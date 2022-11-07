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تقدم سوار مجموعة جديدة من البيتزا الإيطالية التقليدية والعصرية.

- by tngadmin

 الرياض، المملكة العربية السعودية, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — تضيف شركة وجبة أسرتي (سوار) الى مجموعتها المتجددة من المنتجات الجاهزة للأكل، مجموعة من البيتزا الإيطالية المجمدة والتي أعدت بالطرق التقليدية الأصيلة في أفران الحطب والحجر على حد سواء، و بقالب عصري وسهل الاستخدام لعملائها. وقد تم تطوير المنتجات حصريا لصالح شركة سوار مع شركائها الايطاليين والرائدين في هذا المجال لتناسب ذائقة العملاء في الشرق الأوسط.

Pizza Range

تتميز مجموعة بيتزا سوار بضمها الخيارات التقليدية والجديدة على حد سواء،   حيث تشمل المجموعة خيارات مفضلة لعملائها مثل بيتزا المارغيريتا، بيتزا الأربعة أجبان، والبيتزا الخالية من الغلوتين، كما تضم خيارات حديثة مثل بيتزا البيبروني وبيتزا دجاج تكساس المشوي من أصول نباتية.

عن سوار : نحن شركة سعودية تركز على إعادة تعريف قطاع الأغذية “الموفرة للوقت” في المملكة العربية السعودية والمنطقة. استنادًا إلى نموذج أعمال مرن، نعمل مع كبار الموردين لجلب أفضل النكهات من جميع أنحاء العالم إلى أسواقنا. توفر مجموعة منتجاتنا المتنوعة للعملاء الطعام الجاهز للأكل, حيث تجمع بين التنوع والمذاق والجودة والتكلفة المناسبة. هدفنا أن تساعد منتجاتنا المستهلكين على عيش حياة أفضل، دون المساومة على ما هو مهم بالنسبة لهم. نحن نخدم قطاعي الشركات وكذلك المستهلكين من خلال أسواق التجزئة, عبر الإنترنت و مكائن البيع الذاتية “شيف ان بوكس”, وهي الأولى من نوعها في المنطقة. من خلال إلتزامنا بالإستدامة ونهج الأعمال الصديق للبيئة، فإننا نفخر بالتوافق مع رؤية 2030 Siwar Foods Logo.

 Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1939953/Siwar_Foods_Pizza.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1837821/Siwar_Foods_Logo.jpg

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