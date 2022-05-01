‫ تكشف هواوي عن حلول جديدة ذكية لجميع السيناريوهات لتخزين الطاقة الكهروضوئية والطاقة في Intertersolar Europe 2022

ميونيخ، 13 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت هواوي اليوم عن حلول جديدة للكهروضوئية الذكية ( PV ) وتخزين الطاقة في Intertersolar Europe 2022 . وتمكن الحلول الذكية المجتمع الذكي منخفض الكربون مع الطاقة النظيفة، مما يدل على التزام هواوي المستمر بالابتكار التكنولوجي والاستدامة.

مع انضمام قادة الصناعة والخبراء والصحفيين في جميع أنحاء العالم إلى الحدث، قدم تشن غوغوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Smart PV & ESS Business في Huawei Digital Power ، حلول Huawei الذكية الجديدة للمحطات الكهروضوئية على نطاق المرافق وأنظمة تخزين الطاقة والتطبيقات التجارية والصناعية والاستخدامات السكنية والشبكات الصغيرة الذكية.

قال تشن غوغوانغ: “مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال البحث والتطوير، تواصل هواوي تقديم تطورات الصناعة في التقنيات الأساسية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإلكترونيات الطاقة”. “نحن سعداء لإطلاق سيناريوهات الحلول الرائدة هذه الناتجة عن جهود الابتكار لدينا، مما يساعد على تسريع تطوير الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة”.

FusionSolar Smart PV Solution 6.0 + لعوائد أعلى

توفر Huawei التكلفة المحسنة المثلى للكهرباء ( LCOE) ، وقدرات اتصال الشبكة المحسنة، وتحسين السلامة من خلال الابتكار المستمر في تصميم السلسلة لمعالجة تحديات الصناعة الرئيسية. تشمل التقنيات الرئيسية لحلها الكهروضوئي الذكي ما يلي:

1. نظام التيار المستمر الذكي ( SDS ): من خلال تحسين خوارزمية التتبع، تزيد تقنية SDS من توليد الطاقة بنسبة 1.69% في محطة الطاقة الكهروضوئية في قوانغشي، الصين. تتعاون هواوي مع أكثر من 10 علامات تجارية لتتبع الألواح الشمسية لتزويد المستخدمين بتجربة أفضل.

2. تشخيص منحنى I-V الذكي 4.0: تحدد التقنية أعطال الخيط، وتقيّم فقدان الطاقة، وتوصي بحلول الإصلاح، وتكمل الفحص الكامل عبر الإنترنت لمحطة توليد الطاقة التي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات في 20 دقيقة. يعزز التشخيص التشغيل والصيانة ( O&M ) مع زيادة توليد الطاقة. في ماليزيا، يتم توفير 2000 ساعة من عبء العمل كل عام في مشروع 30 ميجاوات.

3. تقنية فصل مستوى السلسلة الذكية ( SSLD-TECH ): بعد عامين من جهود البحث والتطوير، طورت Huawei تقنية SSLD-TECH المبتكرة، والتي تقلل من مخاطر السلامة للأعطال الحالية المباشرة. تضمن TÜV SÜD الألمانية و IEC 60947-2 وشهادات الصين سلامة المحطة الكهروضوئية مع فعالية مثبتة.

4. تشكيل الشبكة: تمكن خوارزمية الاتصال بالشبكة الذكية، التي طورتها هواوي، من تكييف النظام الكهروضوئي مع سيناريوهات الشبكة المختلفة، مما يحسن من قدراته على التحكم في الجهد والطاقة. عند نسبة دائرة قصيرة منخفضة ( SCR ) تبلغ 1.2، يضمن تشغيل المحول بكامل طاقته دون أن يتعطل ويمر بنجاح عبر الجهد العالي والمنخفض باستمرار، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 30% في الوصول إلى الطاقة الجديدة.

مزودة بنظام الكشف عن القوس في التيار المستمر وفصل الطاقة في حالات الطوارئ، يعمل حل هواوي الكهروضوئي الذكي على منع الأعطال بدقة عالية واستجابة سريعة لتعزيز السلامة.

نظام تخزين طاقة السلسلة الذكية ( ESS ) للحصول على التكلفة المحسنة المثلى لتخزين الطاقة ( LCOS )

تعالج السلسلة الذكية ESS الجديدة القدرة المحدودة، وعمر الخدمة القصير، والتشغيل والصيانة المعقدة، ومخاطر السلامة العالية للحلول التقليدية. تعتمد Huawei على أكثر من عشر سنوات من الخبرة في مجال البحث والتطوير في أنظمة تخزين الطاقة لتقديم بنية سلسلة ذكية فريدة تجمع بين التقنيات الرقمية والإلكترونية الكهربائية وتقنيات تخزين الطاقة، والتغلب على قيود بطاريات الليثيوم. تعتمد السلسلة الذكية ESS على التحسين على مستوى الحزمة، والتحسين على مستوى الرف، والتبريد الموزع، والتصميم متعدد الوحدات، مما يتيح إمكانية الشحن والتفريغ الكاملة للبطاريات وتوفير LCOS الأمثل للمحطات الكهروضوئية.

يوفر النظام أمانًا شاملاً مع أربع طبقات من الحماية التي تغطي الكشف عن الدوائر القصيرة على مستوى الخلية، وإيقاف السلامة على مستوى الحزمة، والحماية من التيار الزائد على مستوى الرف وعزل الأعطال، وإخماد الحرائق الذكي على مستوى النظام.

الحل الكهروضوئي الذكي السكني 3.0 من أجل حياة أفضل

بعد إطلاق الحل الكهروضوئي الذكي السكني “1+3+ X” 2.0 في عام 2021، قدمت هواوي تصميم “1+4+ X ” الذي تمت ترقيته هذا العام. يتيح الحل المتكامل نظامًا بيئيًا ذكيًا لاستهلاك الطاقة، يتميز بوحدة تحكم ذكية في الطاقة تربط محسن الطاقة الكهروضوئية، و ESS ، وشاحن EV ، ونظام إدارة. يعزز هذا الحل معدل الاستهلاك الذاتي الكهروضوئي إلى 90% من 70% في الجيل السابق، مما يوفر تجربة طاقة نظيفة شاملة للمنازل ذات تكاليف الكهرباء المنخفضة والسلامة النشطة والمساعد الذكي.

لتمكين المعيشة منخفضة الكربون، أطلقت هواوي شاحن EV ذكي جديد للاستخدام السكني مع سهولة التركيب الداخلي والخارجي، مما يوفر شحنًا سريعًا ومريحًا.

الحل الكهروضوئي الذكي التجاري والصناعي (C&I) 2.0 للأعمال المستدامة

مع زيادة الطلب من الشركات لتقليل تكاليف الكهرباء وانبعاثات الكربون، أطلقت هواوي حل الطاقة الكهروضوئية الذكي 2.0 1+ 3 الذي تمت ترقيته لتقديم ابتكارات جديدة للعملاء في مجال الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة.

يأتي الجيل الجديد من حل C&I PV الذكي مع محول ثلاثي المراحل جديد تمامًا ( SUN2000-50 KTL-M3) ، وسلسلة ذكية ESS (LUNA-200kWh-2H0) ، والتي يمكن أن تقترن بنظام تكييف الطاقة 100 كيلو واط ( PCS) ، ومحسن كهروضوئي ذكي ( MERC-1100W/1300W-P ). سيسمح للشركات عبر الصناعات بالانتقال إلى عصر منخفض الكربون مع تكاليف الكهرباء المثلى والسلامة النشطة والتشغيل والصيانة الذكية لتجربة محسنة.

حل الشبكة الدقيقة الذكية لإمدادات الطاقة النظيفة والموثوقة

أطلقت Huawei حل الشبكة الدقيقة الذكية لدعم الانتقال السلس عبر الإنترنت للتحويل متوسط الجهد خارج/داخل الشبكة. مقارنة بتوليد الطاقة التقليدية من النفط، يقلل حل Huawei من LCOE بأكثر من 50%. فهو يقلل بشكل فعال من انقطاع التيار الكهربائي، مما يساعد على تحقيق توليد صفر من الكربون والقضاء على فجوة الطاقة.

الاستثمار طويل الأجل لتمكين الابتكار المستمر

وبالتركيز على قطاع الطاقة الكهروضوئية لأكثر من عشر سنوات، تسعى Huawei FusionSolar للتغلب على التحديات عبر الصناعات من خلال البحث والتطوير والابتكار المستمرين. من خلال حلولها للحد من الكربون المطبقة عالميًا، تدمج الشركة التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والسحابة لتعزيز التطوير الذكي لصناعات تخزين الطاقة الكهروضوئية والطاقة.

وبصفتها رئيسة فريق خبراء كود الشبكة ENSTO-E وعضوًا في اللجنة الانتخابية المستقلة والمنظمات المعيارية التابعة للأمم المتحدة، قدمت هواوي أكثر من 600 مقترح معياري وشاركت في تطوير أكثر من 80 معيارًا، مما ساهم بشكل كبير في صناعة الطاقة الكهروضوئية. استجابة للتحول العالمي للطاقة نحو الطاقة المتجددة، تواصل هواوي الابتكار بالتعاون مع العملاء والشركاء لتسريع تبني الطاقة الجديدة.

بالتزامها بتقديم أفضل المنتجات والخدمات في فئتها، ستخلق هواوي المزيد من القيمة للعملاء من خلال زيادة تعزيز تقنياتها الرائدة في محولات الأوتار وأنظمة تخزين طاقة الأوتار الذكية والاتصال بالشبكة ورقمنة المحطة الكهروضوئية، مما يساعد في بناء مستقبل مستدام منخفض الكربون للعالم.

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