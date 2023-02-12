‫تقييم مجلة Windpower Monthly لتوربينات SANY SE-17260 كواحدة من أفضل 10 توربينات رياح برية (5.6 ميجا واط زائد) لعام 2022

بكين، 11 فبراير 2023 / PRNewswire / — تفخر شركة SANY للطاقة المتجددة (“ SANY ” أو “الشركة”) بالإعلان عن تقييم توربينات الرياح SE-17260 التابعة للشركة مؤخرًا كأحد أفضل 10 توربينات رياح برية (5.6 ميجا واط زائد) لعام 2022 من قبل مجلة Windpower Monthly ، الرائدة عالميًا التي تعنى بقطاع الطاقة الريحية في العالم. هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها توربينات SE-17260 من شركة SANY للطاقة المتجددة على مثل هذا التقدير المرموق، وهو شهادة على الأداء المتميز والموثوقية والكفاءة للتوربينات، ومكانة الشركة في مجال الطاقة الريحية في العالم.

قال تشو فوجوي، رئيس مجلس إدارة شركة ساني للطاقة المتجددة: “يؤكد الترتيب العالي من مجلة Windpower Monthly مرة أخرى على مكانة شركة SANY للطاقة المتجددة كواحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة الريحية. تقود تكنولوجيا الطاقة الريحية زمام المبادرة في دفع الابتكار الأخضر العالمي، والتطور السريع للطاقة الريحية يوفر فرصة جديدة كمصدر متجدد منخفض السعر وفعال للعالم لتحقيق طموح صفر تلوث. إن شركة ساني للطاقة المتجددة ستبني على خبرتها في مجال الطاقة المتجددة لدفع الاختراقات التكنولوجية للطاقة الريحية، مما يحقق قيمة أكبر للعملاء بمنتجات وخدمات عالية الجودة مع خلق مستقبل أكثر اخضرارًا بواسطة التصنيع الذكي.

تتمتع توربينات SE-17260 من شركة SANY للطاقة المتجددة، وهي عضو في سلسلة 6. XMW ، بأداء ممتاز في السوق منذ بدايتها العالمية. في عام 2022، حقق المولد طلبية شراء تبلغ 2400 ميجاوات وتم تركيبه في العديد من المشاريع في الصين، بما في ذلك شينجيانغ ومنغوليا الداخلية وجيلين وقانسو ومقاطعة هيبي. في نفس العام، تم توصيل جميع توربينات الرياح البرية البالغ حجمها 6.25 ميجاوات والبالغ عددها 64 توربينات في مزرعة بيداكياو السابعة للرياح، وهي أول مشروع تجاري لطاقة الرياح على نطاق واسع في الصين يضم طرازات 6. XMW ، بالشبكة لتوليد الطاقة، بإجمالي القدرة المركبة للمشروع تصل إلى 400 ميجاوات.

تم تجهيز المنصات البرية 6. XMW التابعة لشركة SANY للطاقة المتجددة بتصميم محمل فردي لسلسلة القيادة الرئيسية وتضم محول 35 كيلو فولت فوق الكنة. تم تحسينها من خلال أحدث تقنيات التحكم وتصميم النظام وتقنية المحاكاة الرقمية، وتعد توربينات الرياح من SANY أخف وزنًا وأكثر أمانًا واستقرارًا وأكثر ذكاءً. الترتيب الذي يضع توربينات SANY’s SE-17260 كواحد من أفضل توربينات الرياح البرية يسلط الضوء على قدرتها التنافسية القوية في السوق وريادتها التكنولوجية.

بالتطلع إلى المستقبل، ستواصل شركة SANY للطاقة المتجددة التركيز على رؤيتها التكنولوجية لتطوير برج أعلى، وتوليد طاقة أكبر، ووزن أخف مع شفرات أطول وقدرات ذكية أقوى، وتوفير حلول طاقة الرياح فعالة من حيث التكلفة لخفض تكاليف مزارع الرياح. لن يساعد ذلك في تحقيق قيمة أعلى للعملاء فحسب، بل يساعد أيضًا على تمكين الاقتصاد العالمي من الإسراع نحو أهداف التخلص من الكربون.

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