‫تعزيز مركبات الطاقة الجديدة، GWM HAVAL H6 PHEV التي تم إطلاقها رسميًا

بودينغ،الصين، 8 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — في 28 سبتمبر، تم إطلاق HAVAL H6 PHEV رسميًا، مما يمثل إنجازًا آخر لسلسلة صناعة الطاقة الجديدة لـ GWM .

عند إطلاق HAVAL H6 PHEV ، قال GWM CGO Li Ruifeng ، “تهدف HAVAL إلى أن تصبح العلامة التجارية الأكثر احترافية وقيمة للسيارات الرياضية متعددة الأغراض في قطاع الطاقة الجديد.”

تم عرض البطارية والطاقة والعديد من النقاط البارزة الأخرى لـ HAVAL H6 PHEV .

تستخدم سيارة HAVAL H6 PHEV بطارية طاقة “الدرع الأساسي” وتقلل من مخاطر السلامة للبطارية من خلال صندوق الفولاذ عالي القوة وتصميم العزل الحراري وإطار الأمان عالي القوة.

من حيث الطاقة، بنيت مع L.E.M.O.N . يمكن لـ DHT و HAVAL H6 PHEV التبديل بذكاء في ستة أوضاع للطاقة تغطي EV واتصال السلسلة ومحرك الطاقة المباشر والمحرك الاقتصادي المباشر والتوصيل المتوازي واسترداد الطاقة، بحيث يحافظ المحرك دائمًا على أفضل نطاق لكفاءة الطاقة.

وقالت ifeng ، وهي منصة إعلامية صينية معروفة، “إن مجموعة الطاقة الهجينة من HAVAL H6 PHEV قد حسنت إلى حد كبير النطاق واقتصاد الوقود”.

وتتوافر حاليًا المركبة من طراز HAVAL H6 PHEV في الصين وستتاح قريبًا في تايلند.

بالإضافة إلى هذه المركبة، تم إطلاق HAVAL H6 HEV و JOLION HEV ونماذج الطاقة الجديدة الأخرى على مستوى العالم وحصلت على اعتراف بالسوق. في 2 سبتمبر من هذا العام، وصلت H6 HEV و JOLION HEV التي تنتجها محطة RAYONG للطاقة الجديدة في تايلاند إلى 10000 وحدة.

لا يمكن فصل تحول الطاقة الجديد السريع لشركة HAVAL عن تخطيط GWM في سلسلة صناعة الطاقة الجديدة، مثل L.E.M.O.N . DHT وتكنولوجيا البطاريات.

قال لي روفنغ: “مكّن التكامل التكنولوجي لجميع القطاعات في السلسلة من التطوير القوي لـ HAVAL “.

منصة . L.E.M.O.N DHT ، التي طورتها GWM ، هي نظام هجين من الكهرباء والبنزين متكامل للغاية يتوافق مع كل من هياكل الطاقة HEV و PHEV .

قامت SVOLT ، التي نشأت من GWM ، بتشكيل قدرات جديدة شاملة لإنتاج الطاقة والبحث والتطوير تغطي مواد البطاريات والخلايا والوحدات، ودخلت رسميًا في مجال إعادة تدوير البطاريات في سبتمبر من هذا العام.

وعلاوة على ذلك، أنشأت شركة GWM نظامًا إيكولوجيًا متكاملًا لسلسلة الإمداد يتمثل في “تطبيقات الإنتاج والتخزين والنقل والتعبئة” في مجال تكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية.

“تتمتع صناعة الطاقة الجديدة بنظام سلسلة صناعية معقد للغاية. إذا أردنا أن نصبح لاعبًا رائدًا في هذا المجال، فيجب علينا إنشاء بيئة صحية لسلسلة صناعة الطاقة الجديدة”.

ستواصل GWM الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الطاقة الخضراء والنظيفة لبناء سلسلة عالمية لصناعة السيارات منخفضة الكربون. وسيشمل البحث والتطوير في مجال المركبات، وسلاسل التوريد، وإنتاج المركبات، واللوجستيات، والمبيعات والاستخدام، فضلًا عن التخريد وإعادة التدوير.

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