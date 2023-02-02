‫تعلن شركة Redington عن نتائج الربع الثالث من السنة المالية 23: رقم قياسي في الإيرادات والأرباح التشغيلية

بقيمة 21715 كرور روبية من الإيرادات للربع الثالث من السنة المالية 23، 31% على أساس سنوي

و 622 كرور روبية من الأرباح التشغيلية، بنسبة 14% على أساس سنوي

تشيناي، الهند, 2 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Redington اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 23، والذي انتهى في 31ديسمبر/ كانون الأول 2022. ربع قياسي آخر من المبيعات وأداء الهامش التشغيلي. كانت الإيرادات العالمية الإجمالية من 21715 كرور روبية هي الأعلى على الإطلاق في أي ربع من العام، حيث نمت بنسبة 31% على أساس سنوي وبمعدل 622 كرور روبية، فسجلت أعلى ربح تشغيلي على الإطلاق بنسبة 14% على أساس سنوي.

بدعم من التنفيذ القوي عبر الشركات والمناطق الجغرافية، واصلت شركة Redington اكتساب الحصة وتأمين فرص جديدة في الأسواق التي تتنافس فيها. وأكدت الشركة أن هذا الأداء القياسي هو نتيجة لاستثمارات مستمرة في تحسين قدراتها التكنولوجية، وبناء علاقات شراكة أعمق، وجعل اتساع العروض أكثر شمولا والابتكارات في نموذج الأعمال.

تتمثل مهمة Redington في تقليل الاحتكاك التكنولوجي – الفجوة المكلفة بين سرعة الابتكار ومعدل اعتماد التكنولوجيا. إنها تستفيد من نقاط قوتها الأساسية في التكنولوجيا والابتكارات والشراكات لتلبية الطلب التكنولوجي لأماكن العمل المختلطة، والتحول الرقمي عبر القطاعات، والبنية التحتية الموزعة للسحابة المختلطة، والرؤى المدفوعة بالبيانات ونشر وتأمين الشبكات التي لا حدود لها. وتواصل تحسين نظامها البيئي التكنولوجي والخدمات، وتوسيع محفظتها بالمنتجات والعروض لتلبية متطلبات العملاء عبر القطاعات. علاوة على ذلك، تعمل شركة Redington على تمكين شركائها وعملائها من الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات التكنولوجيا واستخدامها من خلال نموذج التوزيع الرقمي ومنصة السحابة التي تبسط وتسهل الاشتراك والمعاشات السنوية والتجديدات.

قال السيد راجيف سريفاستافا، المدير العام لشركة Redington Ltd “في الربع الثالث من السنة المالية 23، مكّننا تركيزنا على التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع قوتنا الأساسية في الابتكارات والتكنولوجيا والشراكات، من التعقب السريع لرحلة العميل في تبني التكنولوجيا من خلال تقليل التكرار الذي يسبب الاحتكاك التكنولوجي. لقد كان سعينا المستمر لابتكار نماذج الأعمال – سواء كان ذلك من خلال إنشاء منصة توزيع رقمية خالية من الاحتكاك أو تقديم كل شيء كخدمة للمنتجات والحلول لقطاعات المؤسسات والسوق المتوسطة والمستهلكين. توفر هذه الأخيرة مجموعة متنوعة من الخيارات أثناء استخدام أحدث التقنيات لزيادة القدرة التنافسية والكفاءة ومكاسب الإنتاجية. خلال هذا الربع، عززنا أيضًا محفظتنا في القطاعات الناشئة للطاقة الشمسية والصناعة 4.0”.

تواصل Redington العمل عن كثب مع شبكتها الواسعة من شركاء القنوات لتبسيط عمليات الشراء وسلسلة التوريد واعتماد المنتجات التكنولوجية للشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستهلكين في جميع الأسواق الـ 37 التي تعمل فيها.

*يمكن الحصول على التقرير المالي التفصيلي للربع الثالث للسنة المالية 23 هنا : https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/e8003c11-c7f7-4544-b4b1-3169e7c7b71e.pdf

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حول ريدنغتون المحدودة

شركة Redington هي مزود للحلول التكنولوجية المتكاملة وهي شركة مصنفة ضمن Fortune 500 ، تمكّن الشركات في رحلات التحول الرقمي من خلال معالجة الاحتكاك التكنولوجي – الفجوة بين الابتكار والتبني. من خلال تواجدها في 38 سوقًا من خلال 60 مكتبًا فرعيًا، وأكثر من 290+ شراكات العلامة التجارية، و 40.000 من شركاء القنوات، تتيح شركة Redington التوزيع السلس والشامل لجميع فئات منتجات تكنولوجيا المعلومات / ITeS ، و Telecom ، و Lifestyle ، والطاقة الشمسية في الهند وسنغافورة وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. من خلال تركيزها على التكنولوجيا والابتكارات والشراكات، تعد شركة Redington واحدة من أكثر الموزعين الموثوق بهم للمنتجات والخدمات والحلول في جميع أنحاء العالم.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://redingtongroup.com/india/ .