‫تعاون فريد بين باسكن روبنز وجالكسي لتجربة آيس كريم جديدة هذا الصيف

باسكن روبنز وجالكسي يتحدان لتوفير آيس كريم جديد ولذيذ بنكهة شوكولاتة الحليب لفترة محدودة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 12 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — ها قد اقترب الصيف، ومن المؤكد أن الآيس كريم يعتبر الطريقة الأفضل للاحتفال بحلول هذا الفصل المميز؟ ما ألهم خبراء النكهات لدى العلامات التجارية المحبوبة باسكن روبنز وجالكسي للتعاون في مبادرة هادفة لإطلاق آيس كريم جديد ولذيذ لفترة محدودة – Milk Chocolate Twist Made with Galaxy® – المصمم خصيصاً لمنح العملاء فرصة الاستمتاع بملاذ من السعادة هرباً من حرارة موسم الصيف.



ويعتبر Milk Chocolate Twist Made with Galaxy® قطعة من السعادة، بفضل مكوناته التي تتضمن آيس كريم شوكولاتة الحليب محشوة بآيس كريم فانيليا مع قطع شوكولاتة جالكسي المبروشة بالإضافة إلى حلوى الشوكولاتة. وسيتمكن عشاق الآيس كريم من الاستمتاع بهذه النكهة ذات الإصدار المحدود طوال شهر مايو، حيث يمكنهم تناولها في أكواب وكونز ومثلجات ومشروبات وكعكات – ما يجعل الاستمتاع بها أمر غاية في السهولة أينما كان خلال اليوم.

وقال جود بيريرا، رئيس قسم التسويق في كلداري للآيس كريم التي تشرف على أكثر من 1000 متجر لبيع منتجات باسكن روبنز في المنطقة : ” تلتزم باسكن روبنز بتحسين مستويات حياة المستهلكين عبر توفير المنتجات اللذيذة التي ترتقي بسعادتهم، ما شجعنا على التعاون مع جالكسي، العلامة التجارية الفاخرة لإسعاد محبي الشوكولاتة والآيس كريم على حد سواء. ونأمل أن يساهم هذا التعاون في تمكيننا من الالتزام بتزويد ضيوفنا بفئات جديدة من سكوب الآيس كريم الممتعة واللذيذة، وبالتالي منحهم الفرصة لاستكشاف نكهاتهم المفضلة”.

واحتفالاً بالنكهة الجديدة، تنظم علامتي باسكن روبنز وجالكسي فعالية متميزة لتمكين المستهلكين من الاستمتاع بالهروب إلى ملاذهم السعيد مع Milk Chocolate Twist Made with Galaxy® في وقت لاحق من هذا الشهر. وستقوم باسكن روبنز في إطار هذه الفعالية بتحويل جزء من متاجرها في المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة لتوفير تجربة آيس كريم ممتعة ومريحة، حيث سيتم توفير النكهة الجديدة بطريقة آيس كريم صنداي ، تعلوها حلوى الفدج الساخنة وكرات الشوكولاته بالحليب وأصابعي فلوت جالكسي. وستشمل التجربة الجديدة، حضور مجموعة من خبراء الآيس كريم في الموقع، الذين سيقومون بتحضير صنداي للعملاء وتمكينهم بالتالي من الاستمتاع بها في مكان منعزل ومليء بالبهجة، مغطى بالستائر الحريرية مع مجموعة من النباتات الخضراء الفاتنة والأزهار النابضة بالحياة والأرائك المريحة ووسائد الفول والأراجيح والمؤثرات الصوتية ASMR التي تعزز أجواء السعادة عبر الغرفة .

بالإضافة إلى تجربة الآيس كريم الغامرة المحدودة، سيتمكن العملاء أيضاً من الهروب إلى ملاذ السعادة طوال أشهر مايو ويونيو ويوليو عبر أقرب متجر لبيع منتجات باسكن روبنز مع رمز QR على الكؤوس وملصقات حصرية في المتاجر للاستمتاع بتجربة استثنائية للواقع المعزز، مع فرصة الفوز بآيس كريم مجاني والمزيد من المفاجآت السارة الأخرى .

من جهتها قالت مايا تيودوري، مدير قسم تسويق منتجات الآيس كريم في جالكسي: ” تعتبر الشوكولاتة والآيس كريم من أهم العناصر التي تساهم في تعزيز مستويات السعادة. نحن متحمسون للتعاون مع باسكن روبنز وتمكين محبي منتجات جالكسي من الاستمتاع بتجربة الشوكولاتة بطريقة جديدة. ونأمل أن تساهم هذه الشراكة الجديدة والشيقة في توعية الناس لضرورة أخذ قسط من الراحة وتخصيص بعض الوقت للعناية بأنفسهم هذا الصيف”.

اتصال وسائل الإعلام:

Nesrin Hijazi

PR Director- KSA

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صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1816884/Baskin_Robbins_ made_with_Galaxy.jpg