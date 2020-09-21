تعرض شنغهاي إلكتريك حلول الطاقة الذكية في معرض الصين الصناعي الدولي في اليوم العالمي للتنظيف

قدمت شركة شنغهاي إلكتريك (Shanghai Electric) معارض عن المدينة الذكية والطاقة الذكية والتصنيع الذكي والنقل الذكي في المعرض

شنغهاي، 21 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — تركت شركة شنغهاي إلكتريك انطباعًا قويًا في معرض الصين الصناعي الدولي الثاني والعشرين (“معرض شنغهاي الصناعي”)، الذي أقيم خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر في مركز شنغهاي الوطني للمؤتمرات والمعارض. وقد قدمت الشركة معارض حول المدينة الذكية، والطاقة الذكية، والتصنيع الذكي، والنقل الذكي تماشياً مع شعار المعرض المتمثل في “الذكاء والترابط – تطوير جديد في تمكين الصناعة”.

لقد تبنى معرض شنغهاي الصناعي، هذا العام، أسلوبًا جديدًا للمعرض مع “إتاحة المعرض دون اتصال بالإنترنت بصفة أساسية وعبر الإنترنت كمكمل”. وتضمنت المعارض تسعة مناطق عرض مختلفة بما في ذلك أدوات آلات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC) ومعالجة المعادن والأتمتة الصناعية والحفاظ على الطاقة والدعم الصناعي جنبًا إلى جنب مع جيل جديد من تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات.

كما صرح يوانيي، نائب رئيس مجموعة شنغهاي إلكتريك لتوليد الطاقة، “بين أيدينا مستقبلًا رقميًا وأكثر ذكاءً. ويصادف اليوم العالمي الثالث للتنظيف، ويدعو العالم إلى حلول ذكية لمعالجة قضايا البيئة. ونحن نفتخر بعرض حلول الطاقة الذكية إلى جانب الحلول الذكية الأخرى للمعرض، حيث أن شركة شنغهاي إلكتريك دائمًا ما تحرص على استكشاف حلول ذكية للعالم الذكي في المستقبل”.

الحلول الذكية من شنغهاي إلكتريك

المدينة الذكية ( Smarty City ) —عرضت شركة شنغهاي إلكتريك ( Shanghai Electric ) سلسلتها الصناعية الكاملة ومنصة البرامج ذات الصلة، بما في ذلك شحن مركبات الطاقة الجديدة، والمصاعد الذكية، والتخلص من النفايات والحلول الأخرى التي تمهد الطريق لمستقبل ذكي. عرضت الشركة في المعرض روبوت آلي لشحن مركبات الطاقة الجديدة التي تحمل الاسم الكودي C-POD . يمكن لهذا المنتج تحديد موضع منفذ شحن السيارة الكهربائية من خلال وحدة بصرية وتوجيه مسدس الشحن إلى منفذ الشحن، مما يجعل العملية بأكملها بدون تدخل بشري.

—عرضت شركة شنغهاي إلكتريك ( ) سلسلتها الصناعية الكاملة ومنصة البرامج ذات الصلة، بما في ذلك شحن مركبات الطاقة الجديدة، والمصاعد الذكية، والتخلص من النفايات والحلول الأخرى التي تمهد الطريق لمستقبل ذكي. عرضت الشركة في المعرض روبوت آلي لشحن مركبات الطاقة الجديدة التي تحمل الاسم الكودي . يمكن لهذا المنتج تحديد موضع منفذ شحن السيارة الكهربائية من خلال وحدة بصرية وتوجيه مسدس الشحن إلى منفذ الشحن، مما يجعل العملية بأكملها بدون تدخل بشري. الطاقة الذكية—طورت شركة شنغهاي إلكتريك حلاً شاملاً للطاقة يجمع بين الطاقة الحرارية الضوئية والكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والتوربينات الذكية والإدارة الذكية للطاقة وإدارة جودة الطاقة. كما نجحت الشركة في تطوير مشروع Sanxing smart microgrid في قرية شينان ( Xin’an Village) ، والذي ينقل القرية إلى مجتمع خالٍ من الكربون من خلال تطبيق نظام إدارة شامل لجودة الطاقة تم تطويره بشكل مستقل وتقنية متقدمة لتعويض الطاقة التفاعلية لضمان موثوقية مصدر الطاقة وأفضل عملية ممكنة للشبكة الصغيرة.

في قرية شينان ( ، والذي ينقل القرية إلى مجتمع خالٍ من الكربون من خلال تطبيق نظام إدارة شامل لجودة الطاقة تم تطويره بشكل مستقل وتقنية متقدمة لتعويض الطاقة التفاعلية لضمان موثوقية مصدر الطاقة وأفضل عملية ممكنة للشبكة الصغيرة. التصنيع الذكي ( Intelligent Manufacturing ) —عرضت شركة شنغهاي إلكتريك استكشافها في التحول الرقمي في المعرض، وقد استفادت من خبرتها الواسعة في الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تطبيقات الصناعة في طاقة الرياح وحماية البيئة والطاقة الحرارية والمصاعد وغيرها من الصناعات. وقد لفتت الشركة الاهتمام لابتكاراتها ودورها في “التحول الرقمي” في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2020 بشنغهاي (2020 World Artificial Intelligence Conference ). كما فازت الشركة ميدالية الذكاء الصناعي الأولى في العالم، وهي “جائزة Zhanlu” وقامت ببناء منصة SEunicloud للحلول الرقمية لمساعدة المؤسسات على تحقيق تطبيقات الإنترنت الصناعية المبتكرة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة وتحسين مستوى الرقمنة وذكاء المؤسسات.

—عرضت شركة شنغهاي إلكتريك استكشافها في التحول الرقمي في المعرض، وقد استفادت من خبرتها الواسعة في الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تطبيقات الصناعة في طاقة الرياح وحماية البيئة والطاقة الحرارية والمصاعد وغيرها من الصناعات. وقد لفتت الشركة الاهتمام لابتكاراتها ودورها في “التحول الرقمي” في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2020 بشنغهاي (2020 ). كما فازت الشركة ميدالية الذكاء الصناعي الأولى في العالم، وهي “جائزة وقامت ببناء منصة للحلول الرقمية لمساعدة المؤسسات على تحقيق تطبيقات الإنترنت الصناعية المبتكرة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة وتحسين مستوى الرقمنة وذكاء المؤسسات. النقل الذكي( Intelligent Transportation )—تقوم شركة شنغهاي إلكتريك والشركات المشغلة لمترو مدينة شنغهاي ( Shanghai ShenTong Metro ) باستكشاف تطبيقات 5G بشكل مشترك في أجهزة التحكم في قطار النقل بالسكك الحديدية، والمراقبة بالفيديو والتشغيل الذكي. كما ناقشت الشركات كيفية تنفيذ تحسين نظام المسار المغناطيسي المزروع على الطريق وتطويره والتحقق من جدوى البيئة الحقيقية، مع اكتشاف حلول جديدة للنقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية في عصر 5G ، وجعل نظام النقل بالسكك الحديدية الرقمي الذكي ( iDRT ) أساس مستقبل النقل الحديث من خلال استخدام تكنولوجيا السكك الحديدية الإلكترونية الافتراضية.

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