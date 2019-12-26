تكريم مايندتري بصفتها شركة مبتكرة في خدمات الأتمتة الذكية بواسطة أفاسانت

يبرز التقرير منظومة مايندتري الخاصة بالأتمتة وخبراتها المبتكرة

وارين، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 26 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — تم تكريم مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، بصفتها “شركة مبتكرة” طبقًا لتقرير أفاسانت “Avasant” رادار فيو 2019 “RadarView™” لخدمات الأتمتة الذكية. ويحدد التقرير الكوادر الرقمية التي تظهر الابتكار والنضوج مع عروض الأتمتة الذكية الخاصة بها، التي من قبيل أتمتة العمليات الآلية (RPA)، والتعلم الآلي (ML)، والذكاء الاصطناعي (AI) وروبوتات المحادثة (Chatbots).

ويشير التقرير إلى منظومة أتمتة شركاء مايندتري الاستراتيجيين، والاستثمارات في مراكز الابتكار الرقمي المشتركة والقدرة على إعادة تصور العمليات المؤسسية التقليدية.

كما يبرز التقرير كذلك نضج مايندتري العملي ومبادرات الأتمتة العالمية عبر الصناعات، والتي تتضمن:

مراكز الابتكار الرقمية العالمية في بنغالور ونيوجيرسي ووادي السليكون لتعزيز التعاون مع العملاء، وتطوير النماذج الأولي والحلول التجريبية على نحو أسرع.

تكامل الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي وأتمتة العمليات الآلية على منصاتها مسجلة الملكية مثل أطلس “ATLAS™” وكيب “CAPE™” لتقديم إمكانات الأتمتة والتوقع والتصحيح.

الشراكات مع جامعة ستانفورد، والمعهد الهندي للعلوم والتقنية في مدراس لدعم والتركيز على الجيل التالي من أبحاث الأتمتة، والتي من قبيل الذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والبيانات غير الهيكلية، وبرامج الروبوت الذكية.

وبهذه المناسبة، أشار ماناس تشاكرابورتي “Manas Chakraborty”، رئيس خطوط الخدمات المؤسسية العالمية بشركة مايندتري، قائلاً: “ضخت مايندتري استثمارات بغرض تعزيز إمكانات الأتمتة من خلال الشراكات الاستراتيجية، والأبحاث، ومراكز الابتكار. ويسمح لنا ذلك أن نلعب دورًا متكاملاً في تطوير حلول الجيل القادم لصالح عملائنا وتنفيذها”. ويضيف، “ومن الرائع أن نشاهد تقرير أفاسانت وهو يبرز ثقافتنا الرقمية المتجذرة وخبرات الأتمتة لتقديم أفكار مثمرة ومساعدة عملائنا في إعادة تصور التحول المؤسسي”.

ومن جانبه، أشار سوابنيل باتناغار “Swapnil Bhatnagar”، مدير الأبحاث في أفاسانت، قائلاً: “حيث إن صناعة الأتمتة الذكية تتحول من تنفيذ أتمتة العمليات الآلية إلى أتمتة العمليات المركبة، تنتقل استراتيجية الأتمتة الخاصة بمايندتري جنبًا إلى جنب مع خارطة طريق خاصة بالصناعة”. ويضيف، “تعرض الشركة الأتمتة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من تقديم مشروعها باستخدام أتمتة العمليات الآلية والذكاء الاصطناعي والتحليلات ويعزز ذلك الحلول الخاصة بالصناعة من خلال الاستفادة من منظومة الشركاء القوية الخاصة. وأدى منهج تسليم المشروع، بالاقتران مع الاستثمارات المتواصلة في التقنيات المعرفية بواسطة وحدة أعمال الأتمتة الخاصة بها إلى جعل مايندتري مؤسسة مبتكرة طبقًا لتقرير أفاسانت رادار فيو لخدمات الأتمتة الذكية لعام 2019”.

ويعد ذلك تقرير أفاسانت السنوي الثاني بشأن خدمات الأتمتة الذكية، الذي أنشئ خصيصًا للتصدي إلى التحولات تجاه الخدمات الرقمية التي تتيح التحول المؤسسي. كما يعد تقرير أفاسانت رادار فيو بمثابة تقييم مستقل يعكس الإمكانيات الحقيقية لمزودي الخدمة، بغرض تقييمهم كشركاء على المدى الطويل للمؤسسات العالمية المتطورة رقميًا.

ويمكن قراءة تقير رادار فيو 2019 الكامل لخدمات الأتمتة الذكية هنا .

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 18 دولة وأكثر من 40 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

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سويثا غانيسان “Swetha Ganesan”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

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Swetha.Ganesan@mindtree.com

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ماتر “Matter”

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هوت واير “Hotwire”

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