تكسان تشارك في معرض باور-جين بمنتجاتها المبتكرة

جذبت تكسان اهتمامًا كبيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية مع منتجاتها المعتمدة من مؤسسة يو إل

إسطنبول، 6 يناير 2020 /PRNewswire/ — شاركت تكسان جينيريتور “Teksan Generator” في معرض باور–جين “Power-Gen Exhibtion” الذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجال الطاقة. وفي أثناء المعرض الذي يجمع آلاف المشاركين والزوار من العديد من الدول من جميع أنحاء العالم، جذبت تكسان الأنظار مع منتجات برج الإضاءة المحمول الصغير ومجموعة مولد الديزل الحائزة على شهادة اعتماد يو إل “UL-Certified“.

وسنحت الفرصة للشركات التي شاركت في المعرض الذي عقد بمدينة نيو أورليانز الأمريكية لإقامة روابط تجارية مهمة بالإضافة إلى فرصة عرض منتجاتها على الزوار من جميع أنحاء العالم. وبهدف زيادة حصتها في السوق الأمريكي، تم تسليط الضوء على شركة تكسان مع منتجها الحائز على شهادة يو إل في أثناء المعرض. ومن حلول تكسان الأخرى التي جذبت الاهتمام مع أدائها العالي في المعرض برج الإضاءة المتحرك. ويلبي برج الإضاءة من تكسان، الأقل حجمًا والأخف وزنًا، متطلبات الطاقة في مواقع الإنشاءات دون الحاجة لشبكة.

وبهذه المناسبة، أجرت السيدة/ إبرو عطا تونجير “Ebru ATA TUNCER“، عضو مجلس إدارة تكسان جينيريتور، ومسئول التسويق تقييمًا للمعرض، حيث أشارت: “تحظى حلولنا لمصادر الطاقة غير المنقطعة بالتفضيل في أكثر من 130 دولة. وبالتالي صار من اللازم لتحقيق رؤية الشركة العالمية الولوج إلى أسواق جديدة بالإضافة إلى زيادة حصة تكسان في الأسواق الحالية. وبالتالي، شاركنا بطبيعة الحال في الفعاليات المهمة المتعلقة بالصناعة. ومن أهم هذه الفعاليات معرض باور-جين. وفي هذا العام، شاركنا في المعرض بمنتجاتنا المبتكرة التي تحمل شهادة يو إل، والتي تعد شهادة جودة وسلامة المنتجات الأكثر شأنًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحظينا باهتمام ملحوظ من الزوار. وشهد معرض باور-جين نجاحًا باهرًا ليس فقط في إطار تقديم منتجاتنا وخدماتنا ولكن في عقد روابط جديدة خاصة بالأعمال”.

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