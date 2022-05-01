‫تعلن شركة Innodisk التركيز بأعمالها الجديدة على سوق حوسبة الذكاء الاصطناعي الحدي

تايبيه، 4 مايو 2022 / PRNewswire / – تطلعت شركة Innodisk ، في السنوات الأخيرة، إلى تطوير الذكاء الاصطناعي الصناعي لإنترنت الأشياء ( Industrial Artificial Intelligence Internet of Things – AIoT) ، حيث ساعدت آلاف العملاء في تنفيذ تطبيقات ذكية متنوعة.ويسر شركة Innodisk ، الشركة العالمية الرائدة في مجال التخزين الصناعي والأجهزة الطرفية المدمجة، أن تعلن اليوم عن أحدث إستراتيجيات أعمالها. وستبذل شركة Innodisk ، بجانب الشركات التابعة لها، قصارى جهدها من أجل الترويج لتقنيات حوسبة الذكاء الاصطناعي الحدي في العالم.

ويملأ الحماس شركة Innodisk وذلك بسبب الدور المهم الذي ستلعبه تقنية الذكاء الاصطناعي في التنمية الصناعية المستقبلية، والتعجيل بنشر وتنفيذ المدن الذكية العالمية، والمركبات الذكية، والفحص الطبي الذكي، والبيع بالتجزئة الذكي، والمصانع الذكية، والطاقة والبنية التحتية الذكية، وذلك من بين مجالات التطبيق الأخرى.

وصرح، راندي شين، رئيس شركة Innodisk ، قائلًا: “يمكن للصناعة، فقط من خلال التعجيل بعملية إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإطلاق إمكانات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أن تقلل بشكل فعال من تكلفة المعالجة السحابية وضغط نقل البيانات الذي يُجرى في عملية الذكاء، وهذا هو السبب الأساسي لتركيز Innodisk على الذكاء الاصطناعي الحدي”.

وطورت شركة Innodisk ، مستفيدة من النمو الهائل للذكاء الاصطناعي، سلسلة من المنتجات الجديدة من خلال الجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية: تكامل البرامج والأجهزة، والإدارة عن بعد، وأمن البيانات، على أمل مساعدة العملاء العالميين على تحقيق أهداف تحسين الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. وتوفر شركة Innodisk ، فيما يتعلق بالبرامج، مجموعة كاملة من الحلول من خلال حزمة أدوات تطوير البرمجيات AI Suit المطورة ذاتيًا من أجل تعزيز نشر وإدارة الذكاء الاصطناعي.

وتوفر أحدث وحدة K26 SOM ، من ناحية الأجهزة، حلاً موحدًا متكاملًا للتوصيل والتشغيل لمصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة مع حواجز تقنية عالية.وتزيل InnoAgent وحدة توسيع الإدارة خارج النطاق مخاطر تعطل المعدات لفترة طويلة.وتدمج محركات أقراص الحالة الثابتة من InnoAGE و InnoOSR تخزين البيانات ووظائف الإدارة الذكية عن بُعد من أجل تحسين أداء إدارة الجهاز. وأطلقت شركة Innodisk أيضًا أول M.2 10GbE LAN module في العالم و DDR4 Ultra Temperature module التي تدعم التغيير الشديد في درجات الحرارة في جميع بيئات الحواف.

ستؤدي إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الجديدة من Innodisk والتركيز الكامل على حوسبة الذكاء الاصطناعي الحدية إلى قيادة الصناعة وعمليات الشركة إلى آفاق جديدة مع تطوير حد الطموح إلى ما نعتقد جميعًا أنه ممكن. وسنبني، معًا، عالم ذكي.

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