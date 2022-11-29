‫تعلن شركة J&T Express عن تعيين ليونيل ميسي كسفير للعلامة التجارية العالمية

شنغهاي, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — أعلن مزود الخدمات اللوجستية العالمي J&T Express اليوم عن نجم كرة القدم والرمز الرياضي العالمي ليونيل ميسي كأول سفير للعلامة التجارية العالمية. معروف بمتابعته المستمرة للتميز والمرونة، ويتفهم الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات الالتزام المستمر بالتحسين الذي هو في قلب J&T Express.

وكما هو الحال مع J&T Express التي تلتزم باستمرار بفائدة المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، فإن ميسي يؤمن إيمانًا راسخًا برد الجميل للمجتمع كما يتضح من مساهمة المستقبل باعتباره أفضل هداف. وينسب ميسي أداءه، سواء في الميدان أو خارجه، إلى حد كبير إلى الجهد التعاوني لفريقه. يتماشى هذا مع جهود شركة J&T Express لتقديم أفضل الحلول القائمة على التكنولوجيا للعملاء في جميع أسواقها العالمية من خلال التعاون مع شركاء الشبكة المحليين.

كجزء من شراكته مع J&T Express ، سيعزز ميسي وعيًا أكبر بـ J&T Express ، ليس فقط كمزود لوجستي بارز، ولكن أيضًا كمتخصص في التجارة الإلكترونية جامع عبر كل نقطة اتصال في سلسلة التوريد، بالإضافة إلى كونه بطلًا وممارسًا حقيقيًا لروح “أفضل معًا “.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قالت راشيل ليو، مديرة العلامات التجارية العالمية في شركة J&T Express ، “يشرفنا ويسعدنا أن نتعاون مع ليونيل ميسي بصفته سفيرنا العالمي. إنه رياضي من الأجيال التي تتماشى أخلاقيات عملها وتواضعها وتفانيها مع القيم التي نغرسها في J&T Express . من خلال حنكته وإنجازاته، ميسي هو مصدر إلهام للكثيرين. وهذا يتوافق بعمق مع قيمنا المتمثلة في بناء أعمال تجارية تتسم بالرعاية والمسؤولية والاستدامة “.

“حققت شركة J&T Express إنجازات ملحوظة منذ إطلاقها. نحن نتشارك العديد من أوجه التشابه في شغفنا وتصميمنا على عدم التوقف عن التحسن. وكما توحد رياضة كرة القدم الملايين في جميع أنحاء العالم، تسعى J&T Express إلى تطوير حلول لوجستية لربط عملائها بالعالم. قال ميسي: “أتطلع إلى أن أكون جزءًا من هذه الرحلة “.

ستقوم J&T Express وميسي معًا برفع شعبية العلامة التجارية وتعزيز وعي أكبر بعروض J&T في سعيها للمساهمة في تحويل سلسلة قيمة الخدمة اللوجستية.

تطلق إضافة ميسي إلى J&T Express سلسلة من وسائل التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية تحت شعار # JTBetterTogether ، من بين أمور أخرى، أن مزود الخدمة اللوجستية يخطط بالتزامن مع موسم الأعياد والعام الجديد المقبل.

نبذة عن شركة جي آند تي إكسبرس

شركة جي آند تي إكسبرس هي مزود عالمي للخدمات اللوجستية، وتحتفظ بشركات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهو السوق الأكبر والأسرع نموًا في العالم. تأسست شبكة جي آند تي إكسبرس سنة 2015، وتمتد أعمالها إلى 13 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر. وإذ تلتزم بمهمتها “الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة”، تلتزم جي آند تي إكسبرس بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية أساسية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.

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