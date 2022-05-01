‫ تطلق InEight حل التحكم في المشروع لإدارة نماذج تسليم المشروع التدرجية؛ يظهر التجريب انخفاضًا بنسبة 10% في تكاليف التصميم

سكوتسديل، أريزونا، 17 مايو 2022 / PRNewswire / – InEight Inc., أعلنت الشركة الرائدة عالميًا في برامج إدارة المشاريع والبرامج الرأسمالية، عن إطلاق InEight Design ، الذي يقدم عملية ضوابط متكاملة للمشاريع لإدارة نطاقات التصميم بنجاح، وتوفير إمكانية التتبع في كميات التصميم، لنماذج تسليم المشاريع التدريجية. توفر مزامنة بيانات التصميم والبناء الرابط المفقود حتى الآن في تعاون أصحاب المصلحة والرؤية المشتركة المتوخاة لتنفيذ المشروع المتكامل.

يتم إطلاق هذه التكنولوجيا بعد تجربة ناجحة حيث تم نشرها على أكثر من 14 مليار دولار من التصميم والبناء وغيرها من أعمال نموذج الشراكة، مما يقلل من مخاطر نمو كمية التصميم بنسبة تصل إلى 20% وخفض التكاليف الهندسية بنسبة 10%.

من خلال تحسين الرؤية في تقدم التصميم ومواءمة أعمال البناء مع أحدث كميات التصميم ؛ يمكن للعملاء الآن التخلص من المفاجآت التي تؤثر على الميزانيات والجداول الزمنية.

قال براد بارث، رئيس الإنتاج في InEight: “يستمر الطلب العالمي على التشييد في الارتفاع، وأصبحت نماذج التعاقد على التسليم التدريجي هي القاعدة بالنسبة للمشاريع الكبيرة المعقدة. تعد إدارة نطاق التصميم والتحكم فيه في هذه المشاريع أمرًا بالغ الأهمية للنجاح العام، ومع ذلك فقد تُركت شركات التصميم حتى الآن لاستخدام جداول البيانات المنفصلة للمساعدة في إدارة عملها. يملأ حل إدارة التصميم القوي هذا الفراغ، ويوفر حلًا لضوابط المشروع لأعمال التصميم التي توفر الرؤية والتعاون والمساءلة عبر أصحاب المصلحة المتعددين المشاركين في هذه المشاريع”.

يساعد البرنامج فرق الهندسة والتصميم على التحكم في نطاقاتها، وإدارة مواردها، والتنبؤ بتواريخ الإنجاز، وتتبع التقدم المحرز، وإدارة القيم المكتسبة مع تقدم أعمال التصميم خلال مراحل 30-60-90- IFC . والنتيجة هي تحسين التنسيق والمساءلة والرؤية عبر فرق التصميم والبناء، مما يلغي المفاجآت المتعلقة بالتنفيذ المتكامل للمشروع.

لمزيد من المعلومات عن InEight Design , قم بزيارة: InEight Design

نبذة عن InEight

توفر InEight برامج إدارة المشاريع المختبرة ميدانيًا للمالكين والمقاولين والمهندسين والمهندسين المعماريين الذين يقومون ببناء العالم من حولنا. تعتمد أكثر من 575000 مستخدم وأكثر من 850 عميلًا في جميع أنحاء العالم على InEight للحصول على رؤى في الوقت الفعلي تساعد على إدارة المخاطر والحفاظ على المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية طوال دورة الحياة بأكملها.

من التخطيط المسبق إلى التصميم، ومن التقدير إلى الجدولة، ومن التنفيذ الميداني إلى معدل الدوران، قامت InEight بتزويد أكثر من تريليون دولار في مشاريع على مستوى العالم عبر البنية التحتية والقطاع العام والطاقة والطاقة والنفط والغاز والمواد الكيميائية والتعدين والتجارة. لمزيد من المعلومات، تابع InEight على LinkedIn أو تفضل بزيارة موقع InEight.com.