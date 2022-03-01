‫تعبر لويس الثالث عشر كونياك عن علاقتها الفريدة بالوقت من خلال تقديرها لأرضنا الأم برسالة بسيطة وإيجابية: الإيمان بالوقت (BELIEVE IN TIME)



باريس, 15 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — باريس- الثاني من مارس 2022- الوقت هو المادة الخام لـ لويس الثالث عشر كونياكبعد “100 عام” – الحملة الإبداعية المكونة من جزأين والمتأصلة في فيلم– تواصل لويس الثالث عشر التعبير عن علاقتها الفريدة بالوقت من خلال الإشادة بأمنا الأرض في مشروعها الأخير “الإيمان بالوقت Believe in Time” الفيلم الذي صدر اليوم.الفيلم بطولة المغتية الحائزة على جائزة جرامي وكاتبة الأغاني والفنانة التشكيلية التي لحنت أيضًا المقطوعة الموسيقية الأصلية للمشروع بالتعاون مع مصممة الأزياء الصينية جو بي، والمخرجة الفرنسية ذات الأصول السنغالية ماتي ديوب الحائزة على جائزة كان الكبرى عن فيلمها (“أتلانتيكس”).

يسر لويس الثالث عشر كونياك التعاون مع هؤلاء الفنانات الثلاث الشهيرات اللواتي جميعهن صانعات التغيير في مجالات تخصصهن. لقد عملوا معا لجلب مفهوم الإيمان بالوقت – Believe in Time إلى الحياة. لذلك، تعد الحملة نقطة التقاء: حيث يلتقي فيها الأفراد وتلتقي الرؤى الفنية والمجالات الإبداعية والثقافات.

ومع بدء الإعلان عن إطلاق المشروع ، صرحت سولانج نولز: “الزمان والمكان هما حقا أساس تعبيراتي. أؤمن إيمانا قويا بأن المكان والزمان المحيطين بعملنا لا يقل أهمية عن العمل ذاته، وأن صناعة العالم أصبحت جزءا من ممارستي لبعض الوقت الآن. تتوافق هذه الأفكار مع ما يتم التعبير عنه في إنتاج لويس الثالث عشر ، الإيمان بالوقت Believe in Time.

فمسألة الوقت هي دائما في حاوية الوعي الخاصة بي أثناء الإبداع. في معظم أعمالي الخاصة، سواء كانت موسيقى أو فيلما أو نحتا، أحاول التفكير في كيفية اكتشاف الأجيال القادمة لها. ولذلك فإن التوافق مع هذه الأفكار منحني اهتماما كبيرا بنوع المشاريع التي تنتجها لويس الثالث عشر. لقد كنت من أشد المعجبين بفيلم “أتلانتكس” للمخرجة ماتي ديوب، وحرفية جو باي المذهلة وانتهزت فرصة المحادثات للتعاون معهم. إن القدرة على جلب كل هذه الجوانب من الإبداع من خلال تأليف نوتة موسيقية أصلية كانت بمثابة قبلة الحياة لهذا المشروع “.

تزينت أمنا الأرض بقطعة جو باي الفنية وجسدت دورها سولانج وهو تجسيد مثالي لما يستطيع الوقت خلقه على مر القرون. استغرق الأمر أكثر من عامين حتى تتمكن مصممة الأزياء الصينية من تخيل ملابس أمنا الأرض وصنعها والحصول على أثمن الأقمشة والصخور والمعادن واستخدام تقنيات الأجداد الصينية للتطريز. “أهدف إلى إنشاء إرث يتم توارثه من جيل إلى آخر. مع وضع الأجيال القادمة في الاعتبار ، أصور إبداعاتي كأشياء أبدية وثمينة من شأنها أن تربط حاضرنا بالمستقبل “.- حسبما صرحت جو باي

يذكرنا الفيلم – الذي تخيلته وطورته FRED & FARID لوس أنجلوس الحاصلة على جائزة الإبداع – بمكان الإنسان في الكون والوقت اللانهائي المستغرق لحدوث أشياء عظيمة. يصطحب الفيلم الجمهور في رحلة عبر الزمن بدءًا من نشأة الكون، والوقت الذي المستغرق لتتشكل جبال الهيمالايا، والوقت الذي يقف فيه البشر ويتحكمون في استخدام النار، والوقت المستغرق لمعرفة الطيران وعمر أقدم شجرة على وجه الأرض “ميثوسيلا”. تغطي مسيرة سولانج وتيرة هذا السرد.

تحدث ماتي ديوب وسولانج نولز على نطاق واسع عن إنتاج فيلم فني يحتفي بهذه العملية – سولانج نولز شحذت جميع الهمم والطرق التي يمكن تفسيرها صوتيًا. تم بناء المسار الأصلي المميز في الوقت الفعلي: بدءًا من أداة واحدة ثم إضافة طبقة أخرى والبناء على جميع الصوتيات والأنسجة وبناء العملية انتقالًا إلى الفكرة الأكبر التي تزدهر وتتوج وتجسد الروح الأنثوية للأرض الأم.

فمن خلال هذا الإبداع الفني، تؤكد لويس الثالث عشر كونياك من جديد التزامها بالحرفية والجودة والجمال والإبداعات البشرية. وفي ظل فترة زمنية متسارعة ومتعجلة ومتضطربة يقع الجميع في شراك التوسع والتصنيع والإنتاج الضخم، يؤمن لويس الثالث عشر بقوة بالعكس، الكيف على الكم. بالوقت على الإمتاع اللحظي الفوري. تُعد الوتيرة البطيئة للترسيب، مثل أمنا الأرض، مثال قوي على هذه القيم.

يصادف مشروع الإيمان بالوقت Believe in Time من وكالة FRED & FARID لوس أنجلوس الحائزة على الجائزة الإبداعية سبع سنوات من التعاون الناجح بين لويس الثالث عشر و FRED & FARID .

لاكتشاف الإنتاج والإيمان بالوقت والحملة الفنية، يرجى زيارة الموقع – https://believeintime. louisxiii-cognac.com?idfrom=15

لمزيد من المعلومات:

للصور اضغط على الرابط هنا

لمعرفة الفيلم الفني: https://www.youtube.com/watch? v=e-mR5dWS2Dg

موقع العلامة التجارية: https://believeintime. louisxiii-cognac.com?idfrom=15

موقع FRED & FARID : http://www.fredfarid.com

عن لويس الثالث عشر كونياك

فكر في قرن مقبل. يمثل كل دورق هو إنجاز الحياة لأجيال من أصحاب مخزون الخمور. فمنذ نشأتها في عام 1874، يختار كل جيل من أصحاب مخزون الخمور من أغلى مشروبات لويس الثالث عشر من مخزوننا. وفي هذه الآونة، يضع سيد المخزون بابتيست لوازو جانبا أفضل ما لدينا من الخمور إرثًا لخلفائه للقرن المقبل. لويس الثالث عشر هو مزيج رائع من غراند شامبانيا أول عصيدة في منطقة الكونياك. كانت الدوارق الأسطورية زجاج منفوخ من الفم ضنعه بعض من أمهر الحرفيين البارعين عبر الأجيال.

يتميز لويس الثالث عشر بروائح استثنائية تستحضر المر والعسل والورود المجففة والبرقوق وزهر العسل وصندوق السيجار والجلود والتين وفاكهة العاطفة.

للتواصل مع مطبع لويس الثالث عشر كونياك:

تستكمل عن طريق الأسواق:

http://press.louis-xiii.com/ Press_kit/Contacts/

يرجى الشرب بمسؤولية

لن يتم بث حملة لويس الثالث عشر “الإيمان بالوقت Believe in Time ” في فرنسا.

للحصول على مقدمة الفيلم كاملة:

العميل: لويس الثالث عشر كونياك

ليوناردو فيراسينا، المدير التنفيذي لشركة لويس الثالث عشر

أليكس دي بواسيه، لويس الثالث عشر مدير الاتصالات

إنجريد جناناديكوم، لويس الثالث عشر رئيس قسم الاتصالات الرقمية

أندريا فوريسون، لويس الثالث عشر مدير الاتصالات العالمية

الوكالة: FRED & FARID لوس أنجلوس

الرؤساء التنفيذيون للإبداع: Fred & Farid

مدير الإبداع: نيكولاس بيرثير

المدير الفني للوكالة: ردواني غيسي، بريدجيت كالاهان

مؤلف إعلانات الوكالة: سيانا أليسي

المنتج المنفذ: أماندا فان كانيجيم

مدير الأعمال: بيتر جاكوبس

المعلومات القانونية فيرونيك حسيد، ريغان ماكرهون هوف

شركة الإنتاج: مدير القسم

المدير: ماتي ديوب

المنتجون التنفيذيون: لور سالغون وجول دي شاتيلو

شركة خدمات الإنتاج: توينتي فور سفن

المنتج المنفذ: أوريول رودريغيز

المنتج: أورليه برومو

منسق الإنتاج: ماري ميزيراي

DOP: أوليفر جوسوت

رئيس فريق الماكياج: ميجول راموس

رئيس فريق تصفيف الشعر: إيفاني فراوستو

رئيس فريق التصميم: كايلي لو

المصمم: أنًا موريلاس

مصمم الإنتاج: ماري لانا

مصمم الرقصات/مدير الحركة: مايا ألكيسز

المصور: رانيل ميدراناو

فيديو ولقطات كواليس التصوير مانيول أوباديا -ويلز

مدير ما بعد الإنتاج: كليمينس كوفيلير

مسؤول المحررون: أدريانا ليجاي، سنيفاني بيريرا

محررو الدعم: روكساني فاوري هيوت، زوي ساسير، إيلودي فوكوي، لولا بنوجوفاني

كاتب الدعم: كاتي دايلي

ملون: أرثر باوكس

صانع الفيلم: كريس باركس

بيت الصوت: كوز

منتج الصوت: جروجري كوزينير

مدير استديو الصوت: برونوت بوريت

مشرف الموسيقى: ماريان سليم

مدير المكتب: ناثالي كاتانزانو

مؤثرات بصرية وبث على الإنترنت ميكروس إم بي سي

المنتج المنفذ: فابريي داموليني

مشرف مؤثرات بصرية: جيرمي ولف

منتج مؤثرات بصرية: بنجامين كاثالا

مونتاج محرر: أدريانا ليجاي، سنيفاني بيريرا

مساعد مونتاج: أنطونيو زيمر، كلوي كارير، جولي رجواد

درجات اللون: أرثر باوكس

مساعد ألوان: لويك لافوكس

فن المفهوم: ناثان لوكاس

طلاء مطفي: فرانشيسكو بيلليارت، ليا جونزاليس

تصميم حركة: جيرمي ولف، مانون بايليت، ماكس لوريوت

تركيب الإضاءة: مروان البكري، راندي جودين، جيرومي أولياك

صانع أصول: أليكس كوركوي

لهب: سيبستيان كيرمير

تأليف موسيقي والنوتة الموسيقية: سولانج:

تصوير بيكين:

شركة الإنتاج: بيكين أي

منتج منفذ: ساشا ألدرسون

مدير الإنتاج زهيهان زهانج// هانز زهانج

المصور: شيان كيم

اتصال وسائل الإعلام: communication.louisxiii- cognac@louisxiii-cognac.com

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