‫تعلن شركة Lucid الشرق الأوسط عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) في المملكة العربية السعودية

50 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى التدريب ومساعدة دعم الرواتب

تم تدريب أكثر من 1000 موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة العربية السعودية

تدريب للتركيز على التصنيع والمبيعات والتسويق والهندسة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — أعلنت مجموعة Lucid ، التي وضعت معايير جديدة للسيارة الكهربائية الأطول مدى والأسرع شحنًا في السوق، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( HRDF ) في المملكة العربية السعودية. ستعمل مذكرة التفاهم على تسهيل الاتفاقيات بين Lucid وصندوق تنمية الموارد البشرية للحصول على المواهب السعودية وتزويدهم بفرص تنمية المهارات المناسبة من خلال برامج التدريب والتدريب أثناء العمل.

قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة Lucid الشرق الأوسط: “ستساعد الاتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية في تحقيق استراتيجية الموظفين في المملكة العربية السعودية”. “من خلال التدريب والمهارات المناسبة، يمكننا إثراء المواهب المحلية، وإعدادهم لملء الآلاف من فرص العمل المستقبلية في هذا المشروع. نحن حريصون على تحقيق توطين عالي ومستدام لرأس المال البشري بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 “

سيساهم صندوق تنمية الموارد البشرية، وهو جزء من صندوق التنمية الوطنية، بنسبة 75٪ من تكاليف التدريب ودعم الرواتب لأكثر من 1000 موظف، مما يؤدي إلى مساهمة تقدر بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي (187.5 مليون ريال سعودي) على مدى 5 سنوات.

قال شيري هاوس، المدير المالي لشركة Lucid : “سيسمح هذا التعاون والاستثمار من صندوق تنمية الموارد البشرية لشركة Lucid بتوفير فرص تدريب أساسية وذات مغزى للمواطنين السعوديين، الذين ربما لم يعمل الكثير منهم في مجال المركبات الكهربائية من قبل، وسيكون مفيدًا في التأكد من وجود محترفين مدربين جيدًا في المملكة العربية السعودية.”

كجزء من رؤية 2030، حددت المملكة العربية السعودية هدفًا لخفض البطالة، وصندوق تنمية الموارد البشرية هو كيان حكومي رائد مكلف بتمكين القطاع الخاص من تحقيق هذا الهدف. قال تركي بن عبد الله الجويني، مدير عام لصندوق تنمية الموارد البشرية: “منذ إطلاق أجندة التحول الوطني في عام 2016، تحرز المملكة العربية السعودية تقدماً إيجابياً نحو تحقيق هدفنا الخاص بالبطالة. ستساعدنا الشراكات مثل تلك التي أطلقناها اليوم مع Lucid في الاقتراب أكثر من الهدف الوطني لتحقيق الاقتصاد المستدام وستفتح فرص عمل جديدة عالية الجودة لمواهبنا الوطنية “.

يأتي الإعلان عن مذكرة تفاهم صندوق تنمية الموارد البشرية على خلفية افتتاح Lucid لأول استوديو لها في المملكة العربية السعودية، الذي يقع في العاصمة الرياض، في حدث رفيع المستوى استضافه بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Lucid Motors ، وحضره سعادة السيد بندر الخريف والعديد من المديرين التنفيذيين الآخرين في Lucid . في وقت سابق من العام، أعلنت شركة Lucid عن خطط لإنشاء مصنع كامل الإنتاج في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (“ KAEC “) في المملكة العربية السعودية والتي من المتوقع أن تنتج في ذروتها ما يصل إلى 155000 سيارة سنويًا. في أبريل 2022، أعلنت شركة لوكيد عن اتفاقية مع حكومة المملكة العربية السعودية، وبموجبها ستشتري الحكومة ما يصل إلى 100000 مركبة على مدى عشر سنوات، مع التزام أولي بشراء 50000 مركبة وخيار شراء ما يصل إلى 50000 مركبة إضافية خلال نفس الفترة.

نبذة عن Lucid Group

تتمثل مهمة Lucid في إلهام تبني الطاقة المستدامة من خلال إنشاء تقنيات متقدمة والسيارات الكهربائية الفاخرة الأكثر جاذبية والتي تتمحور حول التجربة البشرية. أول سيارة في الشركة، شركة Lucid Air ، هي سيارة سيدان فاخرة من أحدث طراز مع تصميم مستوحى من كاليفورنيا تتميز بمساحة داخلية كاملة فاخرة في مساحة خارجية متوسطة الحجم. تتميز سيارة Lucid Air Grand Touring بقوة 819 حصانًا ومدى يقدر بنحو 830 كيلومترًا. يتم حاليًا تسليم العملاء لشركة Lucid Air ، التي يتم إنتاجها في مصنع Lucid في كازا غراندي، أريزونا، إلى العملاء الأمريكيين.

للتواصل الإعلامي

: الدولي: media@lucidmotors.com

الإقليمي:

إبراهيم عنبتاوي، مجموعة Brunswick : LucidKSA@brunswickgroup.com

العلامات التجارية

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وتتضمن هذه الرسالة

“بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في أحكام “الملاذ الآمن” الواردة في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل “تقدير” أو “خطة” أو “مشروع” أو “توقع” أو “ينوي” أو “سوف” أو “يتوقع” أو “يتوقع” أو “يعتقد” أو “يسعى” أو “يستهدف” أو “يستمر” أو “يمكن” أو “قد” أو “قد” أو “ممكن” أو “محتمل” أو “يتنبأ” أو غيرها من التعبيرات المماثلة التي تتنبأ أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي ليست بيانات عن مسائل تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالخطط والتوقعات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع تقرير التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التأثير والتأثيرات المستقبلية المحتملة لمذكرة التفاهم، واستراتيجية الموظفين لشركة Lucid في المملكة العربية السعودية، وخطط Lucid المتعلقة استوديوها في الرياض، وخطط واستراتيجيات وتوقعات Lucid فيما يتعلق بقدراتها التصنيعية المستقبلية ومنشآتها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الطاقة الإنتاجية المستقبلية، وتوقعات Lucid فيما يتعلق بالتزام حكومة المملكة العربية السعودية بشراء المركبات، ووعد تكنولوجيا Lucid . تستند هذه العبارات إلى افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها في هذا البلاغ أم لا، وعلى التوقعات الحالية لإدارة شركة Lucid . لا يُقصد بهذه البيانات التطلعية أن تكون بمثابة، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر كضمان أو ضمان أو بيان نهائي للحقائق أو الاحتمالات. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وقد تختلف عن هذه البيانات التطلعية. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة Lucid . تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وأوجه عدم اليقين، بما في ذلك تلك العوامل التي تمت مناقشتها تحت عنوان “عوامل الخطر” في الجزء الثاني، البند 1A من التقرير الفصلي لشركة Lucid بشأن النموذج ‎10-Q للربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها شركة Lucid أو ستقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضات Lucid غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Lucid حاليًا أو تعتقد Lucid حاليًا أنها غير جوهرية ويمكن أن تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات Lucid أو خططها أو توقعاتها للأحداث ووجهات النظر المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع Lucid أن تتسبب الأحداث والتطورات اللاحقة في تغيير تقييمات Lucid . ومع ذلك، في حين أن Lucid قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن Lucid تخلي مسؤوليتها على وجه التحديد عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات Lucid اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البلاغ. وبناءً على ذلك، ينبغي عدم الاعتماد بلا مبرر على البيانات التطلعية.

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