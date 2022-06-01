‫تقييمات GRE® و TOEFL® في المنزل متوفرة الآن في إيران

يمكن للإيرانيين الخاضعين للاختبار التسجيل الآن للحصول على تقييمات GRE و TOEFL في المنزل

برينستون، نيوجيرسي، 6 يونيو 2022 / PRNewswire / — يمكن للخاضعين للاختبار في إيران الذين يستعدون لتطوير تعليمهم ويخططون لمتابعة دراستهم في الخارج التسجيل الآن للحصول على تقييمات GRE ® و TOEFL ® في المنزل. يمكن للخاضعين للاختبار تدعيم طلبات القبول خاصتهم عند التقدم لعشرات الآلاف من الجامعات في جميع أنحاء العالم التي تقبل اختبارات القبول الأكثر شعبية على مستوى الدراسات العليا واللغة الإنجليزية.

وصرح ألبيرتو أسيريدا، نائب رئيس مشارك في قسم التعليم العالي العالمي في ETS : “نحن متحمسون لتقديم الاختبار العام في المنزل GRE ، والنسخة المنزلية لاختبارات TOEFL iBT و TOEFL® Essentials ™ للإيرانيين الخاضعين للاختبار؛ لمواصلة توسيع نطاق الوصول إلى التعليم حيث أنهم يتخذون الخطوة التالية في تعليمهم العالي. كما أن توفير خيارات الاختبار في المنزل لمزيد من المتعلمين في جميع أنحاء العالم في صميم مهمتنا في ETS ، ويسرنا إتاحة المزيد من الفرص للمتعلمين في إيران”.

تُعد ETS منظمة التقييم والتعليم الوحيدة التي تقدم اختبارات القبول في مؤسسات التعليم العالي الأكثر قبولًا على نطاق واسع. يُعد الاختبار العام GRE اختبار القبول الأكثر شيوعًا في العالم للخريجين والمدارس المهنية، ويشمل برامج الأعمال والقانون. يُعد اختبار TOEFL iBT ® في اللغة الإنجليزية أكثر اختبار يحظى باحترام وقبول عالميًا، ويستخدمه أكثر من 11,500 معهد في أكثر من 160 دولة كمقياس لإتقان اللغة الإنجليزية.

للتسجيل في اختبارات GRE ، و TOEFL iBT ، أو TOEFL iBT تفضل بزيارة www.ets.org

نبذة عن خدمة الاختبارات التعليمية ETS