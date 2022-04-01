‫تطلق IDEG مجموعتها الجديدة “TIMES” من استراتيجيات الأصول الرقمية المواضيعية مع طرح محفظة ETHEREUM المحسّنة مع COINBASE PRIME كشريك استراتيجي

· تفتتح IDEG مركبة شركة المحفظة المنفصلة في جزر العذراء البريطانية

· تعلن عن فترة صلاحية منتج جديد للصناديق المواضيعية، المسمى T-I-M-E-S ، مع الظهور العام لـ IDEG Ethereum Trust للمستثمرين المؤهلين

· تعيين Coinbase Prime شريكا استراتيجيا

رود تاون، الجزر العذراء البريطانية، 13 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة IDEG Asset Management Limited (IDEG) ، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول الرقمية، اليوم أنها طرحت لأول مرة فترة صلاحية منتج T-I-M-E-S الخاص بها لصناديق الأصول الرقمية المواضيعية بدعم استراتيجي من Coinbase Prime .

أضافت IDEG محفظة Ethereum المحسَّنة إلى عرض منتجاتها T-I-M-E-S ، بعد الإطلاق الناجح لصندوق Asia Bitcoin Trust و Atlas Mining Trust سنة 2019. تعد محفظة Ethereum المحسَّنة أداة استثمار مدارة بنشاط لتتبع أداء Ethereum ، مقترنة بنقطة نجاح استراتيجية المراجحة والعقود الآجلة لتعزيز عوائد المستثمرين مع تقليل تعرض الدلتا المتقلب في كثير من الأحيان للأصول. تهدف الإستراتيجية إلى التفوق على Ethereum .

توفر مجموعة منتجات T-I-M-E-S للمستثمرين المؤهلين إدارة احترافية وخاضعة للحراسة من طرف ثالث، والتعرض للأصول الرقمية، والتي تتم إدارتها من خلال عمليات الامتثال الصارمة والمخاطر والضوابط الداخلية الخاصة بـ IDEG ، مقدمة مزيجا من الاستراتيجيات الموضوعية مع ملفات تعريف مخاطر متنوعة تمتد عبر الثقة والاهتمام والتعدين والعائد والأرباح والحلول المنظمة. تخطط IDEG لإطلاق صناديق مواضيعية إضافية تحت مظلة T-I-M-E-S سنة 2022، مع الإدارة الفعالة لعوائد العملات المتعددة، والتمويل اللامركزي ( DeFi) ، واستراتيجيات GameFi/Metaverse (P2E) اللعب من أجل الربح التي يتم تجريبها داخليا.

“يجد المستثمرون المؤسسيون صعوبة في إدراج استراتيجيات التمويل اللامركزي “على السلسلة” مع تخصيص الأصول على الرغم من العوائد الإيجابية المحتملة التي تتجاوز استراتيجيات شراء وتملك. تقدم مجموعة منتجات الصناديق المدارة الخاصة بـ IDEG حلولا بديلة ممتازة لاكتساب التعرض المتنوع للعملات المشفرة”، قالت إيما هو Emma Hu ، شريكة المنتج لِـ IDEG . “تعد محفظة Ethereum المحسَّنة هي أول منتجاتنا من هذا النوع، حيث توفر للمستثمرين المؤهلين فرصة للاستفادة من Ethereum ، منصة العقود الذكية الأكثر شهرة، مع تعزيز العوائد المعدلة حسب درجة المخاطر مقارنة بعقد Ethereum .”

وأضاف سوين سون بون Suen Son Poon ، كبير موظفي الامتثال ومدير العمليات، “حماية المستثمر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. مع التطوير الطموح للمنتجات في المستقبل، يوفر لنا مسار SPC مرونة تشغيلية كبيرة ويظهر التزامنا بحماية المستثمرين. لقد استمتعنا بعلاقة إيجابية مع Coinbase كأوائل المستثمرين من خلال ذراع المشروع الخاص بمجموعتنا، Fundamental Labs ، وكعميل مؤسسي لـ Coinbase ، مع بدء الصناديق الاستئمانية الأولى لدينا في وقت مبكر من سنة 2019. أدت الحاجة مع توسعنا، إلى شريك حسن السمعة يركز على الامتثال لتلبية احتياجاتنا التجارية الفريدة وحماية أصولنا، ومن خلال حماية استثمارات عملائنا، إلى العودة إلى Coinbase بصفته الوسيط الرئيسي المفضل لدينا والوصي “.

“يسعدنا توسيع علاقتنا مع IDEG ودعم تطويرها لمنتجات استثمارية مبتكرة في التشفير. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات في فئتها للمساعدة في تحقيق النجاح المشترك، وجذب المزيد من المستثمرين المحترفين والمؤسسات ورؤية المزيد من النمو في السوق” قال كايفون بيريستاني Kayvon Pirestani ، رئيس مبيعات Coinbase المؤسسية، APAC .

وأضافت هو Hu : “حان الوقت للمستثمرين المؤسسيين لإدراج الأصول الرقمية في استراتيجيات تخصيص الأصول الخاصة بهم. يحتاج كبار المستثمرين التقليديين إلى فهم أن هناك مديرين موثوقين ومحترفين يمكنهم التخلص من الكثير من التعقيد والقلق الناجم عن التداول الذاتي من خلال الأسواق المتقلبة. “

قدمت شركة PwC للشؤون القانونية والاستشارية المشورة بشأن هيكلة SPC بجزر العذراء البريطانية الخاصة بـ IDEG ، في حين أن Ascent هي مديرة صندوق محفظة Ethereum المحسَّنة.

المزيد عن IDEG و T-I-M-E-S

IDEG هي مجموعة شركات لإدارة الأصول الرقمية فقط.

تعتبر شركة IDEG لإدارة الأصول، مديرة الصناديق الخارجية لمجموعة IDEG ، كما هي مديرة معتمدة ومرخصة من طرف لجنة الخدمات المالية بجزر العذراء البريطانية. تعمل شركة IDEG Asset Management Limited كمديرة استثمار للعديد من المنتجات في فترة صلاحية منتج T-I-M-E-S .

IDEG رائدة في وضع فترة صلاحية لمنتج T-I-M-E-S المواضيعي متعدد الإستراتيجيات، مما يسمح للمستثمرين المعتمدين والمؤسسات بالوصول إلى فرص سوق الأصول الرقمية مع التعرض للمخاطر المتفاوتة. يتضمن T-I-M-E-S منتجات Trust المدارة بنشاط؛ المنتجات المدرة للفائدة؛ منتجات التعدين المدعومة؛ منتجات الأرباح مع التعرض لاستراتيجيات التمويل اللامركزي؛ والحلول المهيكلة المصممة خصيصا لاحتياجات المستثمر.

أطلقت شركة IDEG أول Bitcoin Trust و Atlas Mining في آسيا، سنة 2019. على عكس الصناديق والصناديق الاستئمانية المدارة بشكل سلبي، فإن Asia Bitcoin Trust I عبارة عن صناديق استئمانية محسّنة من بيتكوين Bitcoin ، والتي تسعى إلى تحسين العوائد من خلال استخدام الإدارة النشطة غير تطبيق مجموعة من استراتيجيات التحوط والمراجحة لتعزيز العائدات للمستثمرين مع التحكم بشكل فعال في مخاطر التراجع. الصناديق مفتوحة للمستثمرين المؤهلين فقط.

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