‫تقوم Sensorium بتسجيل فرع الإمارات العربية المتحدة حيث تصبح دبي مركزًا لشركات ميتافرس

وسيكون مقر المكتب الجديد، الذي يتوقع افتتاحه رسميًا في الأسابيع المقبلة، في برج أوبس في منطقة الخليج التجاري. تم تصميم مجمع المباني الشهير من قبل شركة زها حديد للمهندسين المعماريين. سيعمل هذا المكتب تحت كيان “ Sensorium Global Solutions LLC “. سيضطلع الفرع بدور رئيسي في التطوير التشغيلي والاستراتيجي لعلامة Sensorium Galaxy التجارية وغيرها من قطاعات الشركة.

من خلال هذه المبادرة، تستفيد Sensorium من الفرص المتنامية التي تقدمها حكومة دبي. في يوليو الماضي، قدم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، استراتيجية دبي ميتافيرس، التي تهدف إلى إضافة 4 مليارات دولار إلى الاقتصاد الإماراتي في السنوات الخمس المقبلة. وستدعم هذه الاستراتيجية 40000 وظيفة جديدة وستوفر تمويلًا هائلًا لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال التجارية. يعد هذا الإطار بتعزيز مكانة Sensorium كقائد والتعجيل بتحقيق أهدافه.

“سرعان ما أصبحت دبي مركزًا عالميًا للشركات في مجال Metaverse و Web3 . من خلال إنشاء وجود محلي في دبي، سنكون قادرين على التعاون بشكل أوثق مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، وإقامة علاقات طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نؤيد تماما مبادرة حكومة دبي، التي أثبتت مرة أخرى أنها في طليعة التغييرات والابتكار التكنولوجي”، هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة Sensorium فلاديمير كدرينسكي.

إلى جانب كونه وجهة جديدة ومثيرة للموظفين في مجالات تطوير المنتجات والأعمال والتسويق والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيشمل مكتب Sensorium أيضًا استوديو تجريبي حيث يمكن للمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين تجربة المجموعة الكاملة من منتجات Sensorium Galaxy بأقصى قدر من الانغماس.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب نجاح Sensorium الذي لا مثيل له في GITEX Global 2022 ، وهو أحد أكبر المعارض التكنولوجية وأكثرها شهرة في العالم. تم التعرف على Sensorium على أنه الأعلى توزيع في عام 2022 بعد مشاركته في X-VERSE ، وهو جناح مخصص. تم تنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية للحضور لتجربة انقلاب مجرة الحساس بطرق مختلفة، بما في ذلك محادثات فردية مع الصور الرمزية التي يحركها الذكاء الاصطناعي، وعرض مدرج انقلاب، وحفلات إمبريال داخل المحركات.

شاركت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة Sensorium ومديرة الفن ساشا تيتيانكو في العديد من حلقات النقاش في قمة البلوك تشين المستقبلية، وهي أيضًا جزء من GITEX ، واستضافت عرضها الرئيسي بعنوان “مستقبل الويب 3: الفنانون الافتراضيون والكيانات يستولون على ما وراء البحار الذي يحركه الذكاء الاصطناعي” في 13 أكتوبر في مرحلة محادثات X-VERSE .

نبذة عن Sensorium

تأسست Sensorium في عام 2018، وهي شركة رائدة في مجال التطوير على web3 ، وتستفيد من أحدث تقنيات الأشعة السينية والذكاء الاصطناعي لتقديم الجيل القادم من التجارب الافتراضية في مجال الترفيه وما بعده. تقف منصة Sensorium Galaxy Metaverse الحائزة على جوائز الشركة كواحدة من أوائل المنصات التي تقدم للمستخدمين العالميين أنشطة متعددة الحواس عبر عوالم الواقع الافتراضي، بما في ذلك الحفلات الموسيقية وجلسات التأمل وإنشاء المحتوى الأصلي NFT والشبكات الاجتماعية مع الكائنات الافتراضية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تعمل Sensorium على الاستفادة من تعاونها الطويل الأمد مع أفضل الشركاء التكنولوجيين في العالم وأداء الرسم البياني بما في ذلك David Guetta و Armin van Buuren و Steve Aoki ، لتشكيل مستقبل الأحداث الجاهزة. بالإضافة إلى تزويد ميزات الواقع الافتراضي المتطورة بالطاقة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال مجموعة واسعة من الواجهات، تعمل Sensorium أيضًا على تطوير حلول blockchain و web3 للشركاء المؤسسيين والخاصين.

لاستفسارات الإعلام:

ماتياس لابوشين

مدير المحتوى, Sensorium

matias.lapuschin@sensoriumxr. com

‎+7925 037 18 22