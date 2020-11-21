تقنية رفع الغاز الثنائي الخيط يساعد أول مشغل في جنوب شرق آسيا على تحقيق رؤيا الرقمنة

لندن، 20 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أكملت شركة سيلفرويل أول تركيب أوفشور ناجح في العالم بفضل عملية رفع غاز ذكية ثنائية الخيط لعميل في جنوب شرق آسيا. تم تركيب نظامين لزيادة إنتاج رفع الغاز يتم التحكم فيهما ومراقبتهما بصورة مستقلة من السطح واحدا إلى جانب الآخر في نفس البئر. وقد مكّن نظام DIAL “ديال” (الرفع الاصطناعي الرقمي الذكي) سيلفرويل من تحسين الإنتاج المستقل تماما وعن بعد من منطقتي احتياطي غاز منتجتين في هذه البئر البحرية المنحرفة. بالمقارنة مع تقنيات رفع الغاز التقليدية القائمة على التدخل، يتوقع العميل تحقيق زيادات كبيرة في معدل الإنتاج بالإضافة إلى تقليل المخاطر الصحية والسلامة والبيئة وتكاليف التشغيل.

في سياق استراتيجي أوسع، سيستمر تركيب تقنية ديال، وهي تقنية ممكنة رقميًا، في دفع نقلة نوعية نحو تحسين رفع الغاز الذكي لعميل سيلفرويل. يمكن الآن تحقيق فائدة عمليات الإكمال ثنائية الخيط في تقليل نفقات الحفر من خلال إنتاج الغاز من خزانين بشكل مستقل في بئر واحد بشكل كامل في الحقول التي يتم رفع الغاز منها. وهذه البئر هي أيضًا أول بئر قائمة على منصة غير مأهولة يتم تزويدها بتقنية ديال. تمكن قدرة التشغيل غير التدخلي وعن بعد التعديل والتحسين المستمر لإنتاج الغاز المرفوع دون وجود أفراد عمليات الإنتاج على المنصة.

تدركسيلفرويلأن هذا التركيب يمثل علامة فارقة بالنسبة لعميلها، وهو داعم طويل الأمد لعمل الشركة. كما تعترف سيلفرويل بالمساهمة القيمة لشريك التركيب المحلي للشركة. وهذا هو الحال بشكل خاص في التغلب على القيود اللوجستية المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.

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حول سيلفرويل

سيلفرويل هي شركة مطورة ومصنعة لأنظمة زيادة إنتاج رفع الغاز الذكية رقمياً وهي شركة رائدة معترف بها في قطاع زيادة إنتاجية رفع الغاز. تتغلب تقنية سيلفرويل على تصميم الآبار والقيود التشغيلية لتقنية رفع الغاز القديمة، مما يضع الشركة في طليعة الابتكار والرقمنة في صناعة النفط والغاز العالمية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.silverwellenergy.com

اتصالات الإعلام:

فيتنغ رنغ لحساب شركة سيلفرويل

لورا غلويك

laura.glueck@fifthring.com

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