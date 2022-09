تقود BCI استثمارًا كبيرًا في Authority Brands

Authority Brands هي صاحبة الامتياز الرئيسي للخدمة المنزلية في أمريكا الشمالية. تعد مجموعة العلامات التجارية لامتيازات الخدمة المنزلية رائدة في مجالها، حيث تقدم لأصحاب المنازل خدمات من خط العقار إلى خط السقف. تضم شركات Authority Brands 12 من أصحاب الامتياز الرائدين في مجال الخدمة المنزلية: شركة America’s Swimming Pool ، و Benjamin Franklin Plumbing ، و The Cleaning Authority ، و Color World Painting ، و DoodyCalls ، و Homewatch CareGivers ، و Mister Sparky ، و Monster Tree Service ، و Mosquito Squad ،و One Hour Heating and Air Conditioning ، و STOP Restoration و Woofie’s . توفر هذه العلامات التجارية معًا خدمات منزلية من خلال ما يقرب من 860 مالك امتياز في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

منذ الاستثمار الأولي لصناديق أباكس في عام 2018، نمت Authority Brands من اثنين من مانحي الخدمات المنزلية إلى 12 حاليًا، وتوسعت في مناطق وخدمات جديدة وبناء بنية تحتية قوية.

قال أشيش كارانديكار، الشريك في أباكس: “نحن فخورون بشراكتنا مع فريق Authority Brands للمساعدة في بناء منصة امتياز رائدة للخدمات السكنية، سواء من الناحية العضوية أو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية”. “ما زلنا نرى مساحة كبيرة للنمو من قبل Authority Brands ويسعدنا أن ننضم إلى BCI وأعضاء فريق القيادة في المرحلة التالية من رحلة الشركة أثناء توسيعهم لمنصتهم من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، والمبادرات الاستراتيجية بما في ذلك تطوير الامتياز، والتحول التكنولوجي والتوسع الدولي.”

قال ديف هونج، المدير الإداري الأول للأسهم الخاصة في BCI : “نحن نتطلع إلى العمل مع Authority Brands وأباكس لتوليد عوائد مقنعة معدلة حسب المخاطر لعملائنا في خطة المعاشات التقاعدية وصندوق التأمين”وأكمل: ” بصفتنا مستثمرًا طويل الأجل، نسعى إلى الاستثمار في الشركات الرائدة في السوق مع فرق إدارة قوية، ورافعات متعددة للنمو، ونماذج أعمال مرنة تخلق قيمة للمساهمين، مثل Authority Brands “.

وقال كريغ دونالدسون، الرئيس التنفيذي لـ Authority Brands : “لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة من الاستمرار في بناء مانح الامتياز الرئيسي للخدمات السكنية بالشراكة مع شركة أباكس وبي سي آي”. “سيضيف كلا الشريكين قيمة كبيرة لأننا نهدف إلى الحصول على المزيد من الحصص في سوق الخدمات المنزلية المجزأة للغاية، بما في ذلك من خلال تقييم فرص الاندماج والشراء في قطاعات الخدمات الجديدة”.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة. من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الرابع من عام 2022، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

تم نصح أباكس من قبل Harris Williams و Boxwood Partners و William Blair & Company و Moelis & Company (مستشارون ماليون) و Kirkland & Ellis و Simpson Thacher & Bartlett و DLA Piper و Lathrop GPM (مستشار قانوني) و Ernst & Young (المالية والشؤون المالية) مستشار ضريبي).

نبذة عن BCI

تعد شركة كولومبيا البريطانية لإدارة الاستثمارات ( BCI ) من بين أكبر المستثمرين المؤسسيين في كندا مع وجود 211.1 مليار دولار كندي قيد الإدارة، اعتبارًا من 31 مارس 2022. يقع مقرها في فيكتوريا، كولومبيا البريطانية، ولها مكاتب في فانكوفر ومدينة نيويورك، وتستثمر BCI في: الدخل الثابت والديون الخاصة؛ الأسهم العامة والخاصة؛ البنية التحتية والموارد المتجددة؛ وكذلك الأسهم العقارية والديون العقارية من خلال منصتنا التي تدار بشكل مستقل QuadReal Property Group . من خلال توقعاتنا العالمية، نسعى للحصول على فرص استثمارية تحول المدخرات إلى رأس مال منتج يلبي متطلبات المخاطر والعائد لعملائنا بمرور الوقت.

يدير برنامج BCI للأسهم الخاصة بنشاط محفظة عالمية بقيمة 24.8 مليار دولار كندي من الشركات والصناديق المملوكة للقطاع الخاص ذات إمكانات النمو على المدى الطويل. بالاستفادة من فرقنا التي تركز على القطاعات في خدمات الأعمال والمستهلكين والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات والتكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصالات، نعمل مع شركاء الأسهم الخاصة الاستراتيجيين للحصول على فرص الاستثمار المباشر والمشاركة في الرعاية/الاستثمار المشترك وإدارتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع bci.ca .

نبذة عن Apax Partners LLP

شركة أباكس بارتنرز ذ.م. م (“أباكس”) هي شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الأسهم الخاصة. على مدى ما يقرب من 50 عامًا، عملت أباكس على إلهام النمو والأفكار التي تحول الشركات. وقد قامت الشركة بجمع الأموال وتقديم المشورة بشأنها مع التزامات إجمالية تزيد على 60 مليار دولار. تستثمر صناديق أباكس في الشركات عبر أربعة قطاعات عالمية من الإنترنت/المستهلك والتكنولوجيا والخدمات والرعاية الصحية. توفر هذه الصناديق تمويلًا طويل الأجل للأسهم لبناء وتعزيز الشركات ذات المستوى العالمي. لمزيد من المعلومات، راجع: www.apax.com .

شركة أباكس بارتنرز هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.

نبذة عن Authority Brands

Authority Brands هي منصة الامتياز الرئيسية للخدمات السكنية التي تقدم الخدمات من خط العقار إلى خط السقف. تضم شركات Authority Brands 12 من أصحاب الامتياز الرائدين في مجال الخدمة المنزلية: شركة America’s Swimming Pool ، و Benjamin Franklin Plumbing ، و The Cleaning Authority ، و Color World Painting ، و DoodyCalls ، و Homewatch CareGivers ، و Mister Sparky ، و Monster Tree Service ، و Mosquito Squad ،و One Hour Heating and Air Conditioning ، و STOP Restoration و Woofie’s . توفر هذه العلامات التجارية معًا خدمات منزلية من خلال ما يقرب من 860 مالك امتياز في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تكرس Authority Brands ، التي يقع مقرها في كولومبيا، ماريلاند، جهودها لدعم نمو مالك الامتياز الفردي من خلال مجموعة كاملة من التسويق والتكنولوجيا والدعم التشغيلي، مما يسمح لها بالتركيز على تقديم خدمة استثنائية لأصحاب المنازل. يرجى زيارة www.authoritybrands.com لمزيد من المعلومات.

للتواصل:

مع Authority Brands

Heather McLeod / 410-794-1430 /

heather@authoritybrandsllc.com

مع Apax

Luke Charalambous / +44 20 7872 6494 /

Luke.Charalambous@apax.com

مع BCI

Gwen-Ann Chittenden / +1 778 410 7310 /

media@bci.ca