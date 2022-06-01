‫تكريم China Renaissance باعتبارها واحدة من أكبر عشر مجموعات للأسهم الخاصة في بر الصين الرئيسي

هونغ كونغ، 7 يونيو، 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — China Renaissance Holdings Limited (“China Renaissance” أو “الشركة”، رمز التداول: 1911.HK) يسرها أن تعلن أن الشركة قد تم تكريمها ضمن أكبر عشر مجموعات للأسهم الخاصة في بر الصين الرئيسي، وكان ترتيبها 150 على مستوى العالم في قائمة PEI 300، وهو تصنيف من Private Equity International (PEI)، وهي مجلة رائدة في مجال الأسهم الخاصة. وتقوم PEI 300 بتصنيف المجموعات حسب حجم رأس مال الاستثمار المباشر الذي تم جمعه أو تكوينه على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

تم إطلاق Huaxing Growth Capital (“HGC”) في عام 2013، وهو الصندوق الرئيسي لقطاع إدارة الاستثمار التابع لشركة China Renaissance والذراع الاستثماري الرئيسي في الأسهم الخاصة التابع للشركة. واعتباراً من 31 ديسمبر، 2021، كان قطاع إدارة الاستثمار التابع للشركة يملك حوالي 7.7 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، بينما وصلت الأصول الخاضعة للإدارة لدى HGC إلى 5.8 مليار دولار أمريكي. ويركز HGC على الاستثمار في الشركات في مراحل النمو والنضج، مع التركيز على الاستثمارات “عالية الضمانة” في الصناعات الذكية، والتكنولوجيات الذكية، والرعاية الصحية الذكية، والاستهلاك الذكي، والمؤسسات الذكية.

من بين أكثر من 100 صفقة استثمر فيها HGC، أكملت بعضها اكتتاباتها العامة، بما في ذلك Meituan، وKE، وWuXi AppTec، وBilibili، وLi Auto، وPop Mart، وMGI، وSenseTime، وNavitas، بينما يمثل الآخرون الجهات الفاعلة الرائدة في قطاعاتهم مثل SVOLT، وDreame، وCalterah وهكذا.

يدير HGC أربعة صناديق مقومة بالدولار الأمريكي وأربعة صناديق مقومة باليوان الصيني ويتمتع بشبكة صناعات لا نظير لها وتغطية أسواق واسعة من خلال الاستفادة من المصادر الشاملة المقدمة من منصة الشركة. وعلاوة على أنها الشريك المختار ومستثمر شبه استراتيجي لرواد الاقتصاد الذكي الصيني، ويعمل HGC بمثابة جسر يساعد المستثمرين العالميين على الوصول إلى فرص الاستثمار الجذابة في الصين. ويواصل HGC العمل عن كثب مع المبتكرين من المؤسسين والشركات التي تجلب القيمة والراحة لحياة الناس اليومية، وتقدم عائدات قوية للمستثمرين.

نبذة عن China Renaissance

تأسست شركة China Renaissance (“CR”) في عام 2005 وهي تعد من المؤسسات المالية الرائدة التي تقدم خدمات الاكتتاب الخاص واستشارات الاندماج والاستحواذ، والاكتتاب في الأسهم، والمبيعات والتداول، والبحث، وإدارة الاستثمارات، وغير ذلك من الخدمات. وعلى مدار 17 عاماً مضت، كرّست الشركة جهودها لتحديد الشركات التي لديها إمكانات كبيرة لتحقيق النمو، علاوة على كونها شريك موثوق به لدعم عملائها في رحلتهم في خلق القيمة.

للشركة مكاتب في بكين وشنغهاي وهونغ كونغ وسنغافورة ونيويورك، ويعمل لديها أكثر من 650 موظفاً. واعتباراً من 30 يونيو 2021، قدمت China Renaissance المشورة واستثمرت في أكثر من 1,125 معاملة بقيمة إجمالية تتجاوز 1.4 تريليون يوان صيني (ما يعادل تقريباً 220 مليار دولار أمريكي). واعتباراً من 31 ديسمبر 2021، كانت لصناديق الأسهم الخاصة للشركة أصول مدارة (“AUM”) بلغت أكثر من 49 مليار يوان (أي ما يعادل 7.7 مليار دولار أمريكي تقريباً).

تعد CR Securities (المعروفة سابقاً باسم “Huajing Securities”) واحدة من أولى شركات الأوراق المالية التي تأسست وفقاً للملحق العاشر “وثيقة شراكة اقتصادية أوثق بين البر الرئيسي وهونغ كونغ (CEPA)”. ومنذ تأسيسها، قدمت شركة CR Securities خدمات استثمارية مصرفية قوية، ودخلاً ثابتاً، وإدارة أصول، وإدارة ثروات، وسمسرة في الأوراق المالية، وفرقاً بحثية لتقديم الخدمات للعملاء الحاليين والجدد.

جهة الاتصال الإعلامية

China Renaissance

العلاقات العامة

Yuki Zhao

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علاقات المستثمرين

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Sard Verbinnen & Co

ChinaRenaissance-SVC@sardverb.com