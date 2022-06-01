‫تقدم ميديا روبوت XIAOWEI – لإعادة تشكيل الحياة المنزلية

خادم بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومساعد العائلة، وحارس، ورفيق في اللعب التقني – أول روبوت للخدمة المنزلية تقدمه Midea للعملاء حيث جمعت كل شيء في حزمة ذكاء اصطناعي واحدة

غوانزو، الصين، 10 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — تقدم شركة Midea ، الشركة العالمية الرائدة في مجال المنازل الذكية، XIAOWEI ، وهو روبوت بتقنية ذكية يمكن أن يعمل كخادم شخصي بواسطة الذكاء الاصطناعي ومساعد عائلي وحارس ورفيق في اللعب التقني. من المتوقع إطلاق الروبوت المنزلي XIAOWEI في النصف الثاني من عام 2022، وسيتم تصنيفه كعلامة تجارية مستقلة WISHUG تابعة لمجموعة Midea .

يبلغ طول روبوت XIAOWEI من الجيل الأول من Midea حوالي متر واحد، ويشبه دمية طفولية مع بعض ملامح الوجه اللطيفة. كما صرح الدكتور تانغ جيان، زميل IEEE ، وعالم متميز في ACM ، وزميل CIE ، والمدير العام لمركز Midea AI للابتكار: “نأمل أن تتمكن XIAOWEI من جعل الحياة اليومية للعائلة أسهل”.

XIAOWEI قادر على الوصول إلى الأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء؛ فعلى سبيل المثال، عندما يكتشف XIAOWEI أن أحد أفراد الأسرة عائدًا إلى المنزل، يمكنه تشغيل الأضواء ومكيف الهواء مسبقًا لضبط درجة حرارة ورطوبة مريحة لوصولهم.

XIAOWEI قادر على التعرف على أفراد الأسرة من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه والجسم، مما يجعل الروبوت متعدد الاستخدامات مدبرة منزل موثوقة بالذكاء الاصطناعي يمكنها أيضًا توفير أمان شامل فعال. كما يمكنك توجيه الروبوت لزيارة كل ركن من أركان المنزل لمراقبة الأحداث وللمساعدة في توصيل الأدوات المنزلية والمراقبة عن بعد والقيام بدوريات السلامة.

من الجدير بالذكر أن روبوت XIAOWEI هو أيضًا رفيق لعب ممتاز؛ فباستخدام جهاز العرض المدمج والتقنيات المتقدمة الأخرى، يمكنه إنشاء مسرح متنقل ومركز ترفيهي ومنطقة لعب تفاعلية في المنزل لإبقاء العائلة بأكملها مستمتعة.

روبوت XIAOWEI قادر على مسح المنزل في جميع الاتجاهات من خلال الكاميرا ثلاثية الأبعاد المدمجة، وإجراء الاستكشاف الذاتي ورسم الخرائط، وتحديد سمات الكائن، وتجميع المعلومات الدلالية من خلال رسم الخرائط الدلالية ثلاثي الأبعاد. على سبيل المثال، من خلال هذه التقنية، يعرف الروبوت XIAOWEI ما هي الأريكة وأين توجد الأريكة، ثم تخبره “اذهب إلى الأريكة”، وسيقوم XIAOWEI بالذهاب إلى الأريكة بنفسه باستخدام وظائف التنقل الخاصة به من خلال الرد على أمر صوتي.

“بالنظر إلى المستقبل، فإن الروبوت المنزلي يجلب إمكانيات متعددة.” سلط الدكتور تانغ جيان الضوء على أن الروبوتات المنزلية، تمامًا مثل الهواتف الذكية ومركبات الطاقة الجديدة، تعمل بالفعل على تغيير أنماط حياة الناس وستصبح ضرورية للعائلات.