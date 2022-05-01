‫ تعلن رابطة محترفي كرة المضرب ( ATP ) وببرستون ( Pepperstone ) عن شراكة عالمية وإطلاق التصنيفات المباشرة ( live rankings )

DOCKLANDS, Australia, مايو 17/ أيار 2022/PRNewswire/ — لندن – أعلنت رابطة محترفي كرة المضرب (ATP ) عن أن شركة ببرستون (Pepperstone )، وهي مزود تداول عالمي حائزة على جوائز ومقرها الأساسي في ملبورن، هي شريك التسمية العالمي لتصنيفات رابطة محترفي كرة المضرب وراعي التداول الرسمي لجولات رابطة محترفي كرة المضرب.

تنص الاتفاقية على انضمام ببرستون ( Pepperstone ) إلى الجولة كشريك بلاتيني مع وجود عالمي على الملاعب في 11 حدثًا عبر موسم جولة الرابطة، والتي تتوج بنهائيات نيتو في تورين معلنةً نهاية الموسم. ستستفيد ببرستون ( Pepperstone ) من ترويجًا على مدار العام عبر قنوات الرابطة الاجتماعية والرقمية وقنوات البث، مما يدعم العلامة التجارية ومنتجاتها المبتكرة.

تنطلق الشراكة اليوم بإطلاق منتج جديد – التصنيفات المباشرة ( Pepperstone ATP Live Rankings ) – ميزة ديناميكية جديدة تمكن المتابعين واللاعبين ووسائل الإعلام من تتبع الترتيب في الوقت الفعلي وتأثير نتائج المباريات يومًا بعد يوم. تنطلق الشراكة قبل الذكرى الخمسين لتأسيس التصنيف العالمي في عام 2023.

تم إطلاق التصنيف لأول مرة في أغسطس 1973، ويعمل كمقياس حقيقي للتميز وكآلية تحدد ترتيب اللاعبين واللاعبين الجدد في البطولة والتصنيفات عامةً.

بالإضافة إلى التصنيفات، أصبحت ببرستون ( Pepperstone ) أيضًا الشريك الإسمي لجولات “ Race To Turin ” و “ Race To Milan ” وترتيب كأس رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين، بالإضافة إلى كونها شريكاً مقدماً في احتفالات نهاية العام الرسمية رقم 1 في الفردي والزوجي.

قال ماسيمو كالفيللي ، الرئيس التنفيذي لـربتات محترفي كرة المضرب ( ATP ): “يسعدنا أن نضم بببرستون ( Pepperstone ) إلى عائلتنا من الشركاء العالميين والاحتفال بهذه اللحظة بإطلاق التصنيفات المباشرة ( Pepperstone ATP Live Rankings ). تماشياً مع خدمة عملاء ببرستون ( Pepperstone ) الحائزة على جوائز، تبحث الرابطة دائمًا عن طرق جديدة لتحسين تجربة الملايين من متابعينا حول العالم، ويعد إطلاق التصنيفات المباشرة ( Pepperstone ATP Live Rankings ) لحظة تاريخية ستساعد في خلق فرصًا جديدة للتفاعل مع جولة الرابطة كل يوم من أيام الموسم”.

تماس زابو، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيبرستون: “نحن متحمسون للغاية للدخول بهذه الشراكة كي نصبح أول شركة تحميل لقب شريك التداول الرسمي لرابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين. هناك نكت مشتركة بين التداول وكرات المضرب – التحضير، الوصول إلى المعلومات اللازمة، الخبرة، وسرعة البديهة في إتخاذ القرارات في الأوقات الحاسمة .

https://pepperstone.com/ar/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1819457/ATP_Sponsorship_ GLOBAL_EN.jpg

لشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1673397/pepperstone_ group_Logo.jpg

Wissam Chehade :اتصل

Marketing Manager

Middle East & Africa,

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