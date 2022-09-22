‫‫تعمل شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة (MEPC) على تبسيط عملية التوظيف على نطاق واسع من خلال الشراكة المستمرة مع Elevatus

تتمحور التمايزات الرئيسية لشركة Elevatus حول مساعدة العملاء على إرساء الأساس لنجاح التوظيف وتبسيط عملية التوظيف من خلال حلول الجيل التالي. تدور الأولويات الأساسية لشركة MEPC حول تسريع وقتهم لتوظيف وأتمتة وظائف التوظيف الأساسية الخاصة بهم. لذلك، تعاونت MEPC مع Elevatus لدفع التحول الرقمي والأتمتة والابتكار في عملية التوظيف بأكملها من خلال قوة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة لشركة Elevatus . على مدار العامين الماضيين، اعتمدت MEPC على Elevatus لنشر الوظائف على الآلاف من لوحات الوظائف، وإنشاء صفحة مهنية ذات علامة تجارية، وإيجاد المرشحين في وقت أقل، ووضع قائمة مختصرة لأفضل المواهب من خلال أدوات التصفية الذكية، والتعاون مع الزملاء في مكان واحد، وإرسال العروض الإلكترونية بنقرة واحدة.

“لقد لعبت شراكتنا مع Elevatus دورًا كبيرًا في تعزيز قدراتنا الابتكارية استعدادًا لرؤية 2030. كانت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في Elevatus أيضًا محركًا رئيسيًا في تطوير إجراءات العمل لدينا، مما يساعدنا على العمل بمعدل أسرع بكثير، ويعزز بشكل كبير طريقة عملنا. نشعر مع Elevatus بالاستعداد الجيد للمستقبل الذي ينتظرنا، والذي بالتأكيد يدعمنا في تحقيق رؤية مملكتنا بكل سهولة. ” قال علي الزهراني، مدير الموارد البشرية في MEPC .

من خلال هذه الشراكة المستمرة، تواصل شركة صيانة المحركات الرائدة في المملكة تعزيز نهج مبتكر للتوظيف من خلال حلول التوظيف المستقبلية والمصممة حسب الطلب من شركة Elevatus . وفقًا لـ MEPC ، فقد تمكنوا من مطابقة المرشحين بنجاح مع الوظائف الأكثر ملاءمة لهم، ووضع قائمة مختصرة بالمئات من المرشحين بنسبة 90٪ أسرع، وترتيب المرشحين حسب المؤهلات، وتوظيف أفضل المواهب في وقت قصير.

وتضيف يارا برقان، الرئيسة التنفيذية لشركة Elevatus : “يسعدنا أن نرى السرعة المتزايدة التي يتم بها استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا من قبل الشركات المشهورة في المملكة. اليوم، نحن ممتنون لهذه الشراكة المستمرة مع MEPC ، التي نتشارك معها نفس الدافع للسعي الدؤوب للابتكار التكنولوجي والرغبة في التفوق والتحسين باستمرار. في نهاية اليوم، تتمثل مهمتنا في إتاحة الفرصة لعملائنا للقيام بعمل استثنائي. وبفضل البرامج الرشيقة بشكل استثنائي وفريق القوة لمواكبة زخمنا – ليس لدينا أي نية للتباطؤ في أي وقت قريب. “

في هذا العام، فازت Elevatus بأكثر من 5 جوائز مختلفة وشارات تقدير وأوسمة لنجاحها النموذجي في إعادة تشكيل حاضر – ومستقبل – تكنولوجيا الموارد البشرية. تقدم Elevatus اليوم، معيارًا جديدًا لكيفية جذب الشركات لأفضل المواهب وإشراكها وتوظيفها وتطويرها، من خلال منصة التوظيف الأكثر موثوقية الحائزة على جوائز وبرامج مقابلات الفيديو. من خلال الذكاء الاصطناعي المستقبلي، تعمل Elevatus على تمكين الشركات الرائدة في جميع أنحاء المملكة لتوظيف وبناء القوى العاملة في المستقبل اليوم.

نبذة عن Elevatus

Elevatus هي شركة تقنية مقرها في السعودية، تقدم منصة توظيف حائزة على جوائز وجيل جديد من برامج مقابلات الفيديو. مكّنت حلول Elevatus المصممة حسب الطلب مئات العملاء في جميع أنحاء العالم من تحسين اكتساب المواهب وتحسينه من خلال قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتقنيات المتطورة.

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