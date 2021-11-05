تقدم شركة تيتراكتور أول اختبار بي سي آر في الوقت الفعلي مرخص من وزارة الزراعة الأمريكية لاكتشاف فيروس حمى الخنازير الأفريقية في عينات الدم الكامل وعينات الطحال في الخنازير

روكفيل، ماريلاند, 5/11/2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة تيتراكور ( (Tetracoreاليوم عن حصولها على ترخيص لمجموعة اختبار تشخيص جيناتت فيروس حمى الخنازير الإفريقية VetAlert من قبل مركز البيولوجيا البيطرية بوزارة الزراعة الأميركية. يعد المنتج التشخيصي الأول المرخص من وزارة الزراعة الأمريكية لمركز البيولوجيا البيطرية، ويتم تصنيعه في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو أمر بالغ الأهمية للاستجابة السريعة في حالة تفشي حمى الخنازير الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، توفر مجموعة التشخيص هذه للمستجيبين الأوائل في مجال صحة الحيوان أداة حاسمة للتخفيف من الآثار الكارثية المحتملة على الاقتصاد وعلى صحة الحيوان بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية.

تم تطوير مجموعة أدوات الاختبار عالية الأداء VetAlert ASFV DNA من قبل علماء تيتراكور وسيتم تسويقها وبيعها من قبل شركة تيتراكور.

“من المعروف أن فيروسات الحمض النووي آر أن أيه تتغير وتتطور، ولهذا السبب، يجب إعادة تقييم تصميمات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) بشكل دوري للتأكد من أن تصاميم الاختبار لا تزال مناسبة للغرض”، كما يقول الدكتور كالاهان، مدير تطوير الأعمال ووجهة اتصال مركز البيولوجيا البيطرية التابع لوزارة الزراعة الأميركية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، قيمت تيتراكور التسلسل الفيروسي المعاصر لمرض حمى الخنازير الإفريقية، بالإضافة إلى التسلسلاات ل 24 نمطًا وراثيا معروفا للأنواع الجينية ل ASFV لتصميم مجموعة مسبار تمهيدي جديدة تم مزجها مع الاختبار الأصلي لإنشاء مجموعة اختبار rRT-PCR محدثة، مجموعة اختبار VetAlert FMDV RNA.

تم التحقق من صحة تصميم الاختبار المحدث في دراسات أجريت مع شركاء دراسة مختلفين من بينهم: (1) مركز البحوث في مجال الجيوانات السندية، والمعهد الوطني للبحوث الزراعية (أسبانيا) (2) المعهد البيطري الوطني (السويد)، (3) سيسينسانو (بلجيكا)، والمختبرات الدولية والأمريكية الأخرى، حيث أظهر الاختبار أداءً مكافئًا مقارنةً بأساليب الاختبار المرجعية المستخدمة من قبل شركاء الدراسة

حول تيتراكور إنك

تيتراكور هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في تطوير وتصنيع أجهزة التشخيص والاختبارات للكشف عن الأمراض المعدية. وإذ يقع مقرها في شارع التكنولوجيا الحيوية في روكفيل بولاية ماريلاند. تأسست تيتراكور في العام 1998 من قبل مفتشي الأسلحة البيولوجية السابقين التابعين للجنة الخاصة للأمم المتحدة وعلماء معهد البحوث الطبية البحرية في باثاسدا بولاية ماريلاند. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tetracore.com أو اتصل بنا على jkelly@tetracore.com.

تيتراكور هي علامة تجارية مسجلة و VetAlert هي علامة تجارية لشركة تيتراكور إنك.

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