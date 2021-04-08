تعيين تانلا بلاتفورمس أرافيند فيسواناثان المخضرم من ويبرو ليمتد في منصب المدير المالي لديها

تحركات الشركة بما يتوافق مع قرارها بالتركيز على الناس، والمنصات، والعلامة التجارية، ونجاح العميل

حيدر آباد، الهند،8 أبريل/ نيسان 2021/PRNewswire/ — إعلان شركة تانلا بلاتفورمس المحدودة (Tanla Platforms Ltd) (اسمها في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: TANLA) (بورصة بومباي: 532790)، وهي أكبر مشغلي منصات الاتصالات كخدمة في الهند، عن تعيين أرافيند فيسواناثان في منصب المدير المالي اعتبارًا من 1 يونيو 2021. ينتقل أرافيند إلى الشركة من شركة ويبرو ليمتد (Wipro Limited)، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس الأول والمدير المالي لخط الإنتاج العالمي – آيدياز (iDEAS).

يقول أوداي ريدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تانلا بلاتفورمس المحدودة: “يتمتع أرافيند بخبرة كبيرة كمدير مالي في صناعة التكنولوجيا، وهو قائد عالمي ذو قدرات استثنائية، وسيكون شريكًا رائعًا لي وهو الخيار الأمثل لشركة تانلا. أرافيند هو الشخص المناسب للانضمام إلي وإلى فريق القيادة لدينا للمساعدة في مواصلة الزخم الملحوظ لشركة تانلا، والانطلاق إلى المرحلة التالية من النمو المكثف والتوسع العالمي ونجاح العملاء. فمن المزمع أن يساعد في وضع معايير جديدة في عمليات وسياسات الشركة من خلال جلبه أفضل الممارسات العالمية. كما أنه سيكون شريكًا قويًا لفريق القيادة في مواصلة دفع عجلة النمو، على المستويين الداخلي والخارجي”.

ويحظى السيد أرافيند بخبرة ممتدة وثرية في التعامل مع الشؤون المالية والمهام ذات الصلة بها. ولقد انضم إلى شركة تانلا بخبرة مالية تقرب من عقدين من الزمن، اكتسبها كلها في ويبرو ليمتد، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومدرجة في بورصة الهند وبورصة نيويورك مع سقف أسعار في السوق يزيد على 30 مليار دولار أمريكي. كما تولى مناصب محورية في تمويل الأعمال والخزانة وعلاقات المستثمرين والتخطيط المالي والتحليل والتدقيق. ويجلب أرافيند معه خبرة كبيرة في المجالات المتعلقة بالتفاوض مع العميل، بما في ذلك هيكلة الصفقات المبتكرة، ودفع الرافعات المالية لتحقيق هامش تشغيلي متفوق، والتنبؤ والتخطيط، وإعداد حالة الأعمال للاندماج والاستحواذ، وتحقيق تدفقات نقدية أفضل، وإعداد عمليات قوية وامتثال أفضل، وبناء علاقات المستثمرين وإدارة المواهب.

يقول أرافيند: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مجلس إدارة شركة تانلا بلاتفورمس المحدودة على الثقة التي منحتني إياها ومنحي هذه الفرصة. أنا متحمس للانضمام إلى فريق أوداي وفريق القيادة في تانلا لإحراز التقدم في ثقافة الابتكار التي تمثلها الشركة. وإن استثمارات الشركة ونموها الهائل في مجال المنصات هو ما يجعل من تانلا أحد الرواد العالميين في النظام البيئي لمشغلي منصات الاتصال كخدمة. نظرًا لأن شركة تانلا تستعد للمرحلة التالية من النمو المتسارع والتوسع العالمي، فأنا متحمس لدعم الأعمال في هذه المرحلة وأن أكون شريكًا في دفع نجاح العملاء وتقديم قيمة لجميع أصحاب المصلحة”، وفقًا لما صرح به أرافيند.

يود مجلس إدارة شركة تانلا شكر المدير المالي الحالي لدينا جي كيه سرينيفاس (GK Srinivas) على مساهمته الثمينة في شركة تانلا لمدة 13 عامًا. فهو سيتقاعد في أغسطس/آب 2021، الأمر الذي سيتيح الانتقال السلس إلى المدير المالي الجديد.

حول تانلا:

تحول شركة تانلا بلاتفورمس المحدودة الآلية التي يتعاون ويتواصل من خلالها العالم عبر حلول مبتكرة لمنصات الاتصالات كخدمة. تأسست في عام 1999، وهي الشركة الأولى التي تطور A2P بمركز خدمة الرسائل القصيرة (SMSC) وتُعملها. اليوم، وبوصفها واحدة من أكبر مشغلي منصات الاتصالات كخدمة في العالم، تباشر تانلا أكثر من 800 مليار تفاعل سنويًا وتباشر قرابة 70% من نشاط الرسائل القصيرة A2P في الهند من خلال منصة دفتر الأستاذ الموزع – Trubloq، مما يجعلها أكبر حالة استخدام لكتل التسلسل في العالم. تمس تانلا حياة أكثر من مليار شخص فتحمل رسائل مهمة تلبي احتياجات أكبر الشركات في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة تانلا بلاتفورمس المحدودة في حيدر آباد بالهند وتوسع وجودها على مستوى العالم.