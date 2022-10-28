‫تطور القمة الافتراضية للسياحة العلاجية في الولايات المتحدة: رؤى ووجهات نظر

بالم بيتش جاردنز، فلوريدا، 28 أكتوبر، 2022 / PRNewswire / — عقدت منظمة السياحة الكورية وموارد الرعاية الصحية العالمية وجمعية السياحة الطبية شراكة لإطلاق حدث خاص للسفر الطبي للسوق الأمريكية.

يتطلع الأمريكيون إلى ما وراء الحدود بحثًا عن حلول لاحتياجات الرعاية الصحية الخاصة بهم، مستفيدين من فرص السفر الطبي إلى الوجهات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب والجودة وبأسعار معقولة.

وقال جوناثان إدلهيت، رئيس مجلس إدارة موارد الرعاية الصحية العالمية وجمعية السياحة الطبية: “لقد ساعدنا في ربط آلاف المرضى خلال الجائحة بمقدمي الرعاية الصحية، ومع خروجنا من الجائحة، نتوقع أن ينمو الطلب على مستوى العالم وأن يسافر مستهلكو الرعاية الصحية بأعداد أكبر من ذي قبل مع استقرار الأسواق الإقليمية والعالمية”.

سيجمع هذا حدث المعاملات التجارية بين الشركات الحصري والخاص بين شركات التأمين الأمريكية وأصحاب العمل ووكلاء التأمين والاستشاريين ووكلاء السفر وغيرهم ممن يشاركون بالفعل بنشاط في السياحة الطبية أو يتطلعون إلى القيام بذلك.

لقد عملنا مع الحكومة الكورية منذ أن عقدنا شراكة مع كوريا لإطلاق مبادرتها للسياحة العلاجية منذ ما يقرب من 15 عامًا. وتعد كوريا نموذجًا للعالم، حيث يعمل القطاع الخاص والقطاع العام من أجل رؤية مشتركة وتحقيقها. كوريا على حدود الطب والتكنولوجيا تجذب مئات الآلاف من المرضى سنويًا. مع توفير التكاليف بنسبة تصل إلى 80% للسياح الطبيين في الولايات المتحدة، والرعاية الطبية عالية المستوى، مع حزم السياحة التي تجمع بين رعاية المرضى وعروض الاسترخاء والعافية، أصبحت كوريا الوجهة المفضلة لمجموعة الكبيرة من المرضى الدوليين، وخاصة في الولايات المتحدة.

ستعقد القمة الافتراضية الثاقبة لمدة 3 ساعات في 7 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وستضم رؤى من أصحاب العمل الممولين ذاتيًا وشركات التأمين وميسري السفر الطبي ووكلاء السفر، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين ومقدمي الرعاية الصحية من المستشفيات الكورية الرائدة حول المشهد المتغير للسفر الطبي وكيف تعيد وجهات السفر الطبية ابتكار برامج السفر الطبي الخاصة بها لتلبية احتياجات السياح الطبيين بعد الوباء في الولايات المتحدة.

في هذه القمة، سيتعلم المشاركون كيف يعيد أصحاب العمل الممولون ذاتيًا التفكير في الرعاية الطبية لموظفيهم، من خلال ربطهم بوجهات عالية الجودة خارج حدودهم للحصول على رعاية طبية معقدة يمكن أن توفر لهم 40% إلى 80% من التكلفة مقارنة بالولايات المتحدة.

كما تتعمق القمة في النظام البيئي الحالي للسفر الطبي، وتزيل الغموض عن التحديات والعقبات التي تواجه القطاع، وتقدم حلولًا وفرصًا محتملة لتوسيع هذه الصناعة. استمع إلى أصحاب المصلحة والقادة في مجال السياحة الطبية وهم يشاركون خبراتهم وأفكارهم حول الأدوات اللازمة ليس فقط لإحياء قطاع السفر الطبي ولكن أيضًا لتحسينها لتلبية متطلبات “الوضع الطبيعي الجديد”.

تعد القمة الافتراضية التي تستمر 3 ساعات بترك المشاركين مع منظور أوضح لمشهد السياحة الطبية الأمريكية، مما يساعدهم على فهم الدوافع الرئيسية للسفر الطبي الخارجي في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الفروق الدقيقة في السوق، وفرص التوسع.

إذا كنت مهتمًا بالمشاركة، فيُرجى تقديم طلب عبر هذا الرابط:

https://www. healthcarerevolution.com/kto- roundtable-application

حول منظمة السياحة الكورية

منظمة السياحة الكورية ( KTO ) هي منظمة بكوريا الجنوبية تابعة ل وزارة الثقافة والسياحة . وهي مكلفة بتعزيز قطاع السياحة في البلاد .

تأسست منظمة السياحة الكورية في عام 1962 كشركة مستثمرة من الحكومة مسؤولة عن صناعة السياحة الكورية الجنوبية وفقًا لقانون مؤسسة السياحة الدولية. تروج المنظمة لكوريا كوجهة سياحية لجذب السياح الأجانب.

يضم مكتب منظمة السياحة الكورية في نيويورك جميع الولايات الـ 37 شرق جبال روكي والعاصمة و14 دولة في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي. هدفنا الأساسي هو دعم المبيعات ومختلف الأنشطة التسويقية والترويجية التي من شأنها تعزيز تجربة مسافرينا في كوريا. واحدة من رسائلنا الرئيسية هي التأكيد على “التجربة والروح والتاريخ” التي تمثل كوريا. وهدفنا الثانوي هو تحقيق “توازن” الزوار. يسعدنا أن نقدم لك أحدث الكتيبات الترويجية ومقاطع الفيديو والمنتجات السياحية والندوات التعليمية، مما يبقيك، زائرنا، على اطلاع جيد. مما يجعل “تجربتك” تجربة لا تنسى، فإننا نقدم معلومات الوجهة الأساسية في مجالات السفر الترفيهي، والرحلات البحرية، والسياحة الطبية، واجتماعات العمل، والاتفاقيات العالمية وسوق الحوافز.

حول جمعية السياحة الطبية:

جمعية السياحة الطبية هي جمعية دولية غير ربحية تتكون من أفضل المستشفيات الدولية ومقدمي الرعاية الصحية وميسري السفر الطبي وشركات التأمين وغيرها من الشركات التابعة والأعضاء بهدف مشترك يتمثل في تعزيز أعلى مستوى من جودة الرعاية الصحية للمرضى في بيئة عالمية. تعزز الجمعية مصالح مقدمي الرعاية الصحية والأعضاء الميسرين للسفر الطبي. تتبنى جمعية السياحة الطبية ثلاثة مبادئ: الشفافية والتواصل والتعليم. تعمل جمعية السياحة الطبية مع الحكومات للمساعدة في إطلاق مبادرات استراتيجية وطويلة الأجل في مجال السياحة الطبية عبر جميع أصحاب المصلحة.