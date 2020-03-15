تعيين أعضاء جدد باللجنة القيادية لفنادق وبيوت ضيافة حياة ريجنسي كريك هايتس دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 من مارس 2020 /PRNewswire/ — قررت فنادق وبيوت ضيافة حياة ريجنسي كريك هايتس دبي تعيين غادة صلاح مديرًا مساعدًا تنفيذيًا للمبيعات والتسويق وإيشان جانجاخيدكار مديرًا لإدارة ألايرادات، لينضما بذلك إلى اللجنة القيادية للمجموعة.

وفقًا لقرار فنادق وبيوت ضيافة حياة ريجنسي كريك هايتس دبي، تضطلع غادة بدور الإشراف على العمليات الاستراتيجية للمبيعات بالبرج الفندقي الذي يحوي 463 غرفة وبرج الشقق الفندقية الذي يضم 405 شقة. وبذلك تضطلع غادة بالاستراتيجية التجارية التي تركز بصفة أساسية على تنمية الأنشطة الدولية المتعلقة بخدمات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والأنشطة المرتبطة بخدمات الشركات. كما يشمل تكليفها التعرف على قطاعات السوق الجديدة وزيادة عدد الحجوزات المسبقة للمطاعم ورفع حصة الفندق من سوق الضيافة. كما تأتي على رأس أولوياتها المهامُ المتعلقة بالاستدامة ومراعاة المتطلبات البيئية؛ إذ يدخل ضمن أولويات عمل الفندق التشغيل المسؤول والإشراف البيئي وتحقيق رؤية الاستدامة التجارية.

وأما إيشان فينضم إلى اللجنة القيادية وفي جعبته خبرة قوامها 10 سنوات في إدارة العوائد، فضلاً عن خبرته في مجال التوزيع؛ فقد عمل لدى مؤسسات فندقية ذات أسماء شهيرة على مستوى العالم يتطلب العمل فيها دقة بالغة وتحقيق معدلات أداء مستهدفة. وانطلاقًا من تخصصه المهني المعتمد على البيانات، يعي إيشان أهمية دوره البالغة في ضبط قنوات التوزيع والوصول بمصادر العائد إلى حدودها المثلى والتوفيق بين مهام عمله والاستراتيجية طويلة الأمد للفندق في خضم عالم ضيافة دبي سريع التغير ضخم التحولات.

وقد صرح السيد/ فيبين ختار، المدير العام للفنادق، في تعليق له على عمليتي التعيين الجديدين قائلاً: “أتطلع إلى النجاح في 2020 مع غادة وإيشان اللذين انضما لفريق العمل، وأنا على يقين أنهما سيضيفان قيمة هائلة للفريق وللمجموعة ككل بفضل ما يتمتعان به من أخلاقيات عمل لا تُضاهى وعزمهما على أن يكونا الأفضل في موقعيهما. وأردف: “لقد عملت مع إيشان وغادة فيما مضى وأرى أن دورهما في فريق القيادة محوري وبالغ الأهمية، فالغاية هي التوسع في دائرة الممكن”.

فنادق وبيوت ضيافة حياة ريجنسي كريك هايتس دبي عبارة عن مجمع للضيافة يقع على مفترق طرق وسط المدينة الذي يعج بالحركة والنشاط، ويلمس عبق المدينة القديمة وسحرها. يقع المجمع بمدينة الرعاية الصحية وتتراوح مساحات الغرف والأجنحة من 38 إلى 702 متر مربع على الجانب الفندقي منه، فضلاً عن مجموعة مختارة من شقق فندقية صغيرة ذات طابع راقٍ تتكون إما من غرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف تتمتع بكامل الخدمة ببرج المساكن الفندقية. ويوفر الفندق مجموعة كبيرة ومتنوعة من التجارب المتربطة بخدمة تقديم الطعام والترفيه بما في ذلك خدمات مدار 24 ساعة ممثلة في مقهى market24 المميز على طراز جورميه و”لا تابيليتا” (La Tablita)، وهو مطعم مكسيكي حائز على جوائز؛ و”سفرة” (Sufra)، وهو مطعم عالمي أنيق؛ وخدمات “إيف بنتهاوس آند لاونج” (Eve Penthouse & Lounge) وهي حانة باهرة أعلى البرج. كما يوفر الفندق قاعات مخصصة للاجتماعات تمتد على مساحة 3200 متر مربع لإقامة الفعاليات والمؤتمرات. وللباحثين عن الاسترخاء، يقدم نادي “نايسا” (Nysa) للصحة واللياقة مرافق شاملة للاستجمام، منها صالة للياقة البدنية تعمل طوال 24 ساعة، فضلا عن نادي “نايسا” الصحي المذهل. يوفر الفندق المؤلف من برجين إطلالات بانورامية على خور دبي وأفق المدينة.

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