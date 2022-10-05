‫ تطلق إيكوفلو أول ظهور رسمي لها في الشرق الأوسط في معرض جيتكس جلوبال 2022

دبي، 5 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت إيكوفلو، وهي شركة حلول طاقة صديقة للبيئة، اليوم أنها ستحضر جيتكس جلوبال 2022 من 10-14 أكتوبر في دبي، الإمارات العربية المتحدة. سيشهد هذا الحدث دخول إيكوفلو الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط، بنظامها البيئي الكامل من المنتجات، بما في ذلك مكيف الهواء المحمول الموجي ومجموعات الطاقة، المتاحة للشراء.

قالت جوي وو، الرئيس الإقليمي لشركة إيكوفلو بمنطقة أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ: “يسعدنا أن نشهد ظهورنا الرسمي لأول مرة في الشرق الأوسط في أكبر حدث تقني في المنطقة “. “جيتكس جلوبال 2022 هو المنصة المثالية لنا للتواصل مع المبتكرين والموزعين وقادة الصناعة لتوفير حلول طاقة صديقة للبيئة للمستهلكين المحليين”.

سيتم عرض تشكيلة إيكوفلو القوية من حلول الطاقة التي تعمل بالطاقة الشمسية في هذا الحدث، من الريفر سهل الاستخدام إلى البطارية المنزلية المحمولة دلتا برو. سيكتشف مجتمع جيتكس أيضًا أحدث ابتكارات إيكوفلو خارج مجال تخزين الطاقة، ومكيف الهواء المحمول الموجي ومجموعات الطاقة، وكلاهما معروض في الشرق الأوسط لأول مرة. سيحصل زوار المعرض على فرصة لتجربة كيف أن مكيف الهواء المحمول الموجي هو جهاز لا غنى عنه لرحلات التخييم هذا الخريف، ومعرفة كيف توفر مجموعات طاقة إيكوفلو حلًا فريدًا من نوعه للطاقة في الصناعة وللعيش خارج الشبكة. لمزيد من التعريف بالنظام البيئي الفريد لمنتجات إيكوفلو والعلامة التجارية نفسها، سيتم أيضًا عقد جلسة مقابلة وترحيب إعلامية في اليوم الأول من الحدث.

تمثل جيتكس جلوبال 2022 الإطلاق الرسمي لمنتجات إيكوفلو في سوق الشرق الأوسط. واعتبارًا من أكتوبر، ستتوفر المجموعة الكاملة من المنتجات الصديقة للبيئة في ثمانية بلدان في المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان.

وقال وو: “الشرق الأوسط هو المكان المثالي للاستثمار في نمط حياة صديق للبيئة “. “مع أكثر من 300 يوم من أشعة الشمس كل عام، يمكن للأفراد والأسر في المنطقة تحقيق مستويات عالية من استقلالية الطاقة مع حلول الطاقة التي تعمل بالطاقة الشمسية من إيكوفلو”.

تفاصيل الفعالية

التاريخ: من 10 كتوبر إلى 14 أكتوبر 2022

التوقيت. من 8:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش+4

الموقع: H6A-50 ، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة

نبذة عن إيكوفلو

إيكوفلو هي شركة حلول طاقة صديقة للبيئة. وفرت إيكوفول منذ تأسيسها في عام 2017 راحة البال للعملاء في أكثر من 100 سوق من خلال محطات الطاقة المحمولة دلتا وريفر والملحقات المتنوعة. تتمثل مهمة إيكوفلو في إعادة اختراع الطريقة التي يولد بها العالم الطاقة ويخزنها ويستخدمها من خلال الابتكار الإبداعي المراعي للبيئة.

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