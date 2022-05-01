‫ تقدم TUV Rheinland أرباحًا قياسية لذكراها السنوية الـ 150

150 عامًا من TUV Rheinland : تأسست في 31 أكتوبر 1872، من أجل سلامة الناس والتكنولوجيا والبيئة

كولونيا، ألمانيا، 17 مايو 2022 / PRNewswire / — في عام الذكرى السنوية الـ 150، تقدم TUV Rheinland ميزانية عمومية غير مسبوقة. حقق مقدم خدمة الاختبار الدولي إيرادات قدرها 2.091 مليار يورو في عام 2021 (2020: 1.952 مليار يورو). وهذا يقابل زيادة سنوية بنسبة 7% وهو ارتفاع جديد. في السنة المالية 2021، سجلت TUV Rheinland أعلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب في تاريخها البالغ 150 عامًا 157.8 مليون يورو. وبالتالي، كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب لعام 2021 أعلى بكثير مما كانت عليه في العام السابق. في عام 2020 – بسبب التأثيرات غير المتكررة – سجلت TUV Rheinland أرباح قبل الفوائد والضرائب بقيمة -23.6 مليون يورو. كما كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب للشركة لعام 2021 أعلى بكثير بمقدار 22.2 مليون يورو مما كانت عليه في عام 2019 (135.6 مليون يورو). وصل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى 7.5% بعد -1.2% في عام 2020 و6.5% في عام 2019، آخر عام قبل الوباء.

“كان موظفونا في جميع أنحاء العالم ملتزمين تمامًا بعملائنا في عام 2021 – على الرغم من التحديات المستمرة لوباء فيروس كورونا. وبفضل هذه الجهود والتدابير الناجحة لزيادة الكفاءة، يمكننا أن نكون سعداء جدا بأدائنا في عام الذكرى السنوية. وتعطينا النتيجة الإيجابية فسحة إضافية للاستثمار في مستقبلنا وزيادة النمو”، هذا ما صرح به الدكتور مايكل فوبي، الرئيس التنفيذي لشركة TUV Rheinland AG .

انخفض عدد الموظفين في شركة الاختبار الدولية بشكل طفيف العام الماضي، ليصل إلى متوسط قدره 20,241 مكافئًا بدوام كامل على مدار عام 2021. وهذا العدد هو 416 موظفًا، أي أقل بنسبة 2% مما كان عليه في العام السابق. بلغت النفقات الرأسمالية حوالي 57.7 مليون يورو في عام 2021.

150 سنة من TUV Rheinland

فيما يتعلق بالذكرى السنوية للشركة ودور TUV Rheinland في التغلب على التحديات العالمية الوشيكة، يواصل الدكتور فوبي: “نحن نتطلع إلى الأمام. على مدار 150 عامًا، نظرنا إلى أنفسنا كشريك للتقنيات الجديدة – بالأمس كانت غلايات بخارية، واليوم هي طاقة متجددة، وغدًا سيكون ذكاء اصطناعيًا. نحن نستخدم السلامة لجعل مثل هذه الابتكارات ناجحة، بما يتماشى مع هدفنا لجعل المستقبل أكثر أمانًا. ونحن نولي اهتمامًا خاصًا للخدمات من أجل اقتصاد أكثر استدامة. وبالتالي، فإننا نعتزم مواصلة النمو بصورة مربحة”.

تحتفل TUV Rheinland بعيد ميلادها الـ 150 في عام 2022. تأسست الشركة في 31 أكتوبر 1872، باسم “ Verein zuruberwachung der Dampfkessel in den Kreisen Elberfeld und Barmen ” (جمعية فحص المراجل البخارية في مقاطعتي Elberfeld و Barmen ). مع تقدم العقود، تطورت هذه الرابطة الأولى لفحص المراجل البخارية في أحد المراكز الصناعية الألمانية إلى شركة الاختبار العالمية TUV Rheinland . “مهمة الشركة خالدة: بناء الثقة من خلال توفير السلامة والجودة في التفاعل بين الناس والتكنولوجيا والبيئة. هذه الفكرة ستستمر في العقود المقبلة، لأن السلامة هي حاجة إنسانية أساسية وكذلك شرط لنوعية الحياة والحلول المستدامة للمستقبل”. “بفضل تفاني موظفينا وخبرتهم الواسعة، ليس لدينا فقط تاريخ طويل ننظر فيه إلى الوراء ولكن سنتابع أيضًا عن كثب التطورات التكنولوجية المستقبلية”.

التركيز على الاستدامة

في المستقبل، ستزيد TUV Rheinland من مساهمتها في التنمية المستدامة على النحو المحدد في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وفي مكافحة أزمة المناخ. بالنسبة لشركة الاختبار، يستلزم ذلك تحسين استدامة العملاء مع خدماتها الخاصة وكيفية أداء خدماتها الخاصة. “من الواضح تمامًا أن تنمية TUV Rheinland تتوقف على البيئة والمجتمع الذي نعمل فيه. وهذا يعني أن لدينا مسؤولية إيكولوجية واجتماعية نرقى إليها – في الماضي والحاضر والمستقبل” هذا ما قاله مايكل فوبي.

في عام 2006، كانت TUV Rheinland أول شركة اختبار في العالم توقع على الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الأعمال التجارية المسؤولة والاستدامة. منذ أكتوبر 2021، منحت EcoVadis ، المزود الرائد في العالم لتصنيفات الاستدامة، TUV Rheinland Gold ، مما يضعها بين أفضل 5% من الشركات التي تم تصنيفها. وينظر تقييم EcoVadis في 21 معيارًا يتعلق على سبيل المثال بالبيئة، وممارسات العمل وحقوق الإنسان، والممارسات التجارية العادلة، والمشتريات المستدامة. “لقد وضعنا أهدافا واضحة للاستدامة لأنشطتنا. على سبيل المثال، نحن نخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لدينا بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة الذي وافقت عليه معظم الدول في مؤتمر تغير المناخ لعام 2015 في باريس”.

توفر الرحلة إلى مستقبل أكثر استدامة أيضًا TUV Rheinland آفاقًا اقتصادية جيدة. قامت شركة الاختبار مؤخرًا بتجميع مجموعة واسعة من خدمات الاستدامة في جميع مجالات الخدمة تقريبًا في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، يعمل الخبراء على تنفيذ خدمات اختبار جديدة ومبتكرة للمجالات المستقبلية مثل الأعمال التجارية المحايدة من حيث الكربون، وتوليد الطاقة بدون أنواع الوقود الأحفوري، والمعايير الاجتماعية في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية. تتوفر الآن ثروة من المعلومات والخدمات لتحقيق المزيد من الاستدامة من TUV Rheinland على www.tuv.com/sustainability .

TUV Rheinland كشريك للتقنيات الجديدة

تعتبر TUV Rheinland نفسها شريكًا للتقنيات الجديدة منذ تأسيسها قبل 150 عامًا. مثال على التيار هو مقطع الحركة الكهربائية سريع النمو. منذ العام الماضي، تقوم TUV Rheinland ببناء مختبر اختبار كبير لبطاريات محرك الأقراص في آخن، والذي سيفتتح في يونيو 2022. في الآونة الأخيرة، قامت TUV Rheinland وشريكها TWAICE بتأسيس Battery Quick Check GmbH في مارس 2022. تهدف الشركة الجديدة إلى إطلاق خدمة لتقييم بطاريات محركات السيارات الكهربائية المستعملة في السوق اعتبارًا من خريف عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، يقدم خبراء الشركة الدعم للموافقة على نوع المركبات المطورة حديثًا، خاصة فيما يتعلق بالقيادة الآلية بشكل متزايد. على سبيل المثال، ساعدت TUV Rheinland في مطابقة أول نظام مساعدة سائق في العالم للقيادة الآلية للغاية ( SAE المستوى 3) للاستخدام على الطريق، أي Drive Pilot في الفئة S و EQS من مرسيدس بنز.

وثمة مثال آخر هو الهيدروجين، الذي يمكن أن يوفر حلًا لمشكلة تخزين الطاقة المتجددة ويتيح فرصة للجمع بين مجالات كانت منفصلة من قبل مثل الكهرباء والتدفئة والتنقل. في عام 2021، أنشأت TUV Rheinland مركزًا عالميًا لكفاءة الهيدروجين، حيث تقوم بتجميع خدماتها العديدة للإنتاج الآمن، والتخزين، والنقل، واستخدام الهيدروجين كحامل للطاقة في جميع أنحاء العالم. ويؤكد مختبر لاختبار الهيدروجين افتتح مؤخرا في كولونيا على هدف شركة TUV Rheinland للمساعدة في تشكيل الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

المركز المالي والنفقات الرأسمالية

زادت حقوق ملكية TUV Rheinland بمقدار 151.2 مليون يورو من 285 مليون يورو إلى 436.2 مليون يورو في عام 2021. بلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 205.9 مليون يورو في السنة المالية 2021 (2020: 223.2 مليون يورو).

وبلغت النفقات الرأسمالية 57.7 مليون يورو في عام 2021، وبالتالي كانت أقل إلى حد ما مما كانت عليه في العام السابق. وركزت هذه الاستثمارات على مختلف مشاريع البرمجيات والرقمية، فضلًا عن توسيع قدرة الاختبار وإنشاء مختبرات الاختبار وتوسيعها وتحديثها. استثمرت TUV Rheinland خمسة ملايين يورو إجماليًا في مختبر اختبار جديد في بودابست. بالإضافة إلى ذلك، تم إنفاق 13.8 مليون يورو على اختبار المعدات والمرافق لمسار أعمال المنتجات. استمر الاستثمار في واحد من أكبر وأحدث مراكز الاختبار في أوروبا لبطاريات محرك الأقراص، والتي تبنيها TÜV Rheinland حاليًا في آخن، مع إنفاق 1.2 مليون يورو في عام 2021. كما استثمر تيار أعمال التنقل 1.4 مليون يورو في مراكز فحص المركبات في تشيلي.

تطوير أعداد الموظفين

ينعكس الطابع الدولي لـ TUV Rheinland على موظفيها: في عام 2021، كان 58.1% من 20241 موظفًا موجودين خارج ألمانيا. في ألمانيا، استخدمت TUV Rheinland متوسطًا سنويًا يبلغ 8,486 مكافئًا بدوام كامل في عام 2021، أي أقل من العام السابق بـ 259. ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تبسيط المهام الإدارية المركزية، الذي اكتمل في عام 2021. على الصعيد الدولي، انخفض عدد الموظفين بنسبة 1.3%. وقد قطع تنفيذ برامج إعادة الهيكلة المخططة في السنوات القليلة الماضية شوطًا بعيدًا. على المدى المتوسط والطويل، تخطط TUV Rheinland لخلق وظائف جديدة مرة أخرى كما فعلت باستمرار على مدى العقود القليلة الماضية. على سبيل المقارنة، في عام الذكرى السنوية 140 ل TUV Rheinland وظفت 17200 شخص في جميع أنحاء العالم. وسيتحقق النمو المستهدف عضويًا إلى حد كبير، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.

الأداء في ألمانيا وعلى الصعيد الدولي

شكل السوق الألماني 52.3% من إجمالي إيرادات TUV Rheinland في عام 2021، مع مساهمة المناطق الدولية وفقًا لذلك بنسبة 47.7%. نمت الإيرادات في ألمانيا بمقدار 56.7 مليون يورو، وبلغ مجموعها 1.093 مليار يورو في عام 2021. خارج ألمانيا، بلغت الإيرادات 997.5 يورو مقارنة بـ 916.8 مليون يورو في عام 2020. كما كان الحال في الماضي، استأثرت منطقة الصين الكبرى بأكبر حصة من الأعمال التجارية الدولية، حيث ساهمت بنسبة 19.5% من إجمالي إيرادات المجموعة. نمت الإيرادات في معظم المناطق في عام 2021، مع معدلات نمو كبيرة في بعض الأحيان تصل إلى 25%. ولم يحدث سوى انخفاض طفيف في الإيرادات في منطقتي أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.

أداء تدفقات الأعمال

قسمت TUV Rheinland اختباراتها العالمية وشهاداتها التجارية إلى خمسة مسارات أعمال. يشكل الاختبار الصناعي واختبار المنتجات وخدمات التنقل معًا أكثر من 75% من أعمال TUV Rheinland بأكملها.

في عام 2021، قدم تيار أعمال اختبار المنتجات أكبر مساهمة في إجمالي إيرادات TUV Rheinland . بلغ إجمالي الإيرادات في هذا المجال 604.1 مليون يورو، وهو ما يعادل زيادة كبيرة بنسبة 8.5% أو حوالي 47 مليون يورو على أساس سنوي. ويعزى هذا التطور الإيجابي إلى عوامل منها الأداء الممتاز للإيرادات في اختبار الألعاب ومستحضرات التجميل والمنسوجات وكذلك الآلات والمكونات والوحدات الشمسية.

تأثر أداء الإيرادات في مسار أعمال التنقل مرة أخرى بوباء فيروس كورونا. ومع ذلك، حسّن تيار الأعمال إيراداته بشكل ملموس بنسبة 7.5% ليصل إلى 595.4 مليون يورو (2020: 554 مليون يورو). وعادت الأحجام في مراكز تفتيش المركبات في ألمانيا ولاتفيا إلى مستوياتها الطبيعية، في حين لوحظ نمو كبير في شيلي. في إسبانيا وفرنسا، قصرت أعمال فحص المركبات إلى حد ما عن التوقعات نتيجة للوباء.

وتأثرت الأعمال التجارية المتعلقة بتقييم المركبات وخدمات الموافقة على أنواع المركبات تأثرا ملحوظا بعوامل من قبيل مشاكل الإمداد العالمية وما يرتبط بها من اختناقات الإنتاج بالنسبة لمصنعي السيارات، لأن هذه العوامل قللت من عدد التسجيلات الجديدة. وعلى النقيض من ذلك، نمت إلى حد كبير الأعمال التجارية الدولية ذاتها التي تقدم خدمات التفتيش في مجال النقل بالسكك الحديدية.

حقق تيار الأعمال للخدمات الصناعية والأمن السيبراني إيرادات بلغت 560.7 مليون يورو في عام 2021، بزيادة 4.2% عن العام السابق (538.1 مليون يورو). وشوهد نمو كبير في العديد من بلدان أوروبا الغربية، التي لا تزال متضررة بشدة من الوباء في عام 2020. وهناك طلب كبير بشكل خاص على خدمات الاختبار وإصدار الشهادات لقطاعي الطاقة والبيئة. كما قدمت مناطق الصين الكبرى وأوروبا الوسطى والشرقية والهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية مساهمات كبيرة في نمو الإيرادات.

لا يزال تيار أعمال الأكاديمية والرعاية الحياتية متأثرًا بشدة بالتدابير المتعلقة بوباء فيروس كورونا، لا سيما في مجال التدريب والتعليم الإضافي. ومع ذلك، حسّن تدفق الأعمال إيراداته بشكل كبير بنسبة 6.9% ليصل إلى 244.7 مليون يورو (2020: 228.8 مليون يورو )، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمارات في فرص التعلم الرقمية. وشهدت الأعمال التجارية المتعلقة بإدارة الصحة المهنية مرة أخرى زيادة في الطلب. هنا، شارك موظفو TUV Rheinland أيضًا في تنفيذ استراتيجية التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في ألمانيا.

ونما تيار أعمال النظم بشكل كبير مع التصديق على نظم الإدارة. ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.9% لتصل إلى 239.9 مليون يورو (2020: 214.3 مليون يورو). وكانت آثار اللحاق بالركب بعد الانخفاض الناجم عن الجائحة في العام السابق أحد أسباب الزيادة الكبيرة. وعلاوة على ذلك، يتزايد طلب الزبائن على عمليات مراجعة الحسابات في سلسلة الإمداد، ولا سيما في منطقتي الصين الكبرى وآسيا والمحيط الهادئ. كما تطورت أعمال التفتيش قبل الشحن لإندونيسيا وعمليات التفتيش للأسواق العراقية والمغربية والسعودية بشكل إيجابي.

حول تي يو في راينلاند

تي يو في راينلاند هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال خدمات الاختبار المستقلة تأسست قبل ما يقرب من 150 عاما. ويعمل لدى الشركة أكثر من 20,000 موظفين وخبراء حول العالم. وتبلغ عائداتها السنوية 2 مليار يورو. ويقدم الخبراء المستقلون للشركة الجودة والسلامة للناس والتكنولوجيا والبيئة في جميع القطاعات الصناعية ومجالات الحياة تقريبا. تقوم شركة تي يو في رينلاند بفحص المعدات والمنتجات والخدمات الفنية، وتشرف على المشاريع والعمليات وأمن المعلومات للشركات. ويقوم خبراؤها بتدريب الأفراد في مجموعة واسعة من المهن والصناعات. ولهذه الغاية، تدير الشركة شبكة عالمية من المختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار والتعليم. منذ العام 2006، أصبحت تي يو في رينلاند عضوا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. www.tuv.com