‫تقود Gate.io تمويلًا بقيمة 10 ملايين دولار من السلسلة “أ” لمجموعة Stanhope Financial Group لدعم نمو الوقود

ماجورو، جزر مارشال، 17 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت Gate.io ، إحدى أقدم بورصات العملات المشفرة في العالم وأحد الشركات الرائدة بين منصات الأصول الرقمية، أن شركة رأس المال الاستثماري Gate Ventures قد قادت تمويلًا بقيمة 10 ملايين دولار من السلسلة “أ” لمجموعة Stanhop Financial Group مؤخرًا، وهي شركة تكنولوجيا مالية عالمية مقرها أيرلندا تقدم للشركات مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية. سيتم استخدام التمويل لتطوير عروض منتجات المجموعة، وتعزيز فريق الإدارة، والتحضير لقسم الأصول الرقمية التابع لشركة الإطلاق القادمة، SH Digital .

شهدت مجموعة Stanhope المالية نموًا كبيرًا عبر أقسام أعمالها منذ أن بدأت عملياتها في أكتوبر 2021. يقدم قسم مدفوعات SH ، المرخص كمؤسسة مالية إلكترونية، خدمات مصرفية للأعمال التجارية لإرسال الأموال واستلامها بكفاءة على مستوى العالم. يتيح قسم رأس المال في SH للمؤسسات الوصول إلى منتجات الاستثمار العالمية المتميزة في جميع أسواق رأس المال. تقدم الشركة التابعة لها، SH Digital ، سيولة العملة المشفرة وخدمات التداول. مُنحت مجموعة Stanhope المالية تراخيص للخدمات المالية من قبل كل من بنك ليتوانيا وهيئة دبي للخدمات المالية.

قال كيفن فون نيوشاتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة Stanhope Financial Group :

“تم تطوير مجموعة خدماتنا المصرفية من المستوى 1 خصيصًا لتمكين الشركات الطموحة من إجراء مدفوعات أسرع وأكثر فعالية، والوصول إلى المنتجات الاستثمارية، وتبني التداول الرقمي بثقة كاملة.

لفترة طويلة جدًا، تم تجاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو من قبل البنوك والمؤسسات القائمة ونحن هنا لتغيير ذلك. وستتجه جولة التمويل الرئيسية هذه نحو توسيع نطاق خبرتنا، وتطوير منتجات جديدة، وتزويد الشركات بإمكانية الوصول إلى جميع الخدمات التي تحتاجها لتحقيق الازدهار، ولكن تم رفضها”.

وقال موهيت دافار، الرئيس التنفيذي لمجموعة Stanhope المالية:

“هذه أوقات مثيرة لمجموعة Stanhope المالية، وسيمكننا هذا الاستثمار من توسيع أقسامنا الرئيسية التي حققت بالفعل اختراقات هائلة في السوق.

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع المستثمرين، وخاصة Gate Ventures ، على الثقة التي أظهروها في الفريق لمواصلة تنفيذ خططه الاستراتيجية وخلق قيمة هائلة للمساهمين “.

قال كيفن يانغ، مدير الاستثمار في Gate Ventures :