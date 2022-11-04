‫تقديم Arta Finance: مكتب العائلة الرقمي للعالم – استخدام التكنولوجيا لإطلاق العنان للقوى المالية الفائقة للأثرياء.

جمعت Arta Finance أكثر من 90 مليون دولار من Sequoia Capital India ، و Ribbit Capital ، و Coatue Management وأكثر من 140 مستثمرًا ملائكي لإطلاق العنان للقوى المالية الفائقة للأثرياء من خلال إتاحة خدمات مكتب العائلة للجميع.

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 3 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — كشفت Arta Finance ، مكتب العائلة الرقمي، عن منصتها اليوم، بدءًا من المستثمرين المعتمدين في الولايات المتحدة. تفتح Arta الوصول والتخصيص والاتصالات التي كانت حتى الآن متاحة فقط للأثرياء من خلال مكاتب عائلاتهم. عادةً ما تستخدم المكاتب العائلية فرقًا من المهنيين الذين يستخدمون استراتيجيات مالية متطورة ويستفيدون من فرص الاستثمار الحصرية. تهدف Arta من خلال التكنولوجيا إلى توفير هذه المزايا لملايين الأشخاص حول العالم. أثناء وجودها في وضع التخفي، جمعت الشركة أكثر من 90 مليون دولار من Sequoia Capital India و Ribbit Capital و Coatue وأكثر من 140 من الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا والتمويل، بما في ذلك Betsy Cohen و Eric Schmidt و Ram Shriram .

قال سيزار سينغوبتا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Arta Finance : “نعتقد أن الاستراتيجية المالية عالية القوة والمستقبل الآمن والسعيد لا ينبغي أن يكونا حكرًا على فاحشي الثراء”. “يجب أن يحصل كل فرد على فرصة لتولي المسؤولية عن حياته المالية بنفس الطريقة التي يتصرف بها الأشخاص الأكثر ثراءً وذوي الخبرة المالية. لذلك نحن نقوم بذلك بالطريقة التي نعرفها جيدًا – من خلال كسر الحواجز أمام التمويل المتطور باستخدام التكنولوجيا.”

الاستثمار الذكي وتوسيع نطاق الوصول

هدف Arta هو مساعدة كل عضو على تولي مسؤولية مستقبله المالي. إنه يفتح الوصول إلى الأصول البديلة، ويفتح السيولة من خلال خط ائتمان للأعضاء المؤهلين، ويسخر الذكاء الاصطناعي لتمكين الاستثمار الذكي في الأسواق العامة. يتم توصيل الأعضاء أيضًا بالنظام البيئي في Arta للمهنيين الماليين ونمط الحياة الذين يمكنهم مساعدتهم في حماية ثرواتهم والاستمتاع بها. تقوم الشركة بذلك أثناء التخلص من النفقات الإدارية، وتضارب المصالح في المبيعات، وواجهات المستخدم غير المستقرة، والرسوم التي تُدهِش كثيرًا والتي غالبًا ما تواجه الأشخاص الذين يبحثون عن المشورة المالية.

قال بيتسي كوهين، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة The Bancorp ورئيس مجلس إدارة FinTech Masala : “تسخر Arta قوة التكنولوجيا لإفادة أولئك الذين يسعون إلى إدارة الثروات ولكنهم لم يجدوا – حتى الآن – المنصة المناسبة”. “من خلال جعل الوصول أسهل وأسرع وأكثر اكتمالًا، استجابت Arta لاحتياجات العملاء هذه. يقودها فريق من الدرجة الأولى مع معرفة عميقة بالتكنولوجيا، Arta في بداية رحلتها المثيرة. أنا متحمس لأن أصبح عضوًا”.

ستمكن Arta الأعضاء من:

الوصول إلى الأصول البديلة مثل الأسهم الخاصة. يفتح Arta فرصًا للاستثمار مثل الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والديون الخاصة والعقارات للأشخاص الذين لن يتمكنوا عادةً من الوصول. يبدأ Arta بأموال من أفضل 10 مديري صناديق استطاعوا تحقيق عوائد عالية باستمرار على مدى العقود العديدة الماضية. يمكن للأعضاء البدء باستثمار 10 آلاف دولار.

احصل على السيولة دون بيع الأسهم. يمكن لأعضاء Arta المؤهلين الوصول إلى حد ائتمان مقابل أصولهم بأسعار رائدة في الصناعة. هذا يعني أنه يمكن للأعضاء البقاء مستثمرين في السوق بدلًا من بيع أسهمهم في الوقت الخطأ مقابل نفقات قصيرة الأجل، مثل دفعة مقدمة للمنزل أو فاتورة ضريبية.

قم بإنشاء خطة لعبة الاستثمار الشخصية الخاصة بهم. تتيح المحافظ المدارة بالذكاء الاصطناعي ( AMPs ) الخاصة بـ Arta للأعضاء إنشاء محافظ مؤتمتة وشخصية للغاية باستخدام الأسهم والسندات والخيارات والرافعة المالية. تهدف AMPs إلى تقديم عوائد معدلة حسب المخاطر أفضل من البدائل مثل ETFs أو Direct Indexes أو ما يمكنك تحقيقه من خلال معظم مستشاري Robo – كل ذلك مع الحفاظ على الرسوم منخفضة وشفافة.

كن أكثر دهاء معنا. يكتسب فاحشو الثراء أيضًا ميزة من خلال مشاركة المعرفة المالية مع بعضهم البعض. يمكن لأعضاء Arta تعزيز محادثاتهم المربحة في Arta Pulse . هذه المساحات التي تم التحقق منها هي حيث يمكن للأعضاء اكتشاف فرص مالية جديدة، ومقارنة أنفسهم بأقرانهم، والتعلم مما يفعله المجتمع.

استثمر بثقة. الأمان هو محور تركيز فريق Arta ، الذي طبق عقودًا عديدة من الخبرة في بناء منتجات قوية وآمنة للغاية في شركات مثل Google . تعمل Arta Finance على Google Cloud Platform ، وتستخدم أعلى درجات تشفير المفتاح العام، وتستخدم المصادقة البيومترية والقائمة على الأجهزة، مما يضمن للأعضاء تجربة آمنة وبسيطة لاستخدام Arta على هواتفهم وعلى الويب.

التوفيق بين المصالح والرسوم المستندة إلى الأداء. تبدأ Arta بتسعير واضح وشفاف حتى يعرف الأعضاء بالضبط كيفية عمل الرسوم. لا يدفع الأعضاء أي عمولات تداول أو رسوم حضانة، وسيتمكن أعضاء Arta المؤهلين من اختيار الأسعار القائمة على الأداء حتى يتمكنوا من مواءمة حوافز Arta بشكل أكثر إحكامًا مع أهدافهم.

مستقبل التمويل هو التكنولوجيا

في الماضي، قاد فريق Arta منتجات التكنولوجيا المالية في Google ، وساعد في إدارة عدة مليارات من المستخدمين ومليارات الدولارات، وإنشاء صناديق التحوط الكمي وإدارتها، وأخذ عددًا من المنتجات الجديدة من 0 إلى 100 مليون مستخدم. مع Arta ، تتمثل مهمة الفريق في الاستفادة من التكنولوجيا لجعل التمويل الشخصي بسيطًا، ويمكن الوصول إليه، وجميلًا – ونعم، ممتع بعض الشيء أيضًا.

على مدار العام الماضي، استحوذت Arta Finance على MoneyMinx.com ، وأنشأت مؤسسة Arta بنسبة 2٪ من أسهمها التأسيسية، وتلقيت استثمارات من بعض أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا والتمويل.

قال شايليندرا سينغ، العضو المنتدب في شركة Sequoia Capital India : “إن شركة Arta Finance قد اختارت “مشكلة ضخمة لم يتم حلها في مجال التكنولوجيا المالية العالمية. تم إنجاز Caesar وفريقه بشكل فريد في بناء العديد من المنتجات المتطورة التي يستخدمها المليارات من مستخدمي الإنترنت. على غرار العديد من شركات التكنولوجيا المالية الاستهلاكية الأخرى التي عقدنا شراكة معها، تتطلب هذه الشركة أيضًا نهجًا أكثر تركيزًا على المستخدم، وتجربة مستخدم أكثر بهجة ومنصة أكثر سلاسة وقابلية للتطوير مما هو موجود على الأرجح اليوم. نحن ممتنون لأن نكون جزءًا من هذه الرحلة مع فريق Arta Finance في مهمتهم الملهمة “.

وأوضح مايكل جيلروي، الشريك العام في Coatue أن “نهج Arta للتقدم الرقمي يهدف إلى فتح فرص استثمارية جديدة لم تكن في متناول ملايين الأشخاص في السابق”. “نرى فرصة لتوسيع نطاق مهمة Arta لمساعدة المزيد من الناس على تحقيق أهداف ثروتهم.”

“ما يثير اهتمامنا بشأن Arta هو عمق فهم سطرين حاسمين. أولًا هو التعقيد في الخدمات المالية وهو الحاجة إلى الحصول على وصول أكثر شفافية إلى المعلومات التي ستسمح لك باتخاذ قرارات أفضل.” هذا ما قاله ميكي مالكا، مؤسس Ribbit Capital وأكمل: “ثانيًا، هو أتمتة ذلك باستخدام أفضل التقنيات حولها. في Arta ، نجد أفضل ما في الاثنين. إنهم يفهمون المستهلك، ويفهمون الألم، ولديهم خبرة في العمل مع أفضل التقنيات. نحن متحمسون لرؤية كيف يمكنهم التأثير وتغيير طريقة تفكير الجميع في رأس مالهم وأصولهم”.

الانتظار انتهى (تقريبا)

تم تصميم Arta للعالم وللجميع، ولكن سيتم إطلاقه لأول مرة في الولايات المتحدة اليوم للمستثمرين المعتمدين. وبمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، سيستمر التوسع في بلدان أخرى وقطاعات المستثمرين. قائمة الانتظار العالمية للعضوية مفتوحة الآن.

لمعرفة المزيد عن Arta Finance أو لطلب دعوة يرجى زيارة www.artafinance.com .

نبذة عن Arta Finance

Arta Finance هو المكتب العائلي الرقمي للعالم. إنه يمكن المزيد من الناس من اكتساب القوى المالية العظمى التي كانت حتى الآن مجالًا للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتسخر Arta Finance ، وهي مستشار استثماري مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين الاستثمار الذكي في أسهم السوق العامة والاستثمارات البديلة – بما في ذلك الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والعقارات – والوصول إلى الخبرة المالية لمساعدة كل عضو على تحقيق أهدافه الفريدة. تأسست Arta من قبل فريق من المديرين التنفيذيين والباحثين السابقين في Google ، وهي مدعومة من قبل Sequoia Capital India و Ribbit Capital و Coatue وأكثر من 140 من النجوم البارزين في مجال التكنولوجيا والتمويل. لمعرفة المزيد عن Arta يُرجى زيارة: artafinance.com .

معلومات إفصاح مهمة

هذه الوثيقة هي لأغراض إعلامية فقط وليست عرضًا أو التماسًا لشراء أو بيع الأوراق المالية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك احتمال الخسارة الرئيسية. ليس هناك ما يضمن نجاح الاستراتيجيات والخدمات التي تقدمها Arta Finance أو تفوقها على الاستراتيجيات والخدمات الأخرى.

تشكل جميع الآراء المعبر عنها هنا حكم المؤلف أو الفرد (الأفراد) المقتبس اعتبارًا من تاريخ هذه الوثيقة وهي عرضة للتغيير دون إشعار. البيانات المقدمة ليست حقائق، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاتجاهات وظروف السوق وتجربة أو خبرة المؤلف أو الفرد (الأفراد) المقتبسة تستند إلى التوقعات الحالية والتقديرات والآراء و/أو المعتقدات. قدمت الموافقات بناء على طلب شركة Arta Finance .

الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. قد تكون الاستثمارات التي نوقشت هنا غير مناسبة للمستثمرين اعتمادًا على أهدافهم الاستثمارية المحددة ومركزهم المالي. يجب على المستثمرين تقييم كل استثمار تمت مناقشته بشكل مستقل في سياق أهدافهم الخاصة وملف تعريف المخاطر والظروف قبل اتخاذ قرار بالاستثمار مع Arta Finance .

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=eo2SFRyb9zc

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1934558/Arta_Finance.jpg