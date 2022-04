‫تطلق Exclusive Capital مبادرة “كن رئيسك الخاص Become Your Own Boss”

تشتهر Exclusive Capital بتقديم خدمات وحلول التكنولوجيا المالية، وتهدف إلى أن تصبح حاضنة للشركات الناشئة وتساعد رواد الأعمال على إنشاء وإطلاق وإدارة أعمالهم الخاصة من خلال تزويدهم بالتمويل ومساحة العمل وفرق الخبراء والتوجيه والتدريب.

صرح لامبروس لامبرو، المؤسس المشارك والمدير العام لِـ Exclusive Capital : “الموظفون غير السعداء هم أكبر مصدر لأصحاب الأعمال في المستقبل. يدعو برنامج “كن رئيسك الخاص Become Your Own Boss” أي شخص يحلم بامتلاك أعماله الخاصة للتوقف عن بناء حلم شخص آخر والبدء في بناء حلمه الخاص. نحن نساعدهم على القيام بذلك. نقوم بتمويلهم وندعمهم لبدء أعمالهم التجارية الخاصة والاستمتاع برفاهية كونهم رئيسهم الخاص. “

بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الاستقلال، فإن هذا العرض الحصري هو “الوظيفة” المثالية – الاستقلالية والتمكين، والأهم من ذلك، التمويل الكامل.

قال فيكتور مانداراس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Exclusive Capital: ” نحن أول شركة في صناعتنا تطلق برنامج أصحاب الأعمال المصمم لمساعدة الأفراد الذين يبحثون عن خطة هروب من التوظيف. تهدف مبادرة “كن رئيسك الخاص Become Your Own Boss” إلى دعم أي شخص يريد أن يكون له أعماله التجارية الخاصة ولكنه يفتقر إلى الوسائل اللازمة للبدء. ”

مع “كن رئيسك الخاص Become Your Own Boss”، توفر Exclusive Capital لرواد الأعمال المحتملين فرصة لاستخدام التجربة الواسعة للشركة، والخبرة، والخدمات، والتكنولوجيا، والتمويل للحصول على ملكية حياتهم المهنية، وبدء علامتهم التجارية الخاصة، وليصبحون رؤساء أنفسهم.

يمكن للأطراف المهتمة تقديم خطط أعمالهم من خلال صفحة “كن رئيسك الخاص Become Your Own Boss”، حيث يمكنهم أيضا العثور على مزيد من المعلومات حول البرنامج.

نبذة عن Exclusive Capital

تساعد Exclusive Capital العملاء على اجتياز العملية المعقدة لتأسيس الثروة والحفاظ عليها وتنميتها. بصفتها شركة استثمارية خاصة، توفر Exclusive Capital بيئة مثالية للأفراد والمؤسسات لتجربة الخدمات المالية على مستوى شخصي ومنسق بعناية.

