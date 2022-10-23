‫تعلن Miami International Holdings عن الاستحواذ على Dorman Trading، وهي شركة FCM كاملة الخدمات

برينستون، نيوجيرسي، 22 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — شركة Miami International Holdings، (MIH) القابضة، المالكة لـ Miami International Securities Exchange ، و LLC (MIAX®)، MIAX PEARL، LLC (MIAX Pearl®)، MIAX Emerald، LLC (MIAX Emerald®)، Minneapolis Grain Exchange، LLC (MGEXTM )، وبورصة برمودا ( BSXTM )، أعلنت اليوم أنها أكملت عملية الاستحواذ على Dorman Trading، LLC (Dorman Trading) ، وهي تاجر مفوض للعقود الآجلة ( FCM ) كامل الخدمات ومسجل لدى لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ).

Dorman Trading هي شركة مقرها شيكاغو تقدم خدمات التنفيذ والمقاصة للوسطاء المعرفين وعملاء التجزئة والعملاء المؤسسيين والمتداولين المحترفين. على مدى العقدين الماضيين، تحولت Dorman Trading من أعمال مقاصة أرضية في المقام الأول إلى شركة تركز على مقاصة التداول الإلكتروني.

“إن الاستحواذ على Dorman Trading هو جزء مهم من استراتيجيتنا لمواصلة تنمية المنتجات والخدمات التي يمكننا تقديمها في تنفيذ تجارة العقود الآجلة والإدراج والمقاصة” هضا ما قاله توماس ب. غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH . ويسرنا إتمام هذا الاستحواذ ونتطلع إلى دعم Dorman Trading في توسيع قدراتها والخدمات التي تقدمها للعملاء”.

“تفخر Dorman Trading بنموذج الأعمال الموجه نحو الخدمة والذي يركز على العملاء والذي استخدمناه لتقديم خدمات المقاصة لعملائنا على مدى السنوات ال 40 الماضية”، هذا ما قاله دانيال ب. دورمان، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للعمليات في Dorman Trading . “نحن متحمسون لتنمية قدراتنا وخدماتنا بينما نشرع في هذه الخطوة التالية في تاريخنا، حيث نجمع بين خبرة Dorman Trading كشركة FCM وموارد MIH ورؤيتنا.”

عملت شركة Piper Sandler & Co . كمستشار مالي لشركة ميامي الدولية القابضة.

نُبذة عن شركة مياكس

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX‎®‎‎) ، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ مياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( ‎‎‎MIAX Emerald® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX )، وبورصة برمودا ( BSX ).

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities . تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) ، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة www.bsx.com .

نبذة عن Dorman Trading

Dorman Trading هي شركة FCM مسجلة لدى CFTC وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة التي توفر خدمات التنفيذ والمقاصة للوسطاء المعرفين وعملاء التجزئة والعملاء المؤسسيين والمتداولين المحترفين.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading قم بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

‎(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

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