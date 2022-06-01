‫ تعلن HONOR عن أحدث تقدم في مجال الاستدامة، وتطلق التحدي الشهري الجديد “رؤية الأرض من المرآة” لـ HONOR Magic Moments

تكثف HONOR جهودها البيئية باستخدام التكنولوجيا، من تغليف المنتجات إلى العمليات التجارية

شنجن، الصين، 10 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — احتفالاً باليوم العالمي للبيئة، أعلنت شركة HONOR العالمية للتكنولوجيا اليوم عن آخر التحديثات لإنجازاتها البيئية. من التصنيع والتغليف إلى إدارة النفايات، تدمج HONOR الممارسات الخضراء في دورة الحياة الكاملة للمنتجات وعملياتها اليومية لتعزيز التنمية المستدامة بنشاط من أجل مستقبل أكثر خضرة.

لزيادة الوعي بالبيئة والاستدامة، ينطلق تحدي HONOR Magic Moments الشهري الجديد تحت شعار “رؤية الأرض من المرآة” اليوم على إنستغرام و فايسبوك و نادي HONOR الدولي . يهدف التحدي إلى تشجيع المشاركين على تقدير والتقاط المناظر الطبيعية الجميلة في جميع أنحاء العالم. في الوقت نفسه، تم تحديث موقع HONOR الرسمي بصفحة جديدة للبيئة .

قال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR : “في HONOR ، نحن ملتزمون بتقليل التأثير البيئي لمنتجاتنا، حيث مع الاستدامة والاقتصاد الدائري كجزء من فلسفة تصميم منتجاتنا، نسعى جاهدين لتعزيز ملاءمة منتجاتنا للبيئة من خلال تقييم بصماتها الكربونية طوال دورة الحياة الكاملة، وفي نفس الوقت تقليل استهلاك الموارد والطاقة “.

تحسين التعبئة والتغليف مع مراعاة الوعي البيئي

لتقليل استهلاك الموارد، تستخدم HONOR مواد تغليف خفيفة الوزن ومضغوطة وغير ضارة وسهلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة. كما تساعد الشركة في حماية البيئة أيضا من خلال استبدال الحبر والبلاستيك التقليدي القائم على البترول بمواد تغليف متجددة وقابلة للتحلل.

بالتحول من الحبر البترولي إلى حبر الصويا، خفضت HONOR انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 80 طنًا منذ عام 2014. بالنسبة لسلسلة HONOR Magic ، فإن علبة الهاتف مصنوعة من قصب السكر بدلاً من البلاستيك، مما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 32 طنًا لكل مليون وحدة. كما استبدلت شركة HONOR البلاستيك بالورق بالنسبة للغشاء الواقي لأجهزة الشحن وكابلات البيانات، مما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 35 طنًا لكل 10 ملايين وحدة. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم صناديق التغليف المعتمدة من قبل مجلس الإشراف على الغابات لاحتواء المنتجات، بما في ذلك HONOR Magic للهواتف الذكية و HONOR Watch GS3 ، والتي تساعد في الحفاظ على مساحة غابات تبلغ حوالي 122 هكتارًا سنويًا.

منذ عام 2021، تعمل HONOR على تصميم حل تغليف أبسط وأكثر قوة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة. فحاليًا، جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من HONOR معبأة في صناديق مصنوعة من قطع فردية من الورق المقوى المموج المطوي. كما تم أيضًا التخلص من الصناديق المتوسطة الحجم المستخدمة عادةً في التسليم، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 208 أطنان في المجموع. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الملبوسة، وفرت HONOR ما يقرب من 74 طنًا من الورق، وهو ما يعادل انخفاضًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 77 طنًا، من خلال تحسين هيكل التغليف وتعزيز إدارة المواد المطبوعة.

تلبية المعايير البيئية الصارمة مع الشهادات المعترف بها من قبل الصناعة

علاوة على تلبية المتطلبات الدولية، تحافظ HONOR على مجموعة أكثر صرامة من المعايير البيئية الداخلية للقيام بدور فعال في القضاء على المواد الضارة المحتملة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من المنتجات.

بعد اختبار العشرات من صيغ المواد بالشراكة مع العديد من الموردين، استقرت HONOR على استخدام كابلات الطاقة الخالية من الهالوجين لجميع هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية، وهو تغيير أدى إلى تقليل المواد الخطرة في منتجات العلامة التجارية بنحو 3379 طنًا منذ إطلاقها حيز التنفيذ في عام 2016. حتى الآن، حصلت 76 من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من HONOR على ملصق بيئي من الدرجة الأولى من المركز الصيني لشهادات الجودة ( CQC ).

استكشاف الطاقة النظيفة لعمليات صديقة للبيئة

تهدف HONOR -مع التركيز القوي على حماية البيئة أثناء الإنتاج والعمليات- إلى تقليل بصمتها البيئية من خلال الحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات. تعمل HONOR ، أثناء استكشاف استخدام الطاقة النظيفة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في منتزهها الصناعي، على تحسين إدارة المرافق لخفض استهلاك الطاقة في العمليات اليومية من خلال الاحتفاظ بسجلات الطاقة ومراقبة البيانات ذات الصلة وتحليلها.

تشجع HONOR موظفيها على تبني نمط العمل عن بعد من خلال الاستفادة من أدوات الاتصالات مثل مكالمات الصوت والفيديو لتقليل الحاجة إلى رحلات العمل. يُقدر أن هذا التغيير يقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 26761 طنًا في السنة، وفقًا لتقرير بحثي شارك في تأليفه مركز التثقيف والاتصال البيئي التابع لوزارة حماية البيئة [1]. داخل مجمع HONOR الذكي للتصنيع الصناعي، تدير شركة HONOR ما قدره 146 طرق مستخدمة للنقل المكوكي، مما يوفر خيارًا أكثر مراعاة للبيئة للموظفين للانتقال إلى العمل وتقليل انبعاثات الكربون بشكل فعال بمقدار 1317 طنًا أخرى [2].

ستواصل HONOR ، باعتماد ممارسات الاستدامة مع شركاء الصناعة، تركيز جهودها البيئية والاجتماعية والحوكمة على المبادرات الخضراء. أثناء تحقيق التنمية المستدامة للشركة، تسعى HONOR جاهدة لبناء عالم ذكي جديد لكل شخص لديه الابتكار والتكنولوجيا.

نُبذة عن HONOR

HONOR هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الأجهزة الذكية. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وهي ملتزمة، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم HONOR مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

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[1] عنوان التقرير تقرير بحثي عن اجتماع عبر الإنترنت: القياس الكمي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. [2] بناءً على افتراض أن 50٪ من ركاب الحافلات المكوكية يقودون سياراتهم إلى العمل.