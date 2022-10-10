‫تكشف LaLiga ومختبرات Dapper Labs عن مقتنيات رقمية من “LaLiga Golazos”، ملتقطة الطبيعة الملحمية لأحداث LaLiga على أرض الملعب من 2005 إلى الوقت الحاضر

عند الإطلاق، سيعمل كل من أنسو فاتي وجواو فيليكس ولوكا مودريتش ومارك أندريه تير ستيجن كوجوه لأول تجربة رقمية ثنائية اللغة قابلة للتحصيل بالكامل تم تطويرها بواسطة Dapper Labs

مدريد، وفانكوفر، كولومبيا البريطانية، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 /PRNewswire/ — كشفت LaLiga و Dapper Labs اليوم، النقاب عن اسم منصتهما الرقمية القابلة للتحصيل المرخصة رسميًا – LaLiga Golazos – وتاريخ إطلاق الإصدار التجريبي المغلق والأول هو 27 أكتوبر/تشرين الأول. للحصول على فرصة لتأمين مكان في الإصدار التجريبي المغلق الذي سيمكنهم من شراء وامتلاك وبيع اللحظات الاستثنائية (Moments) LaLiga Golazos ، يمكن للمعجبين الانضمام إلى قائمة انتظار الإصدار التجريبي المغلقة على www.laligagolazos.com .

صُممت LaLiga Golazos لتجسيد الروح المذهلة لعمل LaLiga ولاعبيها جنبًا إلى جنب مع شغف معجبيها في جميع أنحاء العالم، وستقرب المشجعين من الرياضة التي يحبونها من خلال مقتنيات الفيديو الرقمية المسماة اللحظات الاستثنائية( Moments ). تأتي كلمة “ Golazos ” من الكلمة الإسبانية التي تصف هدفًا رائعًا، ولكن نظرًا لشعبية اللعبة الجميلة في جميع أنحاء العالم، فقد تجاوز معناها اليوم الحدود واللغة.

تتميز لعبة LaLiga Golazos بالمسرحيات الأكثر شهرة من جميع الأندية التي تشكل جزءًا من LaLiga Santander منذ موسم 2005-2006، بالإضافة إلى المسرحيات الرئيسية من كل يوم من مباريات الموسم الحالي، وهي متوفرة باللغتين الإسبانية والإنجليزية. اللحظات الاستثنائية( Moments ) تسلط الضوء على المنافسة: مراوغات ومهارات مذهلة، تمريرات غير عادية، تصديات لا تصدق، إجراءات دفاعية رائعة وجولات الجولازوس golazos التي يحتفل بها ملايين المشجعين حول العالم.

قال أوسكار مايو، المدير التنفيذي لـ LaLiga : “لاليجا LaLiga غارقة في التاريخ والتقاليد واللحظات الأسطورية ومشجعينا هم من أكثر المعجبين حماسة في العالم ونحن متحمسون لتقديم طريقة جديدة لهم لتجربة اللحظات التي يحبونها،” “يسمح LaLiga Golazos للجماهير بامتلاك وجمع مسرحيات ولحظات LaLiga من 2005 إلى الوقت الحاضر. نحن نبتكر باستمرار طرقًا جديدة لتقريب LaLiga ونواديها واللاعبين من معجبينا ومع شريكنا الرائد في الصناعة Dapper Labs ، يمكننا منحهم القدرة على أن يكونوا حقًا جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية “.

سيتمكن المشجعون المشاركون في النسخة التجريبية المغلقة من الوصول إلى أول قطرة من مجموعة LaLiga Golazos في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وهي مخصصة للحظات من المسرحيات الأسطورية واللاعبين من أعتى المنافسات وأكثرها خلدا في LaLiga بما في ذلك الكلاسيكو (برشلونة – ريال مدريد)، ديربي مدريد (ريال مدريد سي إف ضد أتلتيكو مدريد)، الديربي العظيم (ريال بيتيس ضد إشبيلية) أو ديربي الباسك (ريال سوسيداد ضد أتليتيك كلوب)، من بين آخرين.

تم تعيين نجوم LaLiga ؛ أنسو فاتي (مهاجم برشلونة) وجواو فيليكس (مهاجم أتلتيكو مدريد) ولوكا مودريتش (لاعب خط وسط في ريال مدريد) ومارك أندريه تير شتيغن (حارس مرمى برشلونة) كوجوه لِـ LaLiga Golazos أثناء إطلاقه، وسيتم عرضه في محتوى ترويجي لتعريف المعجبين بالمنصة الرقمية القابلة للتحصيل، فضلاً عن الترحيب بهم في مجتمع LaLiga Golazos المزدهر الذي يتم بناؤه حول المنصة.

قال خورخي أوروتيا ديل بوزو، المدير العام لـ LaLiga Golazos في Dapper Labs : “نحن متحمسون للشراكة مع LaLiga لتزويد عشاق كرة القدم العالميين بتجربة رقمية قابلة للتحصيل مصممة لتتناسب مع شغفهم باللعبة. ستمكن LaLiga Golazos المشجعين من امتلاك جزء من تاريخ LaLiga والمشاركة في نوع جديد تمامًا من مجتمع كرة القدم الذي يعترف بهم ويكافئهم على قاعدتهم الجماهيرية.” “يسعدنا أن يكون كل من أنسو فاتي وجواو فيليكس ولوكا مودريتش ومارك أندريه تير شتيغن بمثابة وجوه LaLiga Golazos عند إطلاقها، ولا نطيق الانتظار لمشاركة لحظات LaLiga الشهيرة الخاصة بهؤلاء اللاعبين مع المشجعين في وقت لاحق من هذا العام . “

بالإضافة إلى إعادة البث والزوايا المختلفة لأبرز المسرحيات وردود فعل أو احتفالات اللاعبين والمشجعين على أرض الملعب، فإن لحظات LaLiga Golazos ستشمل السرد المسرحي جنبًا إلى جنب مع إحصائيات المباراة وأداء اللاعب باللغتين الإسبانية والإنجليزية، مما يجعله أول منتج ثنائي اللغة تم تطويره بواسطة Dapper Labs .

ستقدم LaLiga Golazos أنواعًا مختلفة من المجموعات طوال الموسم. سيتم إخطار المعجبين في الإصدار التجريبي المغلق مسبقًا بما ستكون عليه تركيبة المجموعة، والعدد الدقيق للحظات في كل مجموعة، إلى جانب أحجام الإصدارات ومستويات الندرة. يتم تصنيف لحظات LaLiga Golazos حسب أربعة مستويات من الندرة: شائع، غير شائع، نادر وأسطوري. اللحظات النادرة عددها قليل. تتميز كل لحظة بعلامات LaLiga الرسمية التي تضمن أصالتها وملكيتها، وكلها مسجلة على السلسلة.

تم بناء LaLiga Golazos على بلوكتشين Flow ، وهو بلوكتشين سهل الاستخدام وصديق للبيئة تم تصميمه في الأصل بواسطة Dapper Labs لدعم تجارب المستهلك على نطاق واسع. تمتلك Flow سلسلة البلوكتشين المفضلة للمنظمات والبطولات الرياضية الرائدة في جميع أنحاء العالم، وهي موطن NBA Top Shot و NFL ALL DAY و UFC Strike . سيتمكن المعجبون من شراء أو بيع أو تداول أي من لحظات LaLiga Golazos الخاصة بهم من خلال المتجر المخصص على Flow ، بالإضافة إلى عرض مجموعاتهم الرقمية الجديدة على ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم ترتيب هذه الشراكة من قبل LaLiga أمريكا الشمالية، المشروع المشترك بين LaLiga و Relevent Sports الذي يمثل الدوري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لمعرفة المزيد حول La Liga Golazos والتسجيل في النسخة التجريبية المغلقة، يمكن للمشجعين زيارة www.laliga golazos.com .

حول LaLiga :

LaLiga هي منظمة عالمية ومبتكرة ومسؤولة اجتماعيًا وهي رائدة في قطاع الترفيه والتسلية. إنه اتحاد رياضي خاص يتألف من 20 شركة رياضية عامة محدودة ( SADs ) ونوادي LaLiga Santander و 22 من LaLiga SmartBank ، وهو مسؤول عن تنظيم مسابقات كرة القدم الاحترافية في إسبانيا. LaLiga هي مسابقة كرة القدم مع أكثر المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، مع أكثر من 164 مليون متابع عبر 17 منصة في 20 لغة مختلفة. يقع مقرها الرئيسي في مدريد (إسبانيا)، وتتواجد في 41 دولة من خلال أحد عشر مكتباً و 44 مندوباً. تنفذ المنظمة عملها الاجتماعي من خلال مؤسستها وكانت أول دوري كرة قدم محترف في العالم يؤسس دوريًا للاعبي كرة القدم ذوي التحديات الفكرية: LaLiga Genuine Santander.

نبذة عن Dapper Labs

تستخدم Dapper Labs تقنية البلوكتشين blockchain لجلب الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs وأشكال جديدة من المشاركة الرقمية للجماهير في جميع أنحاء العالم. منذ تأسيس الشركة في عام 2018، منحت Dapper Labs عشاق الرياضة من عملائها دورًا حقيقيًا في اللعبة من خلال تقريبهم إلى العلامات التجارية التي يحبونها، وبناء المجتمعات والأحداث المثيرة والممتعة بحيث يمكنهم المشاركة والمساهمة فيها، إلى جانب تعزيز مسارات جديدة لهم ليصبحوا من مبتكري المحتوى. يشمل شركاء Dapper Labs الحاليون الرابطة الوطنية لكرة السلة ورابطة لاعبي الرابطة الوطنية لكرة السلة ( NBPA ) والاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية ( WNBA ) ورابطة لاعبات الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية ( WNBPA ) ومجموعة وارنر الموسيقية ( Warner Music Group ) وشركة Ubisoft وشركة Genies وبطولة القتال غير المحدود ( UFC ). ومن بين المستثمرين البارزين في Dapper Labs شركة Andreessen Horowitz وشركة Coatue وشركة Union Square Ventures وشركة Venrock وشركة Google Ventures وشركة Samsung ومؤسسي Dreamworks و Reddit و Coinbase و Zynga و AngelList وغيرها من الشركات. لمزيد من المعلومات حول منتجات Dapper Labs ورؤيتها، تفضل بزيارة dapperlabs.com .

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