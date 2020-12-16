تعرف على آسباير، قصة نجاح تكنولوجيا المعلومات الأردنية

عمان، الأردن, 16 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — تقديم شركة آسبير (Aspire)، الشركة التي وضعت الأردن على خارطة تعهيد أعمال تكنولوجيا المعلومات.

عندما تفكر في المملكة الأردنية الهاشمية، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو بلد جميل وتاريخي، بمواقعه السياحية الشهيرة (مثل البتراء والبحر الميت)، والطعام الرائع، والثقافة النابضة بالحياة.

ومع أن كل هذا صحيح، يتم الاعتراف بالأردن بشكل متزايد كمركز إقليمي للتكنولوجيا والأنشطة الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية نظرًا لموقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب قوتها العاملة ذات التعليم العالي والمهارة والحوكمة المستقرة والصديقة للأعمال .

أدركت آسباير إمكانات الأردن منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وأصبحت الشريك الرائد في خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات متعددة الجنسيات منذ ذلك الحين.

كانت السنوات الـ 18 الماضية رحلة مثيرة لآسباير، حيث تطورنا خلالها باستمرار لمواكبة المشهد التكنولوجي سريع التغير. وقد كان هذا ممكنًا بسبب المهارات والاحترافية المطلقة لفريقنا من الطامحين الموهوبين. خدم فريقنا هذا عملاءنا بعقلية ضمان التسليم 120٪ وبتركيز واحد على تمكين العملاء من تحقيق نجاحاتهم التجارية. وبصفتنا شركة أردنية فخورة، نحن فخورون بتنوع القوى العاملة لدينا مع أكثر من 300 متخصص بارع في التكنولوجيا معظمهم من الأردن وأكثر من 40 ٪ منهم من الإناث. لقد قدمنا ما يقرب من تسعة ملايين ساعة من الخدمات للعملاء العالميين والمحليين في مجموعة واسعة من القطاعات، من الرعاية الصحية إلى الخدمات المالية، من وسائل الإعلام والترفيه إلى الوكالات الحكومية. آسباير مبنية على أساس قيمنا الأساسية المتمثلة في الثقة والموثوقية والجودة!”

كوشال شاه، المؤسس والمدير الإداري

خدمات آسباير

تقدم آسباير حاليًا مجموعة متنوعة من الخدمات، بدءًا من التحول الرقمي بما في ذلك التحولات الرشيقة والسحاب وعمليات التطوير، والهندسة ذات الجودة والاختبار، وخدمات دعم البنية التحتية إلى خدمات هندسة البرمجيات والهاتف المحمول الرائعة. تتماشى خدمات آسباير ديجيتال مع الركائز الأساسية لنجاح العميل – الاستراتيجية الصحيحة والبنية التحتية لجني العوائد الأمثل من الاستثمارات الرقميةالخبرة المحسنة و النمو من خلال تفاعل أكبر مع العملاء وإدخال الكفاءة والمرونة في نهجنا وعملياتنا لتحسين التكاليف وتحسين الجودة.

آسباير اليوم

لطالما كانت آسباير مرنة، حيث تعمل بأحدث التقنيات وتقدم نموذج تسليم مرنًا. العمل عن بعد ليس بالشيء الجديد بالنسبة لموظفي آسباير. فقد كانوا قادرين سابقًا على العمل عن بُعد إذا رغبوا في ذلك، طالما أنهم لم يضحوا بالجودة والتواصل والإنتاجية والتعاون والأمن. نتيجة لذلك، تمكنت فرق آسباير الذكية رقميًا من تقديم خدمات دون انقطاع للعملاء في الأردن وحول العالم.

وحتى في خضم الوباء، ظل عملنا ثابتًا وحتى متزايدًا بسبب التوصيات الشفهية فقط من العملاء. لقد غيّر الوباء الطريقة التي ينظر بها مدراء العمليات إلى الحفاظ على أعمالهم وتنميتها. من المسلم به على نطاق واسع أن التحول الرقمي أصبح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أولوية قصوى للشركات لضمان الحد الأدنى من الاضطراب لأعمالها. في الواقع، تستفيد الشركات من التقنيات الرقمية في الوضع الحالي لتحسين تكاليف أعمالها وتحديد مصادر الإيرادات الجديدة وتمكين تقديم خدمات محسّنة من خلال التدخلات الرقمية المناسبة.

آسباير 2.0.

مع بلوغ آسباير 20 عامًا من عمرها في العام 2022، فإنها الآن في مهمة إعادة اكتشاف نفسها كشريك استشاري تقني متكامل الخدمات – ما تسميه “رؤيا آسباير 2.0”.

إذن، ما الذي تتمنى آسباير تحقيقه في هذه المرحلة الجديدة؟ رؤيا آسباير 2.0 تعني أن:

· تعتزم آسباير الدخول استراتيجيًا إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز وجودنا في الأردن بالإضافة إلى أسواق أميركا الشمالية الأخرى

· زيادة تركيزنا على التقنيات الجديدة / الناشئة مثل: الأتمتة الذكية والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، من بين أمور أخرى

· تقديم خدمات استشارية تقنية هي الأفضل في فئتها من خلال الاستفادة من أدوات وأطر عمل وعوامل التمكين الخاصة بشركة آسباير المبنية على عقود من الخبرة في الخدمات المهنية عبر الصناعات والتقنيات

· اكتساب المواهب الاستراتيجية من الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم لقيادة مبادرات التحول وخطوط الأعمال الجديدة

· الاستمرار في تطوير الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال تصنيع المعدات الأصلية والتوصيل

كيف يمكننا المساعدة؟

إذا أردت:

· تقليل تكلفة وظائف مكتب العمليات الإدارية والدعم (المكتب الخلفي) مع تحسين كفاءة عمليات عملك من خلال قوة عاملة رقمية

· تحسين تجربة العملاء والمشاركة من خلال اعتماد الحلول الرقمية الذكية

· تعريف و / أو مراجعة الاستراتيجية الرقمية الحالية الخاصة بك

· تقييم طبيعة التطبيق الرقمي الخاص بك والمساعدة في تحديد خارطة طريق تتماشى مع اتجاهات التكنولوجيا الحالية واحتياجات العمل

· تحديد، بناء، تحريك أو إدارة تطبيقات السحابة

· تحسين مرونة المنتج والحلول، بناءً على ممارسات “أجايل” ذات المستوى العالمي

· تعزيز مرونة تطبيقاتك وقابلية صيانتها وأمانها

· تعهيد أعمال التطوير الشاملة للمنتج / الحلول متعددة القنوات الخاصة بك على التقنيات الرقمية الحديثة

· قياس جودة المنتجات والحلول الخاصة بك والمساعدة في تحسينها من منظور وظيفي وغير وظيفي

· مراجعة مخطط عمليات الأعمال لديك ومساعدة تحديد حلول الأتمتة (الروبوتات الرقمية) وإنشاؤها وتشغيلها لتحسين جودة وكفاءة خدماتك بأفضل تكلفة ممكنة

إذا أجبت بنعم على أي من هذه البيانات، فنحن شريك لك.

آسباير هنا لمساعدة العملاء في كل خطوة على الطريق، وتقليل الاحتكاك بتبني أحدث التقنيات، والعمل بسلاسة وسهولة وتحقيق أقصى استفادة من أدواتها مع تحقيق أكبر قدر من الأتمتة على طول الطريق. سنقدم المزيد بينما نبدأ رحلتنا مع آسباير 2.0 بينما نوسع فرقنا وقدراتنا من خلال شراكات وأفراد وخدمات جديدة، توقع أن تسمع منا على مدار الأشهر المقبلة. اجعل آسباير شريكك الموثوق به في البداية وفي جميع الأوقات وما بعدها. اتصل بنا اليوم

عن آسباير

آسباير هي شركة رائدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات ومقرها عمان، الأردن، ولها مكاتب في الولايات المتحدة والهند. </2707 تدعم آسباير مجموعة متنوعة من المؤسسات الرقمية القائمة على الويب والتي تركز على ستة عروض خدمات رئيسية في مختلف الصناعات: تطوير الهاتف المحمول، وتطوير البرمجيات، والخدمات المهنية، والتحول الرقمي، والسحابة وعمليات التطوير، وضمان الجودة والاختبار. تسمح معرفة وخبرة آسباير بما لديها من أدوات وأطر مثبتة للعملاء تحقيق عائد أعلى على الاستثمار ونشر موارد الموظفين بشكل فعال، مع دعم المرونة وأهداف الشركة. ظلت آسباير باستمرار بائعًا / شريكًا قويًا وثابتًا لعملائها، كما يتضح من ارتباطات العملاء الطويلة الأمد. يضمن نهج آسباير الرشيق في تقديم الخدمة أن يكون التركيز دائمًا على “القيمة المشتقة للعميل”. هل تريد الانضمام إلى الفريق؟ نقوم بالتوظيف الآن

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1373065/Aspire_HQ_ Jordan.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1373066/Aspire_Logo.jpg

اتصالات الإعلام:

كميلا لوز

مديرة التسويق الرقمي

cluz@aspire.jo