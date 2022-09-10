‫تقرير جديد يكشف عن إنجازات كلية تشيونغ كونغ العليا لإدارة الأعمال في الصين

بكين، 10 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — في مسعاها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أصدرت كلية تشيونغ كونغ العليا للأعمال ( CKGSB ) منشورًا خاصًا، “ CKGSB 2022 ESG وتقرير الابتكار الاجتماعي: طريقنا المبتكر نحو التنمية المستدامة”، مع تقديم أمثلة على كيفية سعي كلية إدارة الأعمال لتحقيق أهداف ESG في الصين.

صدر التقرير في 9 سبتمبر 2022، ويعرض البرامج المبتكرة لـ CKGSB ، والبحوث الأصلية، والمشاريع العملية، والشراكات متعددة التخصصات والحوارات العالمية حول جهود الكلية البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ) وتأثيرها.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على حالات تمثيلية من العامين الماضيين في المسؤولية الاجتماعية لـ CKGSB ، والتي تتضمن دورات متعلقة بالتعليم من أجل التنمية المستدامة من بين برامجها، ومشاريع الابتكار الاجتماعي التي يقودها موظفو الكلية والطلاب والخريجون، ورؤى فريدة من نوعها من أبحاث أعضاء هيئة التدريس حول الاستدامة.

تأكيدًا على الدور الاجتماعي لكلية الأعمال مثل CKGSB ، كتب دين شيانغ بينغ المؤسس في التقرير، “في هذا العصر من التغييرات التكتونية، تتحمل كليات الأعمال مسؤولية لا تتزعزع في مساعدة الأفراد والمؤسسات (الشركات والمنظمات غير الحكومية) على التنقل بشكل أفضل في هذه الأوقات المضطربة، وجعل العالم مكانًا أفضل اقتصاديًا واجتماعيًا”.

مع تحول ESG إلى موضوع متزايد الأهمية في جميع أنحاء العالم، يتضمن التقرير عمل CKGSB على تحقيق أهداف ESG في الصين والعالم. تحت عنوان “البرامج والدورات”، يسلط التقرير الضوء على الدورة الميدانية “الابتكار الاجتماعي والأعمال التجارية من أجل الخير”، بقيادة أستاذ التسويق تشو روي (جولييت)، والتي كانت مطلوبة من طلاب ماجستير إدارة الأعمال التنفيذيين منذ عام 2021. تسمح الدورة للطلاب بتحديد المشاكل المجتمعية بدقة، واستكشاف الحلول بتوجيه من الموجهين والأساتذة، وبدء ممارسات ESG في مؤسساتهم. في قسم “الممارسة”، يوضح مشروع Ji ‘an كيف ساهمت CKGSB في جهود التخفيف من حدة الفقر في Ji’ an في مقاطعة Jiangxi من خلال دمج أعمالها الأساسية – التعليم وإدارة الأعمال – في الابتكار الاجتماعي. في قسم “الأبحاث”، يتضمن التقرير منشورًا حديثًا للبروفيسور براين فيارد حول تلوث الهواء في الصين وتكاليفه الاقتصادية، مما يعطي نموذجًا رياضيًا حول سياسة التلوث والنمو الاقتصادي.

تم تقديم هذا التقرير أيضًا إلى التثقيف الإداري المسؤول للأمم المتحدة ( (PRME ، الذي كان CKGSB من الموقعين الفخورين به منذ 24 نوفمبر 2008. بصفتها أحد الموقعين على PRME – وهي مبادرة تدعمها الأمم المتحدة تأسست في عام 2007 – تهدف CKGSB إلى تعزيز الاستدامة وتزويد قادة الأعمال اليوم بالأدوات اللازمة لإجراء تغييرات للمستقبل.