‫‫ تقيم CATL شراكات مع إندونيسيا لتعزيز التنقل الإلكتروني مع استثمار ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي

Posted on 2 hours ago by tngadmin
  • يتعاون CBL مع الشركات الإندونيسية  ANTAM و IBI في مشروع تكامل بطارية EV الإندونيسي
  • مع استثمار مشترك يبلغ حوالي 6 مليارات دولار أمريكي، يركز المشروع على تعدين النيكل ومعالجته، ومواد البطاريات، وتصنيع البطاريات بالإضافة إلى إعادة تدوير البطاريات
  • تمثل الشراكة علامة فارقة هامة لتوسيع نطاق البصمة العالمية لـ CATL ، وستعزز صناعة السيارات الكهربائية في إندونيسيا أيضًا

نينغد، الصين، 15 أبريل 2022 / PRNewswire / — في 14 أبريل، وقعت شركة Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL) ، وهي شركة تابعة لشركة Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp) ، اتفاقية إطارية ثلاثية الأطراف مع PT Aneka Tambang (ANTAM) و PT Industri Baterai Indonesia (IBI) للتعاون في مشروع تكامل بطاريات EV الإندونيسي، والذي يشمل تعدين النيكل ومعالجته، ومواد بطاريات EV ، وتصنيع بطاريات EV ، وإعادة تدوير البطاريات. Brunp هي شركة تابعة لشركة Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) .

مع استثمار مشترك قدره 5.968 مليار دولار أمريكي، يقع المشروع في الحديقة الصناعية FHT في شرق هالماهيرا في مقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا وأماكن أخرى في البلاد أيضًا.

ANTAM هي عضو في شركة التعدين المملوكة للدولة MIND ID في إندونيسيا. IBI ، أو مؤسسة بطارية إندونيسيا، هي شركة مملوكة للدولة تعمل في بطارية السيارة الكهربائية والنظام البيئي EV ، وأيضًا شركة تابعة ل MIND ID و AntTAM .

وسيعمل المشروع على زيادة تعزيز بصمة CATL في صناعة البطاريات، وضمان توريد المواد الخام والموارد من المنبع، وخفض تكلفة التصنيع، وتعزيز تطوير أعمال إعادة تدوير البطاريات.

قال روبن زينغ، مؤسس ورئيس CATL : “يعد مشروع إندونيسيا إنجازًا مهماً لـ CATL بينما نوسع بصمتنا العالمية، وسيصبح شعارًا للصداقة الأبدية بين الصين وإندونيسيا.” “نحن على ثقة تامة في تطوير المشروع في المستقبل.”

قال لوهوت بينسار باندجايتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارات: “إن الاتفاقية الإطارية التي وقعناها اليوم ذات أهمية كبيرة لإندونيسيا ونحن نسعى لبناء نظام بيئي EV .” “أعتقد أنه مع الجهود المتضافرة من جميع الأطراف، سيتم تنفيذ المشروع بنجاح.”

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