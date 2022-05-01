‫‫تعلن شركة Focus Brands International عن قدرات تدريب افتراضية لا مثيل لها

يوفر مركز التميز لتجربة العملاء الجديد استعراضا تشغيليا مستمرا وتدريبا ودعما تحليليا لأصحاب الامتياز في جميع أنحاء العالم

أتلانتا، 4 ماي/أيار 2022 / PRNewswire / — تعاون القسم الدولي لشركة Focus Brands ، الشركة الرائدة والمطورة لعلامات تجارية عالمية متعددة القنوات لخدمات الطعام، مع Auxis ، وهي شركة مرموقة للاستشارة والتعهيد الخارجي، لافتتاح أول مركز دولي لدعم عمليات منح الامتيازت. يتماشى مركز التميز الجديد لتجربة العملاء ( CECE ) التابع للشركة، والذي يقع في هيريديا بكوستاريكا، مع مهمته المتمثلة في خدمة الأفراد والإمكانات. يوفر CECE وسيلة ميسورة التكلفة وفعالة لتقديم دعم عمليات على مستوى عالمي لتعزيز تجربة العملاء وتحسين أداء مطاعم أصحاب الامتياز.

“مهمتنا هي مساعدة أصحاب الامتياز على تضخيم نجاحهم. يتيح لنا CECE أن تكون لدينا عيون وآذان في عملياته، مما يعزز بشكل كبير قدرتنا على تحقيق هذا الهدف”، يقول بيتو غواخاردو، رئيس شركة Focus Brands International . يضيف جيم هولثوسر، الرئيس التنفيذي لشركة Focus Brands ، “لم يكن لدينا من قبل النطاق الترددي للموظفين أو الموارد اللازمة لزيارة أكثر من 1850 متجرا في 63 دولة بشكل منتظم”. “يعتبر CECE تقدما مذهلا في العمليات والتدريب المجتمعان معا في الوقت المثالي. ستشكل هذه القدرات الافتراضية الجديدة مستقبل الامتياز العالمي بلا شك”.

عندما يسلم مدرب تجربة العملاء استعراض الامتياز التشغيلي ( OER) ، فإن البرنامج الذي يدعم الزيارة الافتراضية هو حل برمجي تم تطويره بالشراكة مع RizePoint ، المزودة الرائدة لخدمات البرمجيات. يحتوي البرنامج على معايير وإرشادات للعلامة التجارية، ومواد تدريبية، وحلول أعمال مثل تحليل البيانات ولوحات معلومات الأداء في تطبيق مناسب يمكن الوصول إليه من أي نظام تشغيل محمول. يقول كاري هينسين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة RizePoint : “تعمل منصة إدارة الجودة في RizePoint على أتمتة مهام الموارد التعليمية المفتوحة، وجمع البيانات التشغيلية لكل جلسة تدريب، وتوفر المعلومات المهنية المدمجة اللازمة لإجراء التحليل وتنفيذ التوصيات بسرعة”. “إن نهج شركة Focus Brands المبتكر لإجراء استعراض الامتياز التشغيلي، سيمكن من ضمان الجودة والاتساق العالمي بطرق هادفة وقابلة للقياس في كل موقع.”

عقدت شركة Focus Brands International شراكة مع Auxis لإنشاء نموذج خدمات مشتركة دولي ولتنظيم فريق من مدربي تجربة العملاء المتكلمين بعدة لغات المدربين تدريبا مكثفا. سيقوم المدربون بزيارة كل متجر أربع إلى ست مرات سنويا لتقديم استعراض الامتياز التشغيلي OER مع مشغلي المتجر بلغتهم الأصلية خلال ساعات عملهم المعتادة. يقول راؤول فيغا، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Auxis : “لا يمكننا أن نكون أكثر حماسا للدخول في شراكة مع Focus Brands للمساعدة في تنفيذ رؤيتها المبتكرة لتقديم دعم عمليات على مستوى عالمي”. “ستمكّن CECE القدرة على جمع الحقائق والأرقام التي تساهم في النجاح التشغيلي بطريقة ميسورة التكلفة وقابلة للتحقيق وصانعة للفارق في الصناعة. لدينا الآن القدرة الفريدة على تقديم رؤى تحليلية من شأنها أن تساعد في ربط تحسينات المتجر بالأداء المالي، من موقع مركزي واحد “.

نبذة عن شركة Focus Brands:

شركة Focus Brands ® التي مقرها في أتلانتا، هي مطور رائد للعلامات التجارية العالمية للخدمات الغذائية متعددة القنوات. من خلال العلامات التجارية التابعة لِشركة Focus Brands ، إن هذه الأخيرة مانحة الامتياز والمشغلة لأكثر من 6400 مطعم ومقهى ومتجر آيس كريم ومخابز في الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو وغوام وفي أكثر من 55 دولة أجنبية بأسماء العلامات التجارية التالية: Auntie Anne’s® ، و Carvel® ، و Cinnabon® ، و Jamba® ، و Moe’s Southwest Grill® ، و McAlister’s Deli® ، و Schlotzsky’s® ، بالإضافة إلى علامة Seattle’s Best Coffee ® التجارية في قواعد عسكرية معينة وفي أسواق دولية معينة. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.focusbrands.com ،