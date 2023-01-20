‫تطلق شركة SOFAR حلول الطاقة الكهروضوئية من 100 إلى 125 كيلو وات على الصعيد العالمي في القمة العالمي لطاقة المستقبل 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يناير 2023 / بي آر نيوزواير / – أطلقت شركة SOFAR ، المورد العالمي الرائد لحلول الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة، رسميًا العاكس الجديد على مستوى العالم – SOFAR 100-125KTL-G4 في القمة العالمية لطاقة المستقبل.

تم تحسين العاكس من أجل التصنيع والتسويق واستخدام الطاقة الشمسية على النطاق الصغير، كشفت شركة SOFAR النقاب عن أحدث عاكس من سلسلة 100- 125KTL-G4 ، والذي يتميز بدمج التيار الفائق الرائد في الصناعة وسهولة التركيب والحماية الذكية. يميز المنتج بقدرة 10*40 أمبير وعدة MPPTs بالإضافة إلى تيار عالي للغاية، متوافق تمامًا مع وحدات الطاقة العالية وتصميمات السقف المختلفة، مما يضمن انخفاض LCOE وعوائد أعلى. بوزن أقل من 75 كجم، فإن العاكس سهل التركيب دون تكاليف العمالة الإضافية. وفي الوقت نفسه، تتيح منصة المراقبة السحابية إمكانية تشغيل وصيانة خالية من المتاعب. العاكس متاح أيضًا لمسح منحنى AFCI و I-V ، وله حماية IP65 جنبًا إلى جنب مع C5 المضاد للتآكل، وهو مرن للظروف القاسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بالإضافة إلى إطلاق المنتج الجديد، تعرض شركة SOFAR أيضًا العديد من حلول ومرافق تخزين الطاقة، من بينها 255KTL-HV-TRO . المنتج مصمم خصيصًا لمشاريع المرافق الأرضية، ويتميز باستعادة PID وحماية IP66 بأقصى كفاءة تصل إلى 99.02%، بهدف تحقيق انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، والأداء المستقر وزيادة كفاءة النظام. لقد فاز العاكس SOFAR 255kW بطلب إجمالي يزيد عن 1 جيجا وات للطاقة الكهروضوئية على نطاق المرافق في الصين في عام 2022.

بعد إصدار العاكس 100- 125ktl-G4 لأول مرة، وقعت شركة Sofar ما مجموعه 510 ميجاوات مع Noon Energy و Almajd و Nanosun و Beacon .

وقال جيسي لاو، رئيس شركة Sofar الشرق الأوسط وإفريقيا: “منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في صناعة الطاقة المتجددة. تعتقد شركة Sofar أن هذا العام سيشهد نموًا مطردًا في سوق الطاقة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ستركز شركة Sofar على الابتكار التكنولوجي المستمر وتوفير الحلول الأكثر تنافسية للعملاء في المستقبل.

نبذة عن شركة SOFAR

SOFAR هي شركة عالمية رائدة في توريد لحلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة وملتزمة بأن تكون رائدة في حلول الطاقة الرقمية. تدعم الشركة التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال محفظة شاملة تشمل محولات الطاقة الكهروضوئية من 1 كيلو وات إلى 255 كيلو وات، والمحولات الهجينة من 3 كيلو وات إلى 20 كيلو وات، ونظام تخزين البطاريات، وحلول إدارة الطاقة الذكية للاستخدامات السكنية، والاستخدامات الصناعية، والمرافق العامة. لطالما أصرت شركة SOFAR على الابتكار المستقل، وأنشأت شبكة بحث وتطوير عالمية مع ثلاثة مراكز للبحث والتطوير. بصفتها العلامة التجارية الأسرع نموًا في مجال الطاقة الشمسية في العالم، أصبحت SOFAR من أهم 5 موردين عالميين للعاكس الهجين.

لمزيد من المعلومات عن SOFAR تفضل بزيارة: https://www.sofarsolar.com/ .