تعيين تارون شوبرا رئيسيا تنفيذيا لشركة كليمنتس وورلدوايد

واشنطن، 18 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كليمنتس وورلدوايد، وهي شركة رائدة للتأمين الدولي للمغتربين والمنظمات، أن رئيس الشركة تارون شوبرا سيصبح الرئيس التنفيذي لها. وسيواصل شوبرا احتفاظه بمنصب الرئيس كذلك، فيما سيواصل جون كليمنتس احتفاظه بمنصبه كرئيس لمجلس مدراء المؤسسة.

وقال كليمنتس: “بحماس كبير، أعلن ترقية تارون شوبرا إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة كليمنتس وورلدوايد. يجلب تارون مجموعة متنوعة من المهارات القيادية لهذا الدور التي تم شحذها على مدار سنوات عديدة حين عمل كقائد شركاتي في مكان آخر وخلال تسع سنوات من عمله كقائد في كليمنتس وورلدوايد. مستقبل الشركة تحت قيادة شوبرا لن يكون أكثر إشراقًا. وليس لدي أدنى شك أن شوبرا سينقل كليمنتس وورلدوايد إلى ذرى أعلى. وكل من يعرف شوبرا يدرك بسرعة أنه متحمس لعمله ومركّز، لكنه أيضًا شخص دافىء ومهتم بعملائنا وشركائنا وموظفينا.”

شوبرا يجلب الكثير من الخبرة لدور الرئيس التنفيذي. انضم شوبرا إلى كليمنتس في العام 2010 ككبير المسؤولين الماليين، وتمت ترقيته إلى منصب الرئيس في العام 2017. وشملت حياته المهنية قبل كليمنتس أكثر من عقدين في أدوار العمليات التجارية مع مؤسسات ذات شهرة عالمية مثل فاني ماي، ويرلبول، ومجموعة بوسطن الاستشارية، وإرنست أند يونغ.

وخبرته متعددة الأوجه أيضًا – فقد عمل شوبرا في العديد من المجالات، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والعمليات والتكنولوجيا والتمويل.

سوف يستخدم شوبرا الآن خبرته لمساعدة كليمنتس وورلدوايد على تحقيق مهمتها المتمثلة في مساعدة الناس والمنظمات على اكتساب حرية العيش والعمل في أي مكان في العالم. شوبرا يرحب بالتحدي ويقدر فرصة أن يصبح الرئيس التنفيذي التالي للشركة.

وقال شوبرا “إنه لشرف لي أن تتاح لي الفرصة لقيادة كليمنتس وورلدوايد، وأشعر بالتواضع الشديد. أشكر جون ومجلس الإدارة على الثقة التي أظهروها تجاهي. محفظة كليمنتس وورلدوايد الفريدة وخدمة العملاء المتميزة وفريق العمل الدؤوب يجعلني واثق من أننا سنواصل تقديم قيمة هائلة لعملائنا ومساهمينا لسنوات. ستظل كليمنتس مصدر التأمين المفضل.”

حول كليمنتس وورلدوايد

تأسست شركة كليمنتس وورلدوايد في العام 1947 من قبل روبرت كليمنتس وجوانيتا غيس كليمنتس بهدف تقديم حلول تأمين مخصصة للوافدين في جميع أنحاء العالم. تعد كليمنتس أول شركة تقدم تأمينًا للمغتربين من موظفي وزارة الخارجية الأميركية، حيث توفر لموظفي الخدمة الخارجية الأميركية تغطية تأمينية أثناء قيامهم بمهام خارجية. واليوم، تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التأمين لكل من الأفراد والمؤسسات التي تعمل وتسافر عبر الحدود. تدير كليمنتس خمسة مكاتب حول العالم:

واشنطن العاصمة ولندن وبروكسل وأمستردام ودبي.

الاتصال – نبيل أحمد

رئيس التسويق العالمي

202-872-0060

nahmed@clements.com

Source: Clements Worldwide