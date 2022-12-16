‫تعلن Highgate عن الاتفاق على الحصول على فنادق ومنتجعات Viceroy

نيويورك، 16 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت إحدى الشركات التابعة لمديري Highgate اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية لشراء فنادق ومنتجعات Viceroy (Viceroy). تشتهر مجموعة الضيافة الحائزة على جوائز والموجودة في لوس أنجلوس بفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة الحديثة ذات الطابع الفريد للغاية في جميع أنحاء العالم، وقد تم التصويت لها كواحدة من أفضل 10 علامات تجارية فندقية على مستوى العالم في جائزة العالم للسفر والترفيه لعام 2022. بدأت العلامة التجارية Viceroy لأول مرة في عام 2000 مع إطلاق Viceroy Santa Monica وتطورت إلى مجموعة من الفنادق والمنتجعات في وجهات شهيرة مثل St Lucia و Chicago و Los Cabos و Snowmass .

“نحن متحمسون لمستقبل Viceroy ونعتقد أن هذا الاستحواذ لن يغذي التوسع المستقبلي لعلامتنا التجارية فحسب، بل سيعطينا أيضًا شريكًا حقيقيًا، شريكًا سيقدم دعمًا وفرصة وتعاونًا لا يصدق. هذه الصفقة سوف تسرع من زخمنا، وتعزز مكانتنا كعلامة تجارية رائدة لنمط الحياة الفاخرة الحديثة في مساحتنا،” هذا ما قاله بيل والش، الرئيس التنفيذي ل Viceroy .

“نحن سعداء لتنفيذ هذه الصفقة مع Viceroy. قال ريتشارد روسو، المدير في Highgate : “لقد بنى نائب الرئيس سمعة عملاء متميزة ويرجع ذلك جزئيًا إلى ثقافة الخدمة القوية وفريق العمل المذهل “. “من خلال استكمال منصة Viceroy وحمضها النووي بقدرة Highgate المتنوعة على النمو من خلال الاستحواذ على العقارات والتطوير وقنوات نمو الطرف الثالث، تعتزم Highgate إضافة فنادق ذات علامة تجارية إلى محفظة Viceroy التي ستعزز إدراك العملاء والوعي بالعلامة التجارية. علاوة على ذلك، من خلال تزويد نائب الرئيس بعلاقة ملكية مع شركة تشغيل Highgate ، ونقل فوائد مقياس Highgate ، سنكون قادرين على توفير قيمة إضافية كبيرة للشركاء والضيوف والمالكين والشركاء “.

وتابع روسو: “نحن نتطلع إلى العمل مع فريق Viceroy لإضافة فنادق مرئية ومؤثرة إلى المنصة، وتثبيت Viceroy كواحدة من أبرز العلامات التجارية الفندقية الفاخرة لنمط الحياة في الصناعة “. “في الأشهر القادمة، سنعلن عن إضافات مثيرة إلى المحفظة في أسواق البوابات الحضرية الرئيسية ونختار وجهات المنتجعات التي ستستدعي الجودة المتميزة والخدمة الفاخرة التي اشتهر بها Viceroy منذ فترة طويلة.”

من المتوقع إغلاق الصفقة في أوائل عام 2023. للمزيد من المعلومات عن Highgate قم بزيارة Highgate.com .

نبذة عن HIGHGATE :

Highgate هي شركة رائدة في الاستثمار العقاري وإدارة الضيافة مع أكثر من 20 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة. تتمتع Highgate بسجل حافل لمدة 30 عامًا كمدير استثمار وشريك تشغيلي ومطور لاستثمارات الاستثمار العقاري وشركات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية والأفراد ذوي الثروة الصافية العالية والمستثمرين المؤسسيين الآخرين. مع التركيز بشكل خاص على عقارات الضيافة، تشمل محفظة Highgate أكثر من 500 فندق مملوك و/أو مُدار تضم أكثر من 84000 غرفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. تمتد قدرات Highgate إلى العقارات المجاورة بما في ذلك العديد من العائلات والإيجارات قصيرة الأجل والعقارات المتنوعة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية المرتبطة بالعقارات ومنصات التكنولوجيا والشركات العاملة المتعلقة بالضيافة. تحتفظ Highgate بمكاتب للشركات في نيويورك ودالاس ولوس أنجلوس ولندن وميامي وسياتل ووايكيكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.highgate .com

نبذة عن فنادق ومنتجعات VICEROY :

تعد فنادق ومنتجعات Viceroy علامة تجارية عالمية فاخرة حديثة، تلهم المسافرين بتجارب فريدة من نوعها وأصيلة تجمع بين التصميم الاستفزازي والخدمة البديهية. تقع الوجهات الديناميكية المغمورة في المجتمع المحلي والثقافة في صميم تجربة نزلاء Viceroy ، ولتقديم خدمة أفضل للمسافرين، أنشأت العلامة التجارية ثلاث فئات فندقية فريدة تتكون من Icon Collection تتكون من عقارات لا مثيل لها تقدم تجارب فاخرة، وLifestyle Series التي تقدم إقامات حيوية في مواقع نابضة بالحياة، و Urban Retreats في مدن جريئة وغريبة الأطوار. يمكن العثور على مجموعة فنادق ومنتجعات Viceroy في مجموعة متنوعة من الوجهات الخلابة والملهمة، بما في ذلك لوس كابوس، سانتا مونيكا، شيكاغو، بيفرلي هيلز، ريفيرا مايا، سنوماس، سان فرانسيسكو، واشنطن العاصمة وسانت لوسيا. في عام 2020، توسعت العلامة التجارية إلى العاصمة مع افتتاح النائب واشنطن العاصمة وفندق زينا (واشنطن العاصمة)، ونائب روي ينمي محفظته الدولية مع الافتتاح الأخير لنائب كوباونيك صربيا ويتطلع إلى الأمام مع النائب في منتجع أومبريا ألغارف (البرتغال) في عام 2023 ونائب بوكاس ديل تورو بنما في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم تسمية Viceroy في المراكز العشرة الأولى من “أفضل 25 علامة تجارية للفنادق” في مسابقة Travel + Leisure World ‘s Best Awards 2022.

Viceroy للجميع , يمكن العثور على التزام Viceroy المستمر بالتنوع والمساواة والشمول لزملائه وضيوفه على www.viceroyhotelsandresorts. com/about-us/diversity-equity- inclusion.

Viceroy هو عضو في احالف العالمي للفنادق (GHA) DISCOVERY ، وهو برنامج ولاء فريد يقدم مزايا وتجارب حصرية لأعضائه في أكثر من 800 فندق في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.viceroyhotelsandresorts. com. تابع Viceroy على Facebook و Instagram.