‫تعلن ZOTAC GAMING عن سلسلة GeForce RTX 40 المدعومة بالجيل التالي من بنية GPU

هونج كونج، 23 سبتمبر 2022 / PRNewswire/ — ZOTAC Technology Limited ، الشركة العالمية المصنعة للابتكار، تدخل عصرًا جديدًا من ألعاب الكمبيوتر مع الكشف عن الجيل التالي من بطاقة رسومات ZOTAC GAMING المبنية على بنية NVIDIA Ada Lovelace الرائدة والجيل الثالث من RTX .

بطاقات رسومات سلسلة GeForce RTX 40 تتجاوز السرعة، مما يمنح اللاعبين والمبدعين قفزة كمية في الأداء، والعرض العصبي، والعديد من قدرات المنصة الرائدة. هذا التقدم الهائل في تقنية GPU هو البوابة إلى تجارب الألعاب الأكثر انغماسًا، وميزات الذكاء الاصطناعي المذهلة وسير العمل الأسرع لإنشاء المحتوى. تدفع وحدات معالجة الرسومات هذه أحدث الرسومات إلى المستقبل.

من خلال الاستفادة من تصميم جديد بالكامل مستوحى من الديناميكية الهوائية مع مجموعة من الميزات الأكثر قوة، تقدم سلسلة GeForce RTX 40 من ZOTAC GAMING ابتكارات رئيسية تدفع الحد الأقصى من أداء الألعاب وكفاءة التبريد ومستويات الضوضاء والمتانة. ستأتي سلسلة GeForce RTX 4090 و4080 16 جيجابايت و4080 12 جيجابايت من ZOTAC GAMING في 3 طرز – AMP Extreme AIRO ، و Trinity OC ، و Trinity.

قال توني وونغ، الرئيس التنفيذي لشركة ZOTAC : “نحن متحمسون لتقديم بطاقات الرسومات الأكثر تقدمًا باستخدام أحدث بنية NVIDIA GPU لدفع ألعاب الكمبيوتر إلى حدود جديدة”. “في هذا الجيل، ننفذ تصميمًا ديناميكيًا هوائيًا مبتكرًا يتميز بحركة تدفق الهواء الحرجة لتقوية وتحسين تبريد قلب GPU القوي. مع تضمين معالج السلسلة 40 إلى جانب تحسينات الأجهزة والتصميم وقابلية الاستخدام، تمثل بطاقات رسومات ZOTAC GAMING علامة فارقة من خلال إبراز أفضل التقنيات في الجيل التالي من GPU والتقنيات الرائدة في مجال ألعاب الكمبيوتر.”

وحدة معالجة الرسومات المطلقة

تعيد ZOTAC GAMING تعريف بطاقة الرسومات المثالية مع الطراز الرئيسي الجديد – AMP Extreme AIRO . إنه الحل الأمثل للمتحمسين الذين يرغبون في الحصول على أعلى مستوى من الأداء. تم صقله في كل جانب وباستخدام تصميم محسن للهواء، يوفر AMP Extreme AIRO سرعة فائقة وكفاءة حرارية مذهلة لا يضاهيها شئ.

تشمل القدرات الجديدة والحصرية التي تظهر فقط على AMP Extreme AIRO تصميم مروحة مضادة للدوران مما يتيح تدفق الهواء بسلاسة، وتصميم مرحلة الطاقة القصوى لتوصيل الطاقة بشكل مستقر، ولوحة خلفية معدنية قوية مصبوبة لضمان أقصى قدر من المتانة. كما يرفع AMP Extreme AIRO إعداد الألعاب من خلال إضاءته RGB الشاملة مع 5 مناطق قابلة للتخصيص للحصول على رؤية استثنائية.

TRINITY المتوازن

باستخدام أحدث تقنيات التبريد المستمدة من النموذج الرائد، تم بناء نموذج Trinity ومتغير OC الخاص به على أساس هندسي قوي. يتضمن كلا الموديلين مجموعة ثلاثية من مراوح التبريد القوية، وحوض حراري كبير يملأ مساحة البطاقة، وتحسينات تقليل الضوضاء، وتعزيز المتانة وعناصر RGB القابلة للمعالجة. تتمثل النتيجة في تجسيد متوازن للقدرة، الأداء، التبريد، والمتانة التي تحشو الثقب لتزويد اللاعبين بـ FPS التقرحات المطلوبة في أحدث العناوين.

أروع ICESTORM

تقدم سلسلة GeForce RTX 40 من ZOTAC GAMING تقنية IceStorm 3.0 – أقوى نظام تبريد تم إنشاؤه على الإطلاق. مثبتة على AMP Extreme AIRO ثلاث مراوح كبيرة تتميز بضعف ارتفاع وشفرة الجيل السابق لتمكين تدفق الهواء الأمثل. تأتي جميع الموديلات مجهزة بكومة من زعانف الألومنيوم الضخمة تمتد على طول البطاقة بالكامل، مقترنة بغرفة بخار وما يصل إلى 9 أنابيب حرارية نحاسية مركبة لمواجهة التحديات الحرارية الأكثر شدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينفد تدفق الهواء بحرية أكبر من خلال مسارات التهوية من كل جانب لتعزيز كفاءة التبريد.

مقطع صوتي أكثر هدوءًا

يتم توفير ميزات جديدة للحد من الضوضاء في سلسلة GeForce RTX 40 من ZOTAC GAMING لتعزيز انغماس الألعاب. تم تجهيز AMP Extreme AIRO بمروحة مركزية مضادة للدوران لتقليل اضطراب الهواء، وتقليل الضوضاء مع تدفق هواء أكثر سلاسة. تتميز جميع الطرز بوسادات مضادة للاهتزاز والتحكم التلقائي في إيقاف المروحة، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الضوضاء وإطالة عمر المروحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين ضبط دوران المروحة بشكل مستقل أو التبديل بين وضعين مميزين من أوضاع BIOS عبر مفتاح فعلي أو من خلال أداة FireStorm للألعاب من ZOTAC .

مصمم للمتانة

تم تصميم سلسلة GeForce RTX 40 من ZOTAC GAMING لتدوم وتؤدي أداءً جيدًا، وتتميز بأساس قوي لتحقيق أعلى أداء. يتم تعزيز الصلابة الكلية لـ AMP Extreme AIRO بلوح خلفي معدني صلب مصبوب وكتيفة احتجاز خلفية. تعمل بطاقة الرسومات 4090 AMP Extreme AIRO على توزيع الحمولة بين مراحل الطاقة 24+4 لمزيد من استقرار الطاقة وتحسين درجات الحرارة. تتميز مراوح التبريد في جميع الموديلات بمحامل مروحة كروية مزدوجة متينة تقلل من الاحتكاك الدوراني وتطيل عمر المروحة. تأتي سلسلة GeForce RTX 40 من ZOTAC GAMING أيضًا مع حامل دعم معدني مجمع لوحدة معالجة الرسومات لمزيد من التعزيز.

SPECTRA في جميع الأنحاء

يتيح نظام الإضاءة SPECTRA 2.0 المخصص ل ZOTAC GAMING إضاءة ملونة نابضة بالحياة مع تأثيرات متحركة فريدة مدعومة بمصابيح LED RGB القابلة للعنونة. على بطاقة رسومات AMP Extreme AIRO ، يمكن للمستخدمين تخصيص أوضاع وألوان مختلفة لخمس مناطق إضاءة في الأعلى والأمامي والجانبي والخلفي، أو مزامنة الكل للعمل كواحد. يتم تعزيز جمال وجود RGB في الأعلى من خلال طلاء قزحي وشفاف يسمح لمسارات الإضاءة أسفله بالتألق. تتميز جميع الطرز برأس RGB ثلاثي المسامير وكابل مجمع، مما يتيح إضاءة بطاقات رسومات ال ZOTAC GAMING وشريط RGB LED متوافق بشكل مثالي في تزامن.

أداة FIRESTORM المساعدة الجديدة

تتميز أداة ZOTAC GAMING الجديدة FireStorm لسلسلة 40 بواجهة معاد تصميمها بالكامل لتحويل ضبط وحدة معالجة الرسومات إلى مهمة أكثر سهولة. يأتي البرنامج الجديد مع مجموعة من الخيارات التي تشمل سرعة الساعة وترددات ذاكرة GPU والجهد وسرعة المروحة وإعدادات منحنى المروحة وتأثيرات إضاءة RGB الطيفية وتبديل BIOS بنقرة واحدة.

التوفر

ستكون سلسلة GeForce RTX 4090 من ZOTAC GAMING متاحة بدءًا من أوائل أكتوبر 2022، بينما ستكون سلسلة الألعاب GeForce RTX 4080 بسعة 16 جيجابايت و 4080 بسعة 12 جيجابايت متاحة بدءًا من أوائل نوفمبر 2022. يعتمد التوافر المحلي على العرض والتسليم على الصعيد الإقليمي.

الطرز المتوفرة:

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity (بسعر (MSRP

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16 جيجابايت AMP Extreme AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16 جيجابايت Trinity OC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16 جيجابايت Trinity (بسعر (MSRP

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 12 جيجابايت AMP Extreme AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 12 جيجابايت Trinity OC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 12 جيجابايت Trinity (بسعر (MSRP

نبذة عن ZOTAC GAMING

تكمن وراء النظرة الثاقبة للعينين الروبوتيتين القوة والتكنولوجيا المستقبلية التي تملأ الأنا الذاتية للفائزين والذين لديهم خبرة في المعارك. تم تأسيس ZOTAC Gaming في عام 2017، وهي حركة رائدة تنبع من جوهر العلامة التجارية Zotac التي تهدف إلى إنشاء أفضل جهاز لممارسة الألعاب على جهاز الكمبيوتر للأشخاص الذين يواظبون على ممارسة الألعاب. إنها تجسيد لبراعتنا الهندسية وخبرتنا في التصميم لعشر سنوات من الأداء الدقيق، مما يجعل من ZOTAC GAMING قوة رائدة بالفطرة تسعى إلى توفير أفضل تجربة لممارسة ألعاب الكمبيوتر.

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1899548/NVIDIA_RTX_40_ Series___Web_Banners_Airo_ 1200_675.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1899549/NVIDIA_RTX_40_ Series___Web_Banners_Trinity_ 1200_675.jpg