‫تطلق Swakop Uranium تقرير التنمية المستدامة الذي يسلط الضوء على الإنجازات الهامة في الممارسة متعددة الأبعاد

ويندهوك، ناميبيا، 19 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أصدرت شركة Swakop Uranium (المشار إليها أسفله بِـ”الشركة”)، وهي شركة تابعة لمجموعة الصين العامة للطاقة النووية ( CGN) ، مؤخرًا تقرير الاستدامة لعام 2021 في العاصمة الناميبية ويندهوك. وقدم التقرير تفاصيل عن أداء الشركة وممارساتها في ناميبيا، مع إبراز الإحصاءات الرسمية وتعهدات المسؤولية الاجتماعية.

أشادت السيدة كورنيليا شيلونجا، نائبة وزير المناجم والطاقة في ناميبيا، بنشر تقرير Swakop Uranium للاستدامة لعام 2021 وأثنت على الشركة لإظهار التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية للشركات. يعد منجم هوساب Husab مساهمًا مهمًا في اقتصاد البلاد وهو أكبر صاحب عمل في صناعة التعدين الناميبية مع أكثر من 1700 موظف دائم و 1000 مقاول.

قالت السيدة إنجي زعمواني قموي، عضو مجلس إدارة Swakop Uranium ورئيسة لجنة Swakop Uranium للتنمية المستدامة، “إن تقرير 2021 يسلط الضوء على الآثار الإيجابية للتنمية المستدامة للشركة في ناميبيا، لا سيما في منطقة إرونجو. من خلال هذا التقرير، يمكننا أن نرى أن الشركة ملتزمة بالدعم الكامل لمتطلبات التنمية الوطنية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. إن تطوير الأعمال المستمر هو جزء لا يتجزأ من إستراتيجية أعمال Swakop Uranium ، مع أهداف لبناء شركة عالمية المستوى تفخر بها ناميبيا “.

وشكر السيد ليو مينجزه، المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية في ناميبيا، جميع أصحاب المصلحة على دعمهم ومساعدتهم على المدى الطويل بشأن Swakop Uranium . من خلال مجموعة الصين العامة للطاقة النووية ( CGN) ، قامت الصين بأكبر استثمار لها في إفريقيا في شكل منجم Swakop Uranium Husab ، باستثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار أمريكي والتي ساهمت بـ 3.2 مليار دولار ناميبي في الاقتصاد المحلي في عام 2021. يعد توطين القوى العاملة هدفًا مهمًا أيضًا للشركة، حيث تسعى جاهدة لتوظيف قوة عاملة تشكل 96٪ من المواهب المحلية من خلال برامج تدريبية متنوعة تم وضعها لضمان قوة عاملة مختصة ومتفانية. تعمل مجموعة الصين العامة للطاقة النووية ( CGN ) أيضًا على توفير مصادر الطاقة المتجددة بنشاط، وقد قامت مؤخرًا ببناء محطة طاقة شمسية بقدرة 12 ميغاواط في المنجم.

شكر السيد تشيو بن، الرئيس التنفيذي لشركة Swakop Uranium ، في مقدمته في التقرير، المساهمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين والموظفين على بناء علاقات إيجابية وبناءة مكنت Swakop Uranium من النجاح وخلق إرث طويل الأمد وإيجابي في ناميبيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Swakop Uranium أو تنزيل التقرير من https://we.tl/t-278qvPaO0d .

مصدر الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1901431/1.jpg

رابط PDF – https://mma.prnewswire.com/ media/1901432/2.pdf