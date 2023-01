‫تكشف Intella X، منصة ألعاب الويب 3 من Neowiz عن شركاءها في النظام البيئي

سيونغنام، كوريا الجنوبية، 30 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — بعد الإعلان الأخير عن تمويل خاص بقيمة 12 مليون دولار، كشفت Intella X ، منصة الألعاب الويب 3 التابعة لشركة Neowiz ، عن شركائها الأوليين في النظام البيئي.

يتكون نظام الألعاب الأولي للمنصة من أكثر من 30 شريكًا عالميًا من الدرجة الأولى من مختلف القطاعات التي تشمل الألعاب والاستثمارات وخدمات البلوكتشين والأمن لتسريع وتعزيز ألعاب الويب 3 من خلال Intella X .

يشمل شركاء Intella X كل من Polygon و Animoca Brands و Magic Eden و Big Brain Holdings و Planetarium Labs و Global Coin Research (GCR) و ConsenSys (Infura) و Neowiz و Arumgames و Blue Potion Games و Hidea و Massive Gaming و Modori و Ozys و Web3Auth و CertiK و Haechi Labs و Theori و Block Crafters Capital و Kross Lab و Bora و Crit Ventures و JoyCity و Kaura و Kracker Labs و Mobirix و Neon Games و Pearl Abyss و Widus Partners و Wemix و Swapscanner و XL Games .

علق مسؤول من Intella X قائلاً: “من خلال دعم شركائنا من الدرجة الأولى في النظام الإيكولوجي، سيتم بناء Intella X كمركز عالمي لمنظومة الألعاب المتمحورة حول الويب 3 والذي يمارس القيم الأساسية وفلسفة الويب 3 والمبتكرين الرائدين في ألعاب الويب 3.”

يلتزم كل شريك من صناعاته الخاصة بتسريع التبني الشامل للويب 3 والنمو طويل الأجل لنظام ألعاب Intella X من خلال توحيد الجهود لتوفير أعلى جودة من تجربة الألعاب للويب 3.

ستظهر Intella X لأول مرة عالميًا على Polygon في الربع الأول من عام 2023 من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بها، والتبادل اللامركزي DEX ، وسوق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT ، ولوحة التشغيل، وتشكيلة الألعاب لعام 2023.

حول NEOWIZ

تعتبر شركة NEOWIZ (عروض الأسعار الآلية لتجار الأوراق المالية الكورية: 095660)، التي تأسست في عام 1997، شركة رائدة وواحدة من شركات الألعاب الرائدة في كوريا. نجحت الشركة في نشر مجموعة متنوعة من ألعاب الكمبيوتر والهاتف المحمول من خلال https://www.pmang.com/ منذ عام 2003، كما شاركت في تطوير وإطلاق عناوين ناجحة للغاية مثل FIFA على الإنترنت وBrave Nine وDJMAX Respect وSkul: The Hero Slayer، وCats & Soup، والمرتقب بشدة، صاحب اللقب الحائز على جائزة ثلاث مرات Gamescom، وLies of P.