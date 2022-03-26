‫تكشف مجلة التايم عن اسماء الفائزين للنسخة الافتتاحية من جائزة تأثير مجلة التايم 100 قبيل المهرجان الأحتفالي الذي يقام في متحف المستقبل في دبي

سيشهد الحدث حضور المكرمين بمن فيهم ديفيد أدجاى، ويل. آى . آم ، سارة الأميري، توني إليوميلو، هدى قطان، دبيكا باديوكون وأداء موسيقي خاص من قبل الفائز إيلي جولدينج

نيويورك, 26 مارس 2022/PRNewswire/ — اليوم، تكشف مجلة التايم عن اسماء الفائزين بجوائز تأثير مجلة تايم 100 الأولى على الأطلاق، حيث تكرم الأفراد الذين يستخدمون نفوذهم لبناء مستقبل أفضل. الفائزون هم: ديفيد أدجاي، مهندس معماري ومؤسس أدجاى وشركاه؛ سارة الأميري، الأمارات العربية المتحدة، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة؛ توني إلوميلو، فاعل خير ومؤسس مؤسسة توني إلوميلو؛ إيلي جولدينج، مغنية وكاتبة أغاني وناشطة؛ هدى قطان، رائدة أعمال، ومؤسسة هدى بيوتي؛ ديبيكا بادوكون، ممثل ومنتج وفاعل خير؛ و ويل.آي.أم موسيقي ورجل أعمال.

اقرأ المزيد عن الفائزين السبعة الذين حصلوا على جائزة تأثير مجلة التايم 100: TIME.com/IMPACT

للأحتفال، تستضيف مجلة التايم حفلا خاصا بدعوات فقط يوم الإثنين الموافق 28 مارس في متحف المستقبل، حيث يظهر جميع الفائزين السبعة بجائزة تأثير التايم، بالإضافة الى عارضة الأزياء ورائدة الأعمال تايرا بانكس. الممثلة وسفيرة النوايا الحسنة بالأمم المتحدة كيت جراهام؛ عمدة مدينة فريتاون وسييرا ليون يوفون أكي-ساوير؛ بيير جاسلي، سائق سباقات السيارات الرياضية والقادة والمؤثرين وأصحاب الرؤى وأعضاء المجتمع العالمي لمجلة التايم 100.

يقول داى مكساى، نائب الرئيس للأحداث ومدير تحرير مجلة التايم 100: “في كل صناعة، يعمل قادة مجلة التايم 100—-العلماء والرؤساء التنفيذيون، والفنانون والناشطون ونجوم الغناء والسياسيون — على دفع عالمنا الى الأمام. نحن متحمسون لتكريم المزيد من الإنجازات غير العادية مع جوائز تأثير مجلة التايم 100، ونتطلع إلى الاحتفال شخصيا بالمكرمين.”

القمة العالمية للحكومات هى الشريك المؤسس لجوائز تأثير واحتفال مجلة التايم 100، والتي ستكون أول حدث كبير في متحف المستقبل بدبي منذ حفل أفتتاحه في 22 فبراير 2022.

شركة FTX هى الشريك الحصري في العملات المشفرة و مجموعة الــ42 هي الشريك الحصري في تمكين الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن مجلة التايم

مجلة التايم هى علامة تجارية إعلامية عالمية تصل الى جمهور مجموعه يزيد عن 100 مليون مشترك حول العالم. وجهة موثوقة لإعداد التقارير والرؤى، حيث تتمثل مهمة مجلة التايم 100 في سرد القصص الأكثر أهمية، وقيادة المحادثات التي تغير العالم وتعمق فهم الأفكار والأحداث التي تحدد عصرنا. مع وصول لا مثيل له إلى الأشخاص الأكثر نفوذا في العالم، وثقة المستهلكين التي لا حدود لها على مستوى العالم، وقوة لا مثيل لها للاجتماع، تعد مجلة التايم واحدة من العلامات التجارية الإعلامية الأكثر شهرة في العالم مع أمتيازات مرموقة والتي تشمل الأشخاص الأكثر تأثيرا لمجلة التايم 100، شخصية العام، الأوائل، أفضل الاختراعات، أعظم الأماكن في العالم والأحداث المتميزة بما في ذلك مؤتمر قمة واحتفال مجلة التايم 100، مؤتمر القمة بشأن المسائل الصحية لمجلة التايم 100، مجلة التايم 100 التالي وأكثر.

الاتصال بوسيلة الإعلام: كاسيا ترولاك، kiasia.truluck@time.com