‫ تعمل Shanghai Electric مع الشركاء لضمان تقدم مشاريعها الدولية

شنغهاي, 21 مايو 2022/PRNewswire/ — شنغهاي إلكتريك (“شنغهاي إلكتريك” أو “الشركة”) (601727.SS و 02727. هونج كونج) عن تحقيق سلسلة من المعالم الرئيسية لمشروعاتها الدولية الكبرى منذ بداية هذا العام. بصفتها مزودًا رائدًا لحلول الطاقة في العالم، تواصل الشركة تكثيف جهودها في تسريع تقدم مشاريع البناء الخاصة بها في جميع أنحاء العالم وسط حالة عدم يقين عالمية ناجمة عن تجدد COVID-19 والاضطرابات المطولة في سلسلة التوريد.

اثنان من مشاريعها البارزة – مشروع محطة الطاقة المركبة Rupsha 800 -ميجاوات ومشروع محطة الطاقة الكهروضوئية اليابانية Yakai – قيد التنفيذ بشكل جيد، مع شركة Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co. ، Ltd (Electric Guoxuan) ، وهي شركة تابعة لشركة Shanghai Electric Power Generation Group ، بعد أن وقعت مؤخرًا عقدًا مع Pacific Green Technologies Group (PGTK) لمشروع REP 1&2 لتخزين طاقة البطارية في المملكة المتحدة خلال المؤتمر عبر الإنترنت.

مشروع تخزين الطاقة في المملكة المتحدة 1&2

يتألف مشروع تخزين الطاقة 1&2 في المملكة المتحدة من موقعين بسعة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات/ 100 ميجاوات في الساعة، ويقع في Ridgeborough Energy Park ، Kent ، وهو جزء من الاتفاقية الحصرية بين PGTK و TUPA Energy Limited لتطوير ما يصل إلى 1100 ميجاوات من البطارية أنظمة تخزين الطاقة (“ BESS “) في الدولة.

إنها المرة الأولى التي تشارك فيها Shanghai Electric Power Generation Group في مشروع دولي بصفتها المقاول الرئيسي، حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع PGTK لتجميع أفضل ما لديها من خبرات وموارد لمساعدة المملكة المتحدة على تسريع تحول الطاقة. بدأ الطرفان عملية التصميم، مع توقع تسليم الدفعة الأولى من الإمدادات في الربع الثالث من عام 2022.

مشروع محطة Rupsha لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة بقدرة 800 ميجاوات في بنغلاديش

بتمويل من بنك التنمية الآسيوي، يضم المشروع توربينات غازية واحدة على واحد من الفئة F ، وستكون أكبر محطة طاقة توربينية غازية يتم بناؤها على الإطلاق في البلاد. يقع المشروع في قسم خولنا، ثاني أكبر قسم في بنغلاديش، ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة في المناطق الجنوبية الغربية من البلاد كجزء من الإستراتيجية الوطنية لبنجلاديش لزيادة تعزيز أمن الطاقة، ويلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للسكان المحليين.

لقد أحرز بناء المشروع مؤخرًا تقدمًا كبيرًا بعد أن أعلنت Shanghai Electric عن اكتمال أعمال الرفع الخاصة بالتوربينات الغازية رقم 1، مما يمهد الطريق لمرحلة تركيب معداتها الرئيسية. جاء هذا الإعلان بعد توقف عملية البناء في الموقع بسبب التحديات المتعددة الناجمة عن جائحة COVID-19 وموسم الجفاف الذي أعاق تسليم مواد البناء كبيرة الحجم. في مواجهة الصعوبات والتحديات، قامت Shanghai Electric بالتنسيق مع جميع الفرق لضمان إجراء عمليات التسليم في الوقت المحدد، مما يسرع بشكل كبير من التقدم الشامل.

مشروع محطة Yakai اليابانية لتوليد الطاقة الكهروضوئية

في 14 أبريل، تم توصيل محطة Yakai للطاقة الكهروضوئية في اليابان بنجاح بشبكة الكهرباء بدعم من المقاولين المحليين وشركات الطاقة. محطة الطاقة الشمسية، الأولى من نوعها التي طورتها Shanghai Electric في البلاد، تعمل الآن بكامل طاقتها لتوفير أكثر من 20 ميجاوات من الطاقة المتجددة للمنازل والشركات المحلية.

الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد هو نتيجة للجهود المشتركة لفرق Shanghai Electric وشركائها للتخفيف من تأثير الموجة السابعة من تفشي COVID-19 في اليابان والزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة والذي ضرب فوكوشيما في 16 مارس. قامت Shanghai Electric أيضًا بالتنسيق مع الحكومة المحلية وشركات الطاقة لتمكين محطة الطاقة من الدخول في التشغيل التجاري قبل الموعد المحدد وفقًا للقوانين واللوائح المحلية، مما يسمح للمالك بزيادة عوائد المشروع إلى الحد الأقصى.

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