإدارة المشروع، واختبار وتشغيل معدات وأنظمة Regas الأساسية وأعمال التركيب الخاصة ببناء أول غاز طبيعي مسال عائم ووحدة M-FSRU في العالم.

صممت شركة Gas Entec محطة M-FSRU البحرية لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز لتشمل العديد من الابتكارات الجذابة:

قابلية للتطوير : توفر تقنية RegasTainer الخاصة بشركة Gas Entec والحاصلة على براءة اختراع، المرونة لتوسيع نطاق سعة وحدة تخزين الغاز المسال وإعادته لحالته الغازية صعودا وهبوطا من 15 إلى 300 مليون قدم مكعب في اليوم مع تقليل وقت التوقف عن العمل، مما يسمح بإعادة توجيه السفينة مع نمو متطلبات الطاقة في السوق. هذا يعني أن KARMOL قادرة على تقديم حل مقنع تجاريا لعملائها دون إثقال كاهلهم بالسعة الزائدة خلال السنوات الأولى من النشر.

تكلفة تشغيل منخفضة : تعمل التكنولوجيا والتصميم المتخصصان على تقليل العبء على المضخات المختلفة بشكل كبير، مما يقلل من تكاليف التشغيل بشكل كبير.

سهولة الصيانة : تم تصميم الخزانات والمضخات وتقنية RegasTainer ® خصيصا لتسهيل الصيانة، مما يجعل متطلبات التوافر العالية ممكنة ومناسبة.

وتعليقًا على الوحدة المعيارية لتخزين الغاز المسال وإعادته لحالته الغازية M-FSRU ، قال جوكان كوجاك، عضو مجلس إدارة KARMOL : “هذه لحظة فارقة بالنسبة لشركة KARMOL وإفريقيا. مع النجاح في إكمال وحدة M-FSRU ، ستكون السنغال أول دولة في غرب إفريقيا تنتقل إلى طاقة الغاز النظيف، لحل الغاز الطبيعي المسال محل الوقود عالي الانبعاثات. نحن ممتنون لشركة GAS Entec في جعل رؤيتنا واقع حي. ساعدت تقنية RegasTainer ® المبتكرة للتركيب والتشغيل في بناء أول وحدة M-FSRU في العالم مع القدرة على توسيع نطاق الطلب في السوق. تم تصنيف نتائج اختبار الأداء على أنها “ممتازة” بالنسبة لتقنية RegasTainer® الخاصة بِـ GAS Entec . سنقوم بتوصيل الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله إلى غاز بشكل موثوق إلى سفينة الطاقة العائمة التابعة لشركة Karpowerships ونمرر بفخر هذه الطاقة النظيفة بطريقة مقنعة تجاريا إلى دولة السنغال المذهلة ذات النمو المرتفع”.

قال السيد تشونغ هو كواك، الرئيس التنفيذي لشركة GAS Entec ، “نحن محظوظون لخدمة KARMOL ، وهي شركة رائعة وذات تفكير مستقبلي. يشرفنا أنه طُلب منا تصميم وقيادة عملية تحويل ناقل الغاز الطبيعي المسال إلى وحدة FSRU المعيارية. نحن متحمسون جدا لتقديم هذه المحطة الرئيسية العائمة والقابلة للتطوير إلى السنغال والتي تعمل على تشغيل مشروع Karpowership’s Gas-to-Powership® ، الرائد في إفريقيا والعالم.”

نبذة عن KARMOL

في عام 2019، أنشأت Karpowership مشروعا مشتركا مع MOL ؛ مع مهمة أن تصبح مزود حلول تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى طاقة الأكثر موثوقية والأفضل في العالم، تحت الاسم التجاري “ KARMOL “. منذ ذلك الحين، تستثمر KARMOL في الأصول ذات الصلة والتسويق المشترك لحلها في أسواق مختارة حول العالم. تعمل KARMOL حاليًا على مشروعين من Karpowership ، من أجل تحويلهما إلى مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى طاقة.

نبذة عن AG&P

شركة Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) هي شركة عالمية رائدة في تطوير وتشغيل الغاز الطبيعي المسال والخدمات اللوجستية للغاز وحلول توزيع الغاز. تقدم AG&P البنية الأساسية لتوصيل إلى الغاز الطبيعي بأمان وسهولة في الأسواق الجديدة والمتنامية. نحن نعمل كمالك وكمزود خدمة يغطي التطوير والتمويل والهندسة والمشتريات وإدارة المشاريع والبناء للبنية الأساسية البرية والبحرية للغاز، وربط الموردين بالعملاء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.agpglobal.com

نبذة عن GAS Entec

تقود شركة Gas Entec انتقال الطاقة إلى وقود أنظف، كمعيار عالمي في محطات الغاز الطبيعي المسال والحلول التكنولوجية. تقدم GAS Entec التي مقرها في سنغافورة وكوريا الجنوبية، حلولا كاملة وشاملة للسلسلة ذات القيمة لقطاع الطاقة وهي رائدة في المنتجات المعيارية لعمليات مرنة وموحدة. تواصل Gas Entec ريادتها للابتكارات الجديدة التي تجلب الغاز الطبيعي المسال للأفراد والشركات بأنظف الطرق وأكثرها كفاءة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.gasentec.com

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