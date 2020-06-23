تقدير أداء تلفزيونات تي سي أل الصوتي البصري كيوليد بشهادة آيماكس المعززة

هونغ كونغ، 23 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تي سي أل (1070.HK)، وهي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التلفزيون العالمية والإلكترونيات الاستهلاكية، اليوم أن سلسلة تلفزيوناتها أكس 915 أندرويد كيوليد فازت بالشهادة العالمية المعززة من مؤسسة آيماكس على الميزات الصوتية البصرية الاستثنائية لهذه السلسلة وشاشاتها الواسعة.

وقال كيفين وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة تي سي أل إنداستريز هولدنغز كو، وتي سي أل إلكترونيكس، “إنه لمن دواعي سرورنا المطلق أن نحظى بالاعتراف والشراكة مع برنامج نخبوي مثلآيماكسالمعززة IMAX Enhanced. لقد استوفت تلفزيوناتتي سي أل كيوليد أندرويدأعلى مستوى من المعايير، وهي تضمن أفضل ميزات الألوان والتباين والوضوح والصوت في السوق.”

تي سي أل هي واحدة من العلامات التجارية التلفزيونية القليلة التي استوفت معايير الأداء الصارمة التي وضعتهاآيماكس ودي تي أس. يتميز تلفزيون أكس 915 بشاشة 8 كي كوانتوم دوت (كيوليد) وتقنية التصويردولبي فيجن أتش دي آر، وحلول الصوت الرائدة في الصناعة من خلال أجهزة الصوت الغامرة من أونكيو وجهاز الصوت من دولبي أتموس الغامر.

أداء آيماكس المعزز 8 كي كيوليد

إذ يأتي هذا التلفزيون مدعومًا بأحدث تقنية شاشة كوانتوم دوتمع نطاق ألوان بنسبة 95٪ + التدرج العالي الفائق للون (دي سي آي – بي 3) وتدرج مستويات ألوان 1.07 مليار، يقدمتلفزيون أكس 915ألوانًا حمراء مشبعة بعمق وخضراء مذهلة وزرقاء مذهلة دون قيود اللون المنخفضة الحجم أو العمر الأقصر المتوفرة في تقنيات الألوان الأخرى.

يوفرأكس 915أيضًا جودة صورة مذهلة بدقة 8 كيبدقة 33 مليون بكسل. بالنسبة للمحتوى غير 8 كي، يمكن لتقنية ترقية أكس 915 8 كي المدعومة بالذكاء الاصطناعيتحسينها إلى تنسيق 8كي تلقائيًا، مما يوفر تجربة 8كي حقيقية. تتيح تقنية التعتيم المحلية الخاصة بها التحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية التي تعزز التباين والصور، بينما تعمل تقنية HDR 10+ و Dolby Vision® على تحسين الصورة لتعزيز حدود تشبع الألوان وتعزيز التباين.

أجهزة آيماكس الصوتية المحسنة

يأتيأكس 915 مزودًا أيضًا بنظام صوتي رائد في الصناعة يضم أجهزة منأونكيووتقنية الصوت المدعومة بصوت غامر من دولي أتموس.

* قد تختلف مواصفات المنتج وأحجامه وقابليته للتغير حسب المنطقة.

* Dolby و Dolby Atmos و Dolby Vision هي علامات تجارية مسجلة لدولبي لابوراتوريز

عن تي سي أل

تي سي أليكترونيكس (رمز السهم: 01070.HK) هي شركة للإلكترونيات الاستهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 في الصين وتدير مرافقها للتصنيع والبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، حيث تباع منتجاتها في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وحسب سيغمينتيل، أصبحت تي سي أل اليوم تحتل المرتبة رقم 2 بين شركات صناعة التلفزيون العالمية لناحية المبيعات في العام 2019. تتخصصتي سي ألفي البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.