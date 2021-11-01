تعيين STL لرائدين من رواد الصناعة لتسريع التوسع العالمي في الخدمات، وأعمال البرمجيات

بونا، الهند، 22/نوفمبر/2021/PRNewswire/– ST L (NSE :STlTECH)، أعلنت اليوم الشركة الرائدة في مجال دمج الشبكات الرقمية عن إضافتين مثيرتين لفريق قيادتها في الخدمات وأعمال البرمجيات. تستعد أعمال خدمات STL للنمو العالمي والتوسع في مساحة نشر الجيل الخامس لشبكة الوصول اللاسلكي، ومن المقرر أن تتوسع أعمال البرمجيات عالميًا مع التركيز على الابتكار وتماشيًا مع هذه الخطط العالمية الط موحة، استعانت STL بب ر افين شيريان، كرئيس تنفيذي لأعمال خدمات الشبكة، و رامان فينكاترامان، كرئيس تنفيذي لأعمال البرمجيات

وقبل انضمامه إلىSTL، كان برافيين نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس خدمات البنية التحتية للهند وجنوب شرق آسيا في IBM حيث كان يقود شركات الخدمات القائمة على المشاريع. كما أنه يشغل مناصب إدارية في مجلس إدارة شركات البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المرموقة. يأتي رامان من TCS حيث كان يعمل نائب الرئيس الأول والمدير العالمي للتكنولوجيا الفائقة والخدمات المهنية، وأيضًا الرئيس العالمي للشركات والتحالفات. وقد تولى مناصب قيادية متعددة عبر المناطق الجغرافية طوال حياته المهنية الناجحة التي امتدت لما يقرب من ثلاثة عقود

سيتولى برافين ورومان المسؤولية من KS Rao الذي لعب دورًا محوريًا في توسيع نطاق هذه الأعمال، وإعداد خريطة الطريق الاستراتيجية لنموها المستقبلي. سيتولى KSمنصب الرئيس التنفيذي للشركة في STL، والشريك الرئيسي الرائد وتحالفات النظام البيئي، وقيادة الدعوة السياسية العالمية وتمكين الإطار القانوني على مستوى المجموعة.

ومع هذه التغييرات، أنشأت STL فريق قيادة عالمي، من شأنه أن يفسح المجال للنمو غير الخطي لجميع مجالات أعمالها، ورفع مكانة الشركة في السوق.

وتعليقًا على هيكل فريق القيادة الجديد، قال أنكيت أجارول، المدير الإداري لشركة STL، ” يسعدني الترحيب باثنين من كبار قادة التكنولوجيا، برافين ورامان لتولي مسؤولية الخدمات وأعمال البرمجيات” كما أنني أستغل هذه الفرصة لتهنئة KS على منصبه الجديد وأتمنى له كل التوفيق، وأنا على ثقة من قدرتنا معًا على فتح المرحلة التالية من ريادة التكنولوجيا وتحويل حياة المليارات من خلال الشبكات الرقمية.

وعند تعيينه، قال برافين شيريان، الرئيس التنفيذي لأعمال الخدمات في STL ، “إن الشبكات الرقمية تشكل حياة المليارات في جميع أنحاء العالم، وتلعب STL دورًا محوريًا في هذا المسعى عن طريق بناء بنية تحتية رقمية عالية المستوى، إنني أتطلع إلى تسريع هذا النمو، وتوسيع نطاق أعمال خدمات الشبكة إلى آفاق جديدة.

قال رامان فينكاترامان، الرئيس التنفيذي لقطاع البرمجيات، STL، ” تؤمن STL بقدرتها على النمو، نظرًا للأشخاص المتحمسين، والتكنولوجيا الرائدة، وفرص السوق الواسعة، ويسعدني الانضمام إلى المنظمة وتعزيز تفاعلات العملاء العميقة من خلال مجموعة غنية من الخبرات في منتجات البرمجيات والخدمات التكنولوجية التي تستفيد من استثمارات المجموعة الأكبر مع النظام البيئي للتكنولوجيا التعاونية، وإمكانات مجال الصناعة، مع زيادة القدرات الأساسية لأعمال البرمجيات”

في معرض حديثه عن توسيع القيادة التنفيذية، قال KS Rao ، رئيس الشركة “مع العديد من عمليات الاستحواذ الأخيرة، وفريق القيادة المتمرس للغاية، تستعد STL لتحقيق نجاح أكبر. أرحب ترحيبًا كبيرًا ببرافين ورامان وأتطلع إلى تحقيقSTL لقفزات كبيرة في تهيئة مستقبل رقمي على مستوى عالمي

نبذة عن STL

STL هي شركة رائدة في مجال تكامل الشبكات الرقمية تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين، والمؤسسات الكبيرة على تحسين تجارب عملائها. لمعرفة المزيد ، تواصل معنا .

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